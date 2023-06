Forbes: Ovo je 15 najbogatijih slavnih žena u Americi

1. Oprah Winfrey

Neto vrijednost: 2,5 milijardi dolara

Prošle je godine Oprah navodno kupila 360 hektara zemlje u Mauiju te tako podebljala svoj bogati portfelj od ukupno 13 posjeda na havajskom otočju i nekretnina u Kaliforniji i Wyomingu. Trenutno producira remake filma Boja purpura u režiji Stevena Spielberga za kojeg je 1985. bila nominirana za nagradu Oscar u kategoriji sporedne ženske uloge.

2. Rihanna

Neto vrijednost: 1,4 milijarde dolara

Nakon pet godina pauze, Rihannin nastup na Super Bowlu pratilo je rekordan broj od 121 milijun gledatelja, a održao se dva mjeseca nakon što je objavila novu numeru za soundtrack filma Black Panther: Wakananda Forever. Obnovila je partnerstvo brenda Fenty s Pumom, a posjeduje 30 posto udjela u brendu donjeg rublja Savage X Fenty. Većina zarade dolazi od poslovanja Fenty Beautyija (suvlasnik grupa LVMH) čija se prodaja lani udvostručila.

3. Kim Kardashian

Neto vrijednost: 1,2 milijarde dolara

Reality zvijezda i poduzetnica, Kim Kardashian ove se godine prodružila castu serije American Horror Story te snima još jednu sezonu obiteljskog showa za Hulu. Zajedno s partnerima u investicijskoj kompaniji SKKY Partners planira skupiti milijardu dolara za ulaganja u potrošačke i medijske kompanije. Osim što zaradu ubire od kozmetičke kompanije SKKN by Kim koju je lansirala prošlo ljeto, najviše novca dolazi joj od Skimsa, shapewear kompanije, u kojoj drži 35 posto udjela.

4. Taylor Swift

Neto vrijednost: 740 milijuna dolara

Swift se lani našla na devetom mjestu najplaćenijih zabavljača 2022. i to ponajviše zahvaljujući svom novom albumu Midnights. Da je publika gladna njenih nastupa potvrđuje rekordna prodaja od 2 milijuna karata u samo jednom danu, a bogatstvo joj je naraslo za 170 milijuna dolara upravo zbog turneje Eras tijekom koje će nastupiti čak 52 puta i dodatno zaraditi od prodaje prigodnih proizvoda.

5. Kylie Jenner

Neto vrijednost: 680 milijuna dolara

Reality i zvijezda društvenih mreža s preko 390 milijuna pratitelja, nastavlja puniti svoj budžet pametnim poslovnim potezima koji uključuju reklamiranje brendova, ali i širenje brenda Kylie Cosmetics. Osim što je tako nedavno postala ambasadorica brenda vode Glow, počela je prodavati svoju kozmetiku u britanskom luksuznom lancu Selfridges. U ožujku je pak lansirala brend na Bliskom istoku i to proslavila plakatom na Burj Khalifi. Jenner drži udjel od 44,1 posto u Kylie Cosmeticsu, a 51 posto prodala je 2020. francuskom divu Cotyiju.

6. Madonna

Neto vrijednost: 580 milijuna dolara

Jedna od najpopularnijih pop-zvijezdi prošle godine publiku nije iznenadila novim albumom, ali je zato pristojan novac zaradila zahvaljujući svom zvjezdanom statusu. Koscenaristica je i redateljica biografskog filma u kojem će je glumiti Emmyijem nagrađena glumica Julia Garner te se priprema za novu turneju koja počinje u srpnju. Turnejom Celebration slavi puna četiri desetljeća u glazbenoj industriji.

7. Beyonce Knowles

Neto vrijednost: 540 milijuna dolara

Knowles je prošle godine izdala sedmi studijski album, Renaissance, te srušila rekord po broju osvojenih Grammyija (ukupno 32). S linijom odjeće, Ivy Park, sklopila je kolaboraciju s Adidasom, a planira lansirati i zajedničku kolekciju s modnom kućom Balmain. U svibnju, započela je njena turneja i to nakon punih sedam godina pauze, a zajedno sa suprugom, Jay-Zijem, uspjeh je proslavila kupovinom najskuplje kuće u Kaliforniji – 200 milijuna vrijedne vile u Malibuu.

8. Celine Dion

Neto vrijednost: 480 milijuna dolara

Svjetska pjevačka zvijezda Celine Dion najveći dio bogatstva stekla je na svojim nastupima u Las Vegasu. No, iako je najavila povratničku turneju, morala ju je otkazati zbog rijetke neurološke bolesti koja utječe na njeno pjevanje. Ipak, Dion je i dalje u studiju, a u svibnju je lansirala i pet novih pjesama.

9. Judy Sheindlin

Neto vrijednost: 480 milijuna dolara

Najpoznatija televizijska sutkinja, 2021. je okončala svoj poznati show Judge Judy i „preselila se“ na Amazon Freevee. Novi TV uradak nazvan Judy Justice je već nakon prve sezone osvojio Daytime Emmyija. Svoj „sudački“ brend, Sheindlin širi na još dva serijala – Tribunal Justice čija je premijera zakazana za lipanj te Justice on Trial koji se počeo snimati u svibnju.

10. Dolly Parton

Neto vrijednost: 440 milijuna dolara

Ni sa 77 godina Dolly Parton ne usporava. Prošle je godine lansirala dva televizijska specijala, s autorom Jamesom Pattersonom izdala knjigu (i pripadajući album) te liniju proizvoda proširila na hranu i proizvode za ljubimce. U studenom pak izdaje rock album s čak 30 pjesama. Najviše novca na račun joj se slijeva od tematskog parka, Dollywood, koji je u post-pandemiji doživio boom.

11. Reese Witherspoon

Neto vrijednost: 440 milijuna dolara

Zadnjih se godina Reese Whiterspoon pojavljuje ispred, ali i iza kamere. Izvršna je producentica hit-serija Daisy Jones & the Six i Tiny Beautiful Things te glumi u seriji The Morning Show čija je četvrta sezona izašla u svibnju. Blackstoneov Candle Media preuzeo je većinski udjel u njenoj medijskoj kompaniji Hello Sunshine, a ona sad posjeduje najmanje 18 posto.

12. Barbra Streisand

Neto vrijednost: 430 milijuna dolara

Čuvena glazbena umjetnica i glumica, Barbra Streisand, prošle je godine objavila Barbra Streisand Live at the Bon Soir, album s live izvedbama iz 1962. Album je izašao kao najava njenih memoara, My Name is Barbra, koji će se na policama knjižara naći u studenom. Streisand je i dalje prilično aktivna, zarađuje od nastupa i autorskih prava.

13. Ellen Degeneres

Neto vrijednost: 380 milijuna dolara

Nakon što je njen dnevni šou ugašen u svibnju 2022., Degeneres se bacila na biznis s nekretninama. Kako saznaje Forbes, komičarka i voditeljica kupila je ukupno devet posjeda od kojih je šest preuredila i prodala. Na listi kupljenih nekretnina nalazi se i posjed vrijedan 70 milijuna dolara gdje i živi sa svojom suprugom, Portiom de Rossi.

14. Serena Williams

Neto vrijednost: 290 milijuna dolara

U kolovozu prošle godine, Williams je najavila da napušta teniski teren na kojem je zaradila 95 milijuna dolara, najviše od ijedne druge sportašice na svijetu. Trenutno zarađuje od reklamiranja brendova, ali i svoje investicijske kompanije, Serena Ventures. Nedavno je osnovala i produkcijsku kompaniju te je suosnivačica brenda Will Perfom koji prodaje proizvode za njegu tijela i protiv bolova.