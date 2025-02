Gastro navike Hrvata: Iz ovih restorana se najviše naručuje

Street food‘ i ‘comfort food‘ i dalje su favoriti među stanovnicima tri najveća hrvatska grada - Zagreba, Splita i Rijeke

Wolt već tradicionalno proglašava najbolje ocijenjene restorane u Hrvatskoj prema iskustvima korisnika. Kao i prethodne dvije godine, korisnici Wolt platforme u više od 35 hrvatskih gradova imali su priliku odabrati omiljene restorane u 2024. godini te im dodijeliti zlatne, srebrne i brončane medalje. U izboru su se pritom našli svi restorani koji su dostupni u Wolt aplikaciji duže od šest mjeseci. Ocjene su potvrdile kako raznovrsna ponuda na Woltu uključuje najbolje s domaće gastro scene, što korisnici prepoznaju i zbog čega biraju Wolt kao svoju prvu opciju. Naime, do sada aplikacija Wolt u Hrvatskoj bilježi više od 1,5 milijuna preuzimanja.

- Wolt platforma okuplja najbolje domaće restorane s vrhunskim preporukama i ponudama koje naši korisnici prepoznaju i cijene, što je i razlog našeg kontinuiranog rasta. Naša bogata ponuda, kvalitetna platforma i razne kampanje s atraktivnim pogodnostima osiguravaju korisnicima najbolji izbor po povoljnim cijenama, čime postajemo njihov prvi izbor za brzu i pouzdanu dostavu - naglasio je Marin Šušnjar, generalni direktor Wolt Hrvatska.

Good Food, jedan od najpopularnijih restorana na domaćoj sceni, ponovo se našao na vrhu ljestvice prema preferencijama korisnika. Na prvom je mjestu u čak tri grada - Zagrebu, Splitu i Rijeci, što pokazuje da su Hrvati dosljedni u izboru hrane te da kod restorana cijene izvrsnost i novitete.

- Iznimno smo ponosni i zahvalni što su trud i predan rad našeg tima prepoznati od strane naših korisnika – jer bez njih ova priča ne bi ni postojala. Svakodnevno ulažemo u usavršavanje našeg branda, s ciljem stvaranja proizvoda koji savršeno odgovaraju željama i potrebama kupaca. Uz to, nastavljamo širiti svoje poslovanje otvaranjem novih lokacija i trudimo se učiniti naše proizvode dostupnima svim korisnicima Wolt aplikacije diljem Hrvatske. Sve što smo postigli ne bi bilo moguće bez fantastične podrške naših vjernih kupaca, koji nas motiviraju da svakim danom budemo još bolji. Ovo priznanje za nas je više od nagrade – to je potvrda da radimo pravu stvar i dodatni poticaj da podignemo ljestvicu još više. Hvala vam što ste dio naše priče – nastavljamo zajedno! Ne samo Good, već Brutalan Food - istaknuli su iz Good Fooda.

Najpopularniji proizvodi na platformi tijekom 2024. tradicionalno su ostali burgeri i pizze – prodano je više od 3 milijuna burgera i 1,5 milijuna pizza, stoga ne iznenađuje da je među tri najbolje ocijenjena restorana Submarine Burger. Tako se u hrvatskoj metropoli i najvećem gradu Dalmacije Submarine Burger našao na visokom drugom mjestu, dok je u Rijeci osvojio brončanu medalju.

- Najviše cijenimo nagrade koje dolaze izravno od naših korisnika, zato smo neizmjerno zahvalni Wolt korisnicima što su svoj glas dali upravo Submarine ekipi. Veliko hvala našem izvanrednom timu, koji je zaslužan za ovo priznanje i ogromna zahvala svakom Wolt korisniku koji nas je odabrao. Vaša podrška kroz svaku narudžbu, preporuku i komentar daje nam motivaciju da svakim danom budemo još bolji – i upravo na tome svakodnevno radimo - poručili su iz Submarine Burgera.

Novost na vrhu ljestvice najbolje ocijenjenih restorana su japanski Taiyo Sushi ocijenjen srebrom u Rijeci, Batak s brončanom medaljom u Zagrebu i Fast Food Popaj koji je obranio broncu u Splitu. U najvećem gradu istočne Hrvatske zlato je dodijeljeno Rulla Street Foodu, srebro je pripalo X Pizza restoranu, dok je treće mjesto pripalo restoranu Corolla Bistro & Pizzeria.

- Osvojiti i prvo i drugo mjesto je ne samo veliko priznanje, nego i potvrda da već pet godina radimo nešto zaista posebno. Počeli smo s Rullom u Osijeku, proširili se na Zagreb, gdje do kraja ove godine planiramo otvoriti još jednu lokaciju. Posebno mi je drago što su ljudi prepoznali X Pizzu kao nešto originalno. Jedini u Hrvatskoj imamo u ponudi pizze s tako zanimljivim kombinacijama i u kojima većina pizza ima svoj specifičan dressing. Velika hvala Woltu, svim našim kupcima, ali i Woltovim dostavljačima - bez njih ovaj naš uspjeh ne bi bio moguć - izjavio je Tomislav Gotovac, vlasnik restorana Rulla Street Food i X Pizza.

U posljednjih šest godina Wolt je znatno proširio svoju ponudu i danas je aplikacija koja gotovo u potpunosti može zadovoljiti sve potrebe svojih korisnika uz brzu i pouzdanu dostavu u roku od samo 30 minuta.

WOLT AWARDS 2024., Popis nagrađenih restorana po gradovima:

Zagreb: Good Food, Submarine Burger, Batak

Split: GOOD FOOD, Submarine Burger, Fast Food Popaj

Rijeka: GOOD FOOD, Taiyo Sushi, Submarine Burger

Osijek: Rulla Street Food, X Pizza, Corolla Bistro & Pizzeria

Pula: Fast Food Big&Tasty, Kinema, Bambo

Zadar: Papica, Palačinka bar Slatka Tajna Poluotok, Monster Kebab

Šibenik: Festina Lente, Fast Food kod Tome, Pizzeria Studio

Varaždin: McDonald‘s, Döner Kebab, Ftruc Pizza & Grill

Karlovac: McDonald‘s, El Dorado, Fast food Ham-Ham

Slavonski Brod: King‘s World of Kebap, McDonald‘s, Food Corner by Pekara Brod

Bjelovar: Fast MAVI Food, McDonald‘s, Garfild

Rovinj: Restoran Dario, Fast food Pinguino, Gostionica La Vela

Trogir: Fast Food Obelix, Fast Food Big mama, Villa White

Požega: Pizza Bolte, Funky Food, Pizzeria Mama Mia

Kaštela: OBROQ, Konoba pizzeria Lanterna, Fast Food Gastronaut

Sesvete: Pizzeria La Capinera, Amadeus Grill, Pizzeria Stari Zagreb

Velika Gorica: McDonald‘s, Burger Bar Kod Kugle, Bistro Tik Tok

Vinkovci: Restoran Vatikan, Mali Atrium, Taverna Alinea

Čakovec: Restoran Barok, Špizza, Palačinkarnica P‘alapassion

Sisak: Restoran Cocktail, City Garden, McDonald‘s

Koprivnica: Fast Food Bon Appetit, McDonald‘s, Pikova Dama

Zaprešić: Batak, Paulaner Grill & Pizza Bar, Fresh Food

Samobor: Street food Samobor, Buffet Ara, Kuća pizze

Vukovar: Queen M, Escape, Great Gatsby Restoran

Solin: Konoba Pizzeria Antonio, Fast food ‘A JE TO’, Fast Food Duje

Virovitica: Chocolate Cafe, Fish to go and sushi bar, INfinity bistro & caffe bar