Francuski div L‘Oreal za 2,5 milijardi dolara preuzeo Aesop

Ovo je najveća L‘Orealova akvizicija dosad, a australski luksuzni brend uklapa se u njihovu strategiju širenja u kategoriji luksuzne kozmetike

Francuska kozmetička kuća L‘Oreal preuzela je australski luksuzni brend Aesop i to za 2,53 milijardi dolara. Brend, dosad u vlasništvu kompanije Natura&Co, uklapa se u strategiju širenja u kategoriji luksuzne kozmetike i to na globalnoj razini. Kako prenosi Reuters, L‘Oreal u čijem su vlasništvu brendovi od Maybellinea do Lancome, bacio je oko na premium tržište budući da je najotpornije na ekonomske potrese, a ovo im je najveća akvizicija dosad.

Najprofitabilniji brend

Kako je u priopćenju za medije izjavio L‘Orealov izvršni direktor, Nicolas Hieronimus, u Aesopu vide ogroman potencijal rasta i to posebno na kineskom tržištu gdje su prošle godine otvorili dvije trgovine. Inače, luksuzni kozmetički brend Aesop je bio najprofitabilniji brend u vlasništvu Nature s prihodima od prodaje koji su se lani popeli za 21 posto na 537 milijuna dolara. Osnovan je 1987. godine u Melbournu, a Natura ga je preuzela za 68 milijuna dolara početkom 2012. Ulazak na kinesko tržište je, kako tvrde, premašio očekivanja te se predviđa da će i tamo nastaviti s dvoznamenkastim rastom. Naturi i njenom novom izvršnom direktoru, Fabiu Barbosi, ova će financijska injekcija pomoći da oporavi poslovanje. L‘Oreal će Aesop platiti u kešu i to tijekom trećeg kvartala ove godine.