Gen Beta: S novom generacijom potrošača počelo i novo doba

Nakon alfi, rođenih između 2010. i 2024., bete su druga generacija koja je dobila ime prema grčkom alfabetu. Njihov će svijet oblikovati tehnološki napredak, klimatske krize i život u manjim obiteljskim zajednicama, među njima će biti najviše jedinaca, ali i prije će im pasti na leđa briga o roditeljima

Nazvali smo ih alfa i beta, i to ne samo da bismo označili nove generacije već i da bismo naglasili da je riječ o Zemljanima čije će postojanje oblikovati potpuno nov, drukčiji svijet. Tim su riječima otprilike u McCrindleu, konzultantskoj kompaniji koja se bavi demografskim i društvenim trendovima, objasnili imenovanje novih generacija potrošača, ali i najavili zadnju među njima, generaciju beta, čiji je prvi predstavnik rođen prvoga dana 2025. Nakon alfi, rođenih između 2010. i 2024., bete su druga generacija koja je dobila ime prema grčkom alfabetu. Njihov će svijet oblikovati tehnološki napredak, klimatske promjene, ali i život u manjim obiteljskim zajednicama, a koji će ih povijesni događaj definirati, tek će se vidjeti. Naime, dosadašnje su generacije, rekla je portalu CBC profesorica sociologije na Western Universityju Kate Choi, u većini stizale nakon nekih velikih globalnih događaja.

Tako je, primjerice, tiha generacija rođena tijekom Drugoga svjetskog rata, a najstariji milenijci uoči prelaska u novi milenij. Pojedinci koji su rođeni ili proveli djetinjstvo tijekom takvih događaja dijele slično iskustvo, imaju slične reakcije na zbivanja te priliku na sličan način oblikovati vrijednosti i stajališta. Dakle, tu je više riječ o kohortama, pojedincima sa sličnim osobinama, a ne potrošačima koji (samo) dijele jednak broj godina. S obzirom na to da živimo u uzbudljivim vremenima i doista je teško predvidjeti koji će se od aktualnih globalnih zbivanja i sukoba, nedajbože, rasplamsati, a koji utihnuti, za bete se još ne zna koja će biti njihova točka preokreta premda se mnogi već sada klade na to da će umjetna inteligencija oblikovati njihovu stvarnost, i to više nego je ijednoj generaciji prije, pa čak i prethodnicima, malenim alfama.

Svakodnevica s AI-jem

Na jednak način na koji su alfe, ali i predstavnici generacije Z, bili rođeni praktički digitalno pismeni, tako će i betama umjetna inteligencija biti nešto što će se podrazumijevati; svijet bez nje bit će im nepoznat. I dok će alfe podizati tu tehnologiju na višu razinu, betama će već biti integrirana u svakodnevicu, od posla, kućanstva pa do obrazovnog sustava. Kako kažu u McCrindleu, granica digitalnog i fizičkog svijeta bit će gotovo izbrisana i lako je moguće da će svjedočiti automatizaciji transporta, biti opremljeni spravicama koje prate njihovo zdravlje (wearables) i iskusiti ‘život‘ u metasvemiru.

Njihove će formativne godine biti zasigurno obilježene personaliziranom AI tehnologijom, odnosno algoritmi će krojiti način na koji uče, kupuju i socijaliziraju se. No, naravno, to je tek dio onoga što umjetna inteligencija može donijeti jer, kako se mnogi stručnjaci slažu, to područje još je divlji zapad te još nisu uspostavljeni mehanizmi koji bi nas mogli zaštititi od toga da je ne okrenemo protiv sebe, vlastite, pa i, usuđuju se neki reći, svjetske sigurnosti.

Generacija čiji će mnogi pripadnici doživjeti i početak 22. stoljeća djeca su mlađih milenijaca i starijih predstavnika generacije Z te će upravo zbog iskustva svojih roditelja imati drukčiji odnos s društvenim platformama. Kako je CBC-u rekla Choi, njihovi su roditelji cijeli život praktički upotrebljavali platforme za umrežavanje tako da razumiju prednosti i nedostatke i lako je moguće da će njima, ali i mlađim alfama, korištenje biti ograničeno (ili će se njihovi roditelji truditi da tako bude). Točnije, McCrindleovo istraživanje pokazalo je da 36 posto roditelja iz generacije Z i 30 posto milenijaca kani smanjiti vrijeme koje njihova djeca provode pred ekranima svih vrsta.

Jedinci u klimatskoj krizi

Kad je pak o samom roditeljstvu i obiteljima riječ, izgledno je da će među betama (u usporedbi s ostalim generacijama) biti najviše jedinaca, a mnogi od njih neće imati ni bratiće i sestrične. Također, njihovi će roditelji biti stariji, jer već je sad prisutan trend kasnijeg zasnivanja obitelji zato što milenijci i generacija Z žele ostvariti ne samo kakvu-takvu emocionalnu zrelost nego i financijsku. I dok se može pretpostaviti da će zreli roditelji biti u stanju svojoj djeci pružiti stabilno odrastanje, nedostatak je što će bete prije nego ijedna dosadašnja generacija morati preuzeti brigu o svojim starijim roditeljima kada dosegnu kasne godine. Osim o roditeljima, generacija rođena od 2025. brinut će se i o klimatskoj krizi.

Klimatske će promjene neposredno utjecati na živote i trenutačnih generacija, ponajviše alfi, ali stručnjaci se nadaju da će bete uspjeti napraviti najviše kako bi se one zaustavile ili barem ublažile. Demografski i sociološki trendovi idu u prilog toj tezi jer, kako je zapisao CBC, izgledno je da će te manje obitelji graditi i manje kuće, a s pomoću tehnologije više posla obavljati iz svog doma, zbog čega će manje putovati, a ti će čimbenici na kraju utjecati na smanjenje emisije ugljikova dioksida. S CBC-om slažu se i stručnjaci iz McCrindlea koji tvrde da će zbog nereda koji smo im ostavili bete živjeti život u kojem će održivost biti nužnost, a ne fakultativna opcija ili marketinški trik.

Umreženi individualci

Nadalje, predviđaju da će način na koji se ti pojedinci umrežavaju i druže biti drukčiji nego prije. Budući da su rođeni u svijetu sveprisutne tehnologije, prijateljstva, obrazovanje i karijeru gradit u digitalnoj interakciji. Već je sad digitalni svijet zadana norma, rijetki su oni koji još žive isključivo offline, ali s alfama, ali i betama, taj će odnos s virtualnim biti podignut na višu razinu. Međutim, unatoč tomu što će, baš poput alfi, živjeti neku vrsti paradoksa – s jedne strane, u offline svijetu, iznimno zaštićeni od roditelja, a s druge, izloženi svim opasnostima virtualnoga – predviđa se da će bete biti snalažljivije.

Upravo zbog iskustava prethodnih generacija svoj će digitalni identitet (ne pomrsi li im tu račune nekontrolirana umjetna inteligencija) oblikovati na kontroliraniji, mudriji način. To će im pomoći u razvoju snažnog osjećaja individualnosti, bit će im važna autentičnost, i to u svim okružjima, virtualnom i zemaljskom. Iz McCrindlea predviđaju (ili se tako nadaju, ostaje vidjeti) da će bete ostvariti ravnotežu između hiperpovezanosti i individualizma: redefinirati pripadanje, odnosno spajanje osobnih, individualnih odnosa s globalnim digitalnim zajednicama.

Kako zaključuje McCrindle, generacija beta ozvačava početak nove ere.

– Djeca su to koja će odrastati u svijetu oblikovanom tehnološkim probojima, društvenim normama koje evoluiraju i koji se sve više fokusira na održivost i globalizaciju. Razumijevanje njihovih potreba, vrijednosti i preferencija bit će ključno – poručili su stručnjaci za generacije iz McCrindlea.