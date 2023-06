Ekstremni turizam - biznis od dna oceana do ruba svemira

Putovanje do dna oceana i natrag trebalo je trajati oko osam sati. Dva i pol sata podmornica bi se samo spuštala na dno do Titanica, s kada bi tamo stigla turisti koji su tu avanturu platili 250 tisuća dolara imali bi nekoliko sati za istraživanje onoga što je od olupine na kojoj je život izgubilo oko 1500 ljudi, nakon čega bi se putnici namjernici još dva i pol sata vraćali na površinu.

Avantura - akcija spašavanja

Ali podmornica i njenih pet putnika nestali su u Atlantskom oceanu i nema ih već tri dana. Podmornica nema nikakvu konkretnu komunikaciju s ostatkom svijeta, čuje se jedino zvuk koji se opisuje kao lupanje. Američke i kanadske posade pretražuju more u potrazi za bilo kakvim tragom plovila, a vrijeme je protiv njih. Prema dužnosniku američke obalne straže, podmornica ima ograničenu zalihu kisika za hitne slučajeve, koja se smanjuje iz sata u sat. Ono što je počelo kao turistička avantura pretvorilo se u bjesomučnu operaciju spašavanja.

Putovanje, koliko god sada mračno izgledalo, jedna je od mnogih ekstremnih turističkih opcija za one koji takve avanture žele i mogu platiti. Osim što bogati pustolovi mogu zaroniti na dno Atlantskog oceana, mogu su za cijenu od ‘svega‘ nekoliko stotina tisuća dolara platiti put do ruba svemira ili par milijuna dolara ako samo žele kružiti oko Zemlje. Da, postoji rizik, ali za one koji su doživjeli sve ili si barem mogu priuštiti i luksuz i avanturu, takva ekstremni turizam podiže ljestvicu iz godine u godinu.

Odricanje od odgovornosti

Ono što je zanimljivo, da u takvim ekstremnim turističkim ponudama nema u pravilu nikakvog luksuza, više je stvar prestiža i avanture kakva onima bez dubljeg džepa nije na raspolaganju.

David Pogue, novinar CBS-a koji je putovao izgubljenom podmornicom prošle godine, put do dna oceana nije opisao superlativima. Prije nego što se ukrcao, Pogue je, podsjetio se, morao potpisati odricanje od odgovornosti u kojem se navodilo da je Titan ‘eksperimentalni podvodni brod koji nije odobren ili certificiran od strane bilo kojeg regulatornog tijela i koji bi mogao dovesti do fizičke ozljede, invaliditeta, emocionalne traume ili smrti‘. No, svejedno, rizik je to koji su mnogi ne samo spremni podnijeti nego i platiti.

Naravno da su američki mediji poput The Atlantica odmah pitali turističke think tankove kako oni to komentiraju i James Petrick, profesor na teksaškom sveučilištu A&M koji proučava ponašanje turista, odgovorio im je da je istražujući ponašanje turista otkrio da su oni koji često putuju, mahom oni s više novca na računu, često i skloniji avanturi. Drugim riječima, ekstremni turizam se mijenja. Ono što je nekad bio rafting brzim vodama, penjanje na Mont Everest ili posjet Černobilu, turističke opcije za odabrane avanturiste, danas se zamjenjuje novim avanturama koje su, barem zasad, nedostupne velikom broju turista. A kako što ekstremnije, znači i što skuplje, avanture ulaze u vrlo konkretne okvire rizika.

Rub svemira za 1,25 milijuna dolara

Najbolji primjer ekstremnog turizma je vožnja do ruba svemira s Virgin Galacticom, svemirskom tvrtkom Richarda Bransona, koja stoji 450.000 dolara. Blue Origin Jeffa Bezosa nije javno otkrio cijene za vlastito putovanje na rubu svemira, ali navodno se karta plaća oko 1,25 milijuna dolara. SpaceX Elona Muska, koji vozi putnike u orbitu i na Međunarodnu svemirsku postaju. Za let se može registrirati preko njihovog site-a, trenutno se bukiraju letovi u trećom kvartalu 2025. godine i za osobu preko 90 kilograma ta avantura stoji oko 600.000 dolara. Let u svemir postaje statusni simbol jednako kao i penjanje na Mount Everest, a klub svemirskih putnika je puno ekskluzivniji.

Za one koji si to mogu priuštiti, privlačnost rizične avanture je, očito, neodoljiva. Među pet putnika na podmornici OceanGate je Hamish Harding, zrakoplovni biznismen i iskusni pustolov, koji je postavio rekord u ronjenju u Marijanskoj brazdi i putovao na Antarktiku s Buzzom Aldrinom. Prošlog ljeta, prije nego što se pridružio podmorničkom putovanju, Harding je bio putnik na Blue Originu. Takvih poput njega je ima napretek, a sve dok se i takva putovanja ne pretvore u mainstream i dok ih ne zamijeni neka nova ekstremnija opcija, ovo će ostati avanture samo za odabrane, ali i biznis koji ima itekakvog potencijala.