Franka Batelić osnovala vlastiti kozmetički brend

Vođen principima zdravih životnih i kozmetičkih navika, Frankly good novi je brend na hrvatskom tržištu iza kojeg stoji poznata pjevačica Franka Batelić. Linija koja se sastoji od 12 proizvoda kreirana je s ciljem da podsjeti na važnost održavanja jednostavnih, ali zdravih navika u svakodnevnom životu.

Riječ je o proizvodima s učinkovitim i provjerenim sastojcima podrijetlom iz Istre, poput maslinovog ulja koje koži daje osjećaj mekoće, hranjivog kozjeg mlijeka, te sjemenki grožđa i bilja, koji dodatno njeguju kožu. Osim istarskih sastojaka, ono po čemu se dodatno ističe novi brend je to što je hrvatski proizvod.

- Sve je počelo prije tri godine, baš na imanju moje none u Istri, kada smo snimali jednu kampanju. Moj vizažist mi je neprestano popravljao ruž koji mi se stalno skidao. To je bio trenutak kada sam poželjela postojaniji ruž koji ima njegujuće sastojke. I od tamo je sve krenulo! Želim ponuditi proizvode koji će biti potpora urođenoj ljepoti svakog pojedinca, jer vjerujem kako je zdrav način života ključ istinske ljepote. I sigurna sam da prije svega, svi mi na licu prvo vidimo zadovoljstvo, sreću i iskrene emocije. Željela bih da Franky good okupi habulous zajednicu koja će prihvatiti i dijeliti te vrijednosti - poručuje Franka.

Nakon što je društvenim mrežama odjeknula riječ habulous (eng. habits + fabulous), koju su na Instagramu prihvatile mnoge poznate osobe, Frankly good počeo je okupljati sve one koji žele brinuti o sebi i usvojiti zdrave navike. Prvi iskorak u stvaranju habulous zajednice upravo je da slavi navike koje pridonose zdravlju. Često su to one osnovne poput zdrave prehrane, dovoljnog unosa vode, sna, tjelovježbe, te korištenja korisnih i neštetnih kozmetičkih proizvoda. Ovisno o načinu na koji brinemo za sebe, Frankly good želi potvrditi kako je zapravo ljepota zdrava navika.

Linija uključuje osam nijansi mat tekućeg ruža za usne, koje su pomno birane u suradnji s najpoznatijim hrvatskim vizažistom Karlom Rusanom poznatim kao Ruka Beauty, te su ‘long lasting formule‘.

Uz njih tu su i sjajila za usne Color & Shine, te s hijaluron formula s kojim mat ruž vrlo lako može postati sjajnim, Milky smoother maslac za skidanje šminke, Milky splash Lip therapy - tretman za usne, te spužvice za čišćenje i eksfolijaciju lica izrađene od drvene pulpe. U razvoju brenda, na kojemu su radili u suradnji s agencijom Bruketa & Žinić & Grey, velika pozornost je posvećena i očuvanju prirode, pa je većina ambalaže proizvoda izrađena od održivih materijala.