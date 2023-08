Fenomeni s neba: Ako ste 2023. vidjeli NLO niste sami, jedan ste od najmanje 1400 sretnika

Neidentificirani leteći objekti (NLO), susreti treće vrste i mali zeleni ponovno su u centru zbivanja u SAD-u, no ovaj put ne u Hollywoodu nego u Washingtonu. I više se ne govori o neidentificiranim letećim objektima (engl. unidentified flying objects ili UFO) nego o neidentificiranim zračnim fenomenima (engl. unidentified aerial phenomena ili UAP). Potkraj prošlog mjeseca u američkom je Kongresu bivši obavještajni dužnosnik David Grusch izjavio da je vlada zataškavala dugogodišnji obrambeni program u kojem prikuplja NLO-e i da na njima radi obrnuti inženjering te da je pronašla neljudske biološke tvari na navodnim mjestima pada letjelica.

To dugo iščekivano svjedočenje zviždača i umirovljenog bojnika američkih zračnih snaga o neidentificiranim zračnim fenomenima dio je nastojanja Kongresa da napravi pritisak na obavještajne agencije radi veće transparentnosti o postojanju NLO-a nakon porasta prijavljenih viđenja posljednjih godina.

Amerikanci ga imaju

Iako su priče o izvanzemaljskom životu dugo bile obavijene stigmom i tajnama te ih se svrstavalo u teorije zavjere, zakonodavci s obje strane političkog spektra u SAD-u složni su u svom nastojanju da se pokrenu dodatna istraživanja povezana s nacionalnom sigurnošću i viđenjima UFO-a, tj. UAP-a.

– Neidentificirani zračni fenomeni, kakvi god bili, mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju našoj vojsci i našim civilnim zrakoplovima i to se mora razumjeti. Trebali bismo poticati više izvještavanja, a ne manje. Što više razumijemo, bit ćemo sigurniji – rekao je zastupnik Kongresa Robert Garcia na tu temu.

Svjedočeći pod prisegom na saslušanju pododbora Zastupničkog doma, Grusch je rekao zastupnicima kako, na temelju intervjua s 40 svjedoka koje je obavio u četiri godine, vjeruje da američka vlada posjeduje UAP-ove, a izjavio je i da je bio obaviješten o ‘višedesetljetnom pronalaženju UAP-ova nakon pada i programu obrnutog inženjeringa‘ tijekom svog rada u američkim zračnim snagama. No Pentagon je porekao njegove tvrdnje.

Najčešći svjedoci

Nijedan vladin dužnosnik nije svjedočio na tom saslušanju iako je Sean Kirkpatrick, direktor Pentagonova ureda koji se bavi UAP-ovima, rekao pododboru Senata u travnju da američka vlada prati 650 potencijalnih slučajeva neidentificiranih zračnih fenomena, a naglasio je i da nema dokaza o izvanzemaljskom životu te da njegov ured nije pronašao ‘nikakav vjerodostojan dokaz‘ o objektima koji prkose poznatim zakonima fizike.

Pred nadzorni pododbor Predstavničkog doma za nacionalnu sigurnost, granicu i vanjske poslove zajedno s Gurschom su stala i dva bivša borbena pilota američke mornarice, koja su izjavila da su naišla na zrakoplove neljudskog podrijetla govoreći i da ta viđenja nisu rijetka i izolirana te da su posade vojnog zrakoplovstva i komercijalni piloti često svjedoci tih pojava.

Usput, 2. srpnja obilježava se Svjetski dan NLO-a, a vjerovanje u NLO-e i bića s drugih planeta dugo se smatralo rubnim fenomenom. Oni koji ‘žele vjerovati‘ svakako su dobili poticaj 2021. kada su američke obavještajne službe dostavile Kongresu službeno izvješće o ‘neidentificiranim zračnim fenomenima‘. Navedeno je izvješće, prema podacima Statiste, pokazalo da je od ukupno 143 neobjašnjiva viđenja između studenoga 2004. godine i ožujka 2021. samo jedan NLO identificiran kao ispuhani balon.

Zaobilaze nas

Početkom 2023. još je jedno neklasificirano izvješće američke Nacionalne obavještajne službe otkrilo 171 neidentificirani leteći objekt od 366 zabilježenih između ožujka 2021. i kolovoza 2022. godine.

Nacionalni centar za prijavu NLO-a u SAD-u, koji dokumentira viđenja neobjašnjivih zračnih fenomena diljem svijeta, tvrdi da su viđenja posljednjih godina u porastu. Iako je 2018. i 2021. zabilježen pad prijava, tijekom prošle godine je bilo oko pet tisuća navodnih viđenja NLO-a, što je i dalje ispod vrhunca od 8800 u 2014. godini i 7400 u 2020. kada su vjerovanja u teorije zavjere bila vrlo popularna ponajprije zbog pandemije koronavirusa.

Prošle je godine, prema podacima Statiste, 17 posto Amerikanaca izjavilo kako smatraju da je vjerojatno da će izvanzemaljci posjetiti Zemlju, što je malo manje od globalnog prosjeka od 18 posto. Od svibnja ove godine zabilježeno je oko 1400 viđenja, što bi moglo signalizirati sporiju godinu za izvješća o NLO-ima iako se očekuju dodatna izvješća.

Nisu samo oni ludi

Ono što sad vjerojatno mislite je ‘ludi Ameri‘, no nedavno je poprilično čudan susret s NLO-om zabilježen i iznad susjedne Slovenije. Naime, u redakciju slovenskog portala 24ur.com stigla je snimka razgovora pilota TUI Airwaysa i kontrolnog tornja u kojoj se čuje da je pilot kontaktirao kontrolora leta kako bi pitao ‘ima li vojnih zrakoplova koji lete u smjeru kazaljke na satu jedan do dva, na udaljenosti od oko 40 ili 50 milja‘.

Kada ga je kontrolor obavijestio da nema podataka o vojnom prometu, pilot je izvijestio da vidi ‘jarko svjetlo‘ koje je neposredno prije tog razgovora svijetlilo prema zrakoplovu, ‘zatim je nestalo i počelo treperiti‘, a nakon toga ‘poskočilo na nebu i ponovno počelo neprestano svijetliti‘. I dalje nije poznato što je pilot točno vidio, no kako piše 24ur.com riječ je o zrakoplovu koji je 29. srpnja u večernjim satima letio na lokaciji Grčka – Velika Britanija.

Dakle, Amerikanci i Slovenci vjeruju u NLO-e. Što je s Hrvatima? U anketi iz svibnja ove godine provedenoj među tisuću ispitanika u dobi od 18 do 65 godina samo 28 posto je izjavilo da ne vjeruje u NLO, a 15 nema mišljenja o toj temi. Odnosno, čak 57 posto vjeruje u postojanje NLO-a. Naravno ta anketa nije bila dio nekog znanstvenog istraživanja nego je provedena u povodu premijere serije ‘NLO: Istraživanje nepoznatog‘, ali rezultati su svakako zanimljivi.

Zašto se vjeruje

Vjerovanje u bića s drugih planeta postoji već stoljećima, no zašto ljudi vjeruju da izvanzemaljci postoje? Odgovora na to pitanje ima mnogo, a veliku ulogu u vjerovanju i ponašanju imaju osobe kojima smo okruženi. Klinički psiholog i autor knjige ‘Family Fit: Find Your Balance in Life‘ John Mayer tvrdi da je tijekom godina upoznao i liječio mnoge ljude koji vjeruju u izvanzemaljce te je otkrio da se isti ti ljudi često okružuju istomišljenicima, što pridonosi produbljivanju uvjerenja i manjku dodatnog istraživanja.

Drugim riječima, ako vaša obitelj, prijatelji, suradnici i poznanici vjeruju u izvanzemaljce, vjerojatno ćete i vi vjerovati u njih. Mediji također uvelike utječu na stajališta jer, iako toga ponekad nisu ni svjesni, način na koji određene novine, televizijske emisije i društveni mediji govore o izvanzemaljcima iznimno je važan u oblikovanju mišljenja publike. Dakle, ako osobe često čitaju izvještaje o misterioznim letećim objektima koje znanstvenici ne mogu objasniti, vjerojatno će se okrenuti paranormalnom i početi vjerovati u bića s drugog planeta.

Ulogu u povećanju ili smanjenju vjerovanja u neka nadnaravna bića mogu svakako odigrati i zakonodavna tijela jer, vratimo se na početak priče, kada bi obavještajne agencije bile transparentne (a da pritom ne ugrožavaju nacionalnu sigurnost određene države) o svojim zračnim aktivnostima, mišljenja o NLO-ima bi se potvrdila ili opovrgnula, odnosno opća populacija mogla bi imati više informacija za formiranje vlastitog stajališta o toj temi.

Iako mnogi smatraju da ‘pravi vjernici‘ u NLO-e nikada ne bi prihvatili izvješća obavještajnih agencija ako u njima nije navedeno da izvanzemaljci redovito posjećuju Zemlju i da američka vlada to zataškava, oko 95 posto svih viđenja NLO-a može lako objasniti ovozemaljskim pojavama.

Još jedan razlog zašto ljudi vjeruju u bića s drugih planeta je taj jer moraju vjerovati u višu silu pa dok za jedne ‘viša sila‘ znači vjerovanje u božanstva, za druge je to vjerovanje u izvanzemaljce. Svako od nas ima potrebu vjerovati u nešto izvan zemaljske stvarnosti i to nam daje smisao jer bi nam život bez toga bio napola prazan. Jer tko još želi vjerovati da smo sami u beskrajnom svemiru?

‘Bila si u pravu‘

Raznih teoretičara zavjera, zaljubljenika u nadnaravne fenomene i drugih entuzijasta danas ima po apsolutno svim društvenim mrežama pa se okružiti istomišljenicima stvarno nije teško, a kao ‘relevantne izvore informacija‘ mnogi youtuberi i tiktokeri pa tako i njihova publika smatraju slavne osobe. Dakle, ako je pjevač ili pjevačica ili glumac, odnosno glumica izjavio ili izjavila da su imali ‘bliski susret treće vrste‘ to je sigurno dokaz da ‘nismo sami‘.

Zato se ovih dana na TikToku, osim raznih videa u kojima se ismijava zasjedanje Kongresa i saslušanje zviždača o viđenjima NLO-a, mogu pronaći i ‘ozbiljni videoklipovi‘ poznatih glazbenika i glumaca u kojima pričaju o svojim nadnaravnim iskustvima.

No da ne bi sve ostalo na društvenim mrežama, britanska pop-pjevačica, autorica i televizijska voditeljica Kim Wilde je u radijskoj emisiji BBC-ja nedugo nakon saslušanja u Kongresu izjavila da se izvještaj zviždača poklapa s njezinim vlastitim iskustvom s NLO-om. Wilde tvrdi da je 2009. godine vidjela ‘jarko svjetlo‘ na nebu iznad svog vrta u Engleskoj nakon što je provela sate na bolničkom odjelu hitne pomoći sa svojim sinom.

Pjevačica je izjavila i da je u trenutku kada je vidjela svjetlo osjetila ‘prisutnost nečega‘. Inspirirana nadnaravnim iskustvom Wilde je 2018. izdala i album pod nazivom ‘Here Come the Aliens‘, a nakon saslušanja u Kongresu navodno su joj svi, koji su je godinama smatrali ludom, slali poruke i upućivali pozive govoreći joj da je ‘bila u pravu‘.

Jesu li izvanzemaljci stvarni, jesu li viđenja o NLO-ima stvarna i što to skrivaju američke obavještajne agencije još uvijek nitko u javnosti ne zna, ali ako je vjerovati onome što se događa u američkom Kongresu možda bi ti podaci uskoro mogli doći u javnost. Jasno, i dalje postoje problemi poput previsoke inflacije, divljanja cijena, rata u Ukrajini, neravnopravnosti spolova, gladi i siromaštva, no važno je da se u Kongresu napokon govori o NLO-ima.