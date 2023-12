Formula 1: Brend koji se pretvara u jednu od najjačih sportskih marketinških platformi

Za razliku od elitnih teniskih natjecanja, koja su modna pista za ljubitelje tihog luksuza, na Formuli 1 najskuplji su brendovi glasni i odvažni. Sve ih je više koji su voljni dati golem novac ne samo za sponzorstvo timova nego i za odijevanje vozača tijekom natjecanja, ali i na crvenom tepihu

Prošlog je tjedna u Las Vegasu održana posljednja ovogodišnja utrka Svjetskog prvenstva Formule 1 i prva vožnja Velike nagrade Las Vegasa. Osim što su se u Gradu grijeha okupili obožavatelji toga čuvenog automobilskog natjecanja, događaj je bio izvrsna prilika da brojne zvijezde iz svijeta zabave, sporta, ali i biznisa pokažu svoje najnovije modne ulove, besprijekorne stajlinge i blještave modne dodatke.

Među elitnom masom istaknuo se Lewis Hamilton, koji ne samo da je jedan od najboljih vozača u povijesti već je i sportaš kojeg su modni autoriteti nemali broj puta proglasili najbolje odjevenim. Njegov stilist Eric J. McNeal odjenuo ga je u najnovije komade Valentina, Bottega Venete, Versacea, Pharrellove debitantske kolekcije za LV te, za dan utrke, odjeću britanskog Burberryja skrojenu po mjeri, a čuveni vozač pokazao je i novitete svoga modnog brenda +44 koji su nastali u kolaboraciji s Takashi Murakamijem. Na crvenom tepihu pridružile su mu se brojne zvijezde, poput ASAP Rockyja, Rihanne, Brada Pitta, Lupite Nyong‘o i mnogih drugih, koje ne samo da su potvrdile da je utrka Formule 1 sve popularnije mjesto za elitu iz svijeta šoubiznisa nego i ishodište takozvanog novog luksuza, odnosno sve popularnijeg sljubljivanja streetstylea s ekskluzivnim modnim brendovima.

Za razliku od elitnih teniskih natjecanja, koja su modna pista ljubiteljima tihog luksuza, na Formuli 1 najskuplji su brendovi glasni i odvažni. Sve ih je više koji su voljni dati golem novac ne samo za sponzorstvo timova nego i za odijevanje vozača tijekom natjecanja, ali i na crvenom tepihu. Iako je zvijezda Lewis Hamilton sa svojim osebujnim stilom i statusom privukao brendove kojima je utrka dosad prolazila ispod radara i nisu vidjeli svoje mjesto na natjecanju, činjenica je da su Formulu 1 luksuzni brendovi ‘teške‘ kategorije oduvijek obožavali.

Neraskidiva veza

O. K., možda ne baš oduvijek. Za tu neraskidivu vezu između autoutrke i luksuza prijelomna je godina bila 1968. kada su na stazu Monte Carlo Circuit izašli automobili tima Lotus. Umjesto nacionalnom (britanskom) zelenom bojom, automobili su bili ukrašeni bojama i grafičkim dizajnom kutija cigareta Gold Leaf. Naime, vlasnik tima Colin Chapman potpisao je ugovor s kompanijom Imperial Tobacco vrijedan 85 tisuća funti na godinu i to u trenutku kad je ukinuto ograničenje brendiranja automobila. Dotad su, naime, na vozilima smjeli biti prikazani simboli pojedinih automobilskih brendova, drugi im se nisu smjeli ni približiti.

Ostalo je, piše portal Robb Report, povijest: nacionalne boje otišle su u zaborav, a suradnja između duhanske i motoindustrije postala je prilično unosan biznis. Marlboro (McLaren, Ferrari, BRM, Alfa Romeo), Benson & Hedges (Jordan), Rothmans (Williams) i Lucky Strike (Lotus, BAR, Honda) bili su među proizvođačima cigareta koji su svijest o svojim brendovima odlučili podići reklamiranjem na trkaćim vozilima i to unatoč činjenici da pušenje odmaže sportašima koji žele ostati zdravi i u kondiciji. Doduše, vremena kad se počelo govoriti o štetnosti cigareta došla su poslije, a tad je uvedena nova zabrana, i to za reklamiranje duhanskih proizvoda. No to organizatore Formule 1 i vlasnike timova nije ostavilo prazne blagajne, već, naprotiv, nahrupilo je niz novih, mahom luksuznih brendova koji su odlučili izdvojiti novac za sponzorstvo.

Neizostavni – satovi

Iako su tijekom krize 2008. ulaganja nešto pala, već 2010. globalna potrošnja na sportska sponzorstva popela se na 32 milijarde eura, a u idućem se desetljeću udvostručila. Priličan dio kolača i to od najluksuznijih brendova ‘uzela‘ je Formula 1. Tako, primjerice, u taj moto-sportski brend ulažu aviokompanije poput VistaJeta i Bombardiera, igrač iz svijeta luksuznih plovila Riva, fitness-brend Technogym, audiokompanija Bang & Olufsen, proizvođači šampanjca Taittingera i Moët-Chandona ili pak modni brendovi poput Giorgia Armanija, Ray-Bana, Burberryja...

Od svih industrija, najveći ljubitelji autoutrka su proizvođači luksuznih satova, koji ne samo da sponzoriraju timove već lansiraju modele inspirirane utrkom. Tag Heur se još pedesetih godina prošlog stoljeća nakvačio na svijet motoutrka proizvodeći satove za vozače, a u sedamdesetima sklopio je partnerstvo s Enzom Ferrarijem, za čiji je tim dizajnirao satove u zamjenu za maleni logo na automobilima i vozače koji mu gostuju reklamnim kampanjama. Osim Taga Heura, Formulu 1 sponzoriraju i Richard Mille, Girard-Perregaux, Rolex, Casio, Bremont…

Ukorak s vremenom

Kako nastavlja Robb Report, broj sponzora je iz godine u godinu sve veći i to zbog rastuće popularnosti Formule 1 i sposobnosti da privuče pozornost različitih ciljnih skupina. Drugim riječima, natjecanje uspješno lovi korak s vremenom, a to se vidi i u sve većem broju ljudi koji ga prate. Za razliku od brojnih drugih sportova, pravila tog natjecanja su fleksibilnija, mijenjaju se i prilagođavaju prema zahtjevima publike, ali i napretku automobilske industrije. Zanimljivo, obožavatelji su gotovo jednako ‘navučeni‘ na vozače i/ili nacionalne timove kao i na brendove automobila; prate razvoj performansi vozača kao i vozila.

Prije svakog novog natjecanja vješti automobilski brendovi uspijevaju stvoriti napetost, povećati neizvjesnost u vezi sa svakom tehnološkom inovacijom i napretkom. Nicolas Jayr, vlasnik kreativne i medijske agencije specijalizirane za motosport Race Service, ističe da je Formula 1 bitka u kojoj su čovjek i stroj gurnuti do krajnjih granica, a to je vrlo emotivan i vrlo grub koncept. Motosport, prema Jayru, svjedoči ljudskim naporima – da voze brzo, ali i da kreiraju te ‘strojeve‘, a s obzirom na publiku svim brendovima koji se uključe ‘u igru‘ nudi doseg kakav malo koji sport ima.

Zapravo, Formula 1 pretvara se u jednu od najjačih sportskih marketinških platformi – samo u ovoj sezoni okupila je milijardu i pol duša pred malim ekranima. Ili, kako piše Robb Report, taj najpoznatiji brend u svijetu automobilskih utrka pogoni orijentiranost prema visokoj tehnologiji, ali i budućnosti; on je nabrijan, uzbudljiv i jako, jako seksi. Zato ne začuđuje što ne prestaje mamiti toliko obožavatelja i što je postala pravi rasadnik novog luksuza.