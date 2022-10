Generacija Z voli Crocsice, Apple i ne bježi od rada, unatoč predrasudama

Budući da se uglavnom socijaliziraju preko ekrana pametnog telefona, jedan obični razgovor ‘uživo‘ s poslodavcem može im izazvati osjećaj tjeskobe, pokazalo je istraživanje

Predstavnici generacije Z, posebno oni mlađi među njima – tinejdžeri, velika su misterija starijih generacija koji nikako ne mogu do kraja shvatiti na koji način razmišljaju i kojim jezikom uopće komuniciraju. No, novo istraživanje koje je provela kompanija Piper Sandler na 14,5 tisuća globalnih tinejdžera nudi svježi uvid u to kako ta rastuća baza kupaca živi.

Kako prenosi Fast Company, istraživanje je pokazalo da današnji tinejdžeri, u svojoj srži, imaju više sličnosti sa starijim generacijama nego su i jedni i drugi to spremni priznati, ali i da im je okruženje u kojem su odrastali dalo neke jedinstvene karakteristike.

Preferencije mladih

Budući da je to generacija (rođeni nakon 1996.) koja ne poznaje život prije interneta, a ni neke ključne događaje koji su utjecale na političko okruženje (primjerice, teroristički napad 11. rujna), iskustvo koje će njima promijeniti život (više nego starijima) jest – pandemija. Također, riječ je o generaciji koja zauzima udjel od 32 posto u ukupnom stanovništvu i na svijet gleda na drugačiji način od milenijaca, Gen X-a ili Baby Boomera. Upravo je zbog toga izuzetno važno naučiti govoriti njihov jezik.

E sad, što kaže istraživanje? Za početak, na generaciju Z utječe brending (i brendovi), ali ne toliko koliko na njihove prethodnike. Oni nose Crocsice, više od starijih potrošača vole Shein (Amazon im je svima na prvom mjestu), a sve manje plant-based meso. Iako nemaju ništa protiv prehrane bazirane na biljnim namirnicama, gube interes (23 posto, a 2021. 17 posto) za industrijski proizvedene alternative mesu.

TikTok im je i dalje omiljena društvena platforma, Snap druga, a Instagram treća na listi najdražih. Generacija Z živi kroz svoje pametne telefone, preko njih komuniciraju sa svojim prijateljima, ali i konzumiraju zabavan sadržaj. Od tehnoloških brendova, omiljeni im je Apple – čak 87 posto tinejdžera u istraživanju posjeduje iPhone.

Život s tehnologijom

Također, zanimljiva je spoznaja da se 41 posto ispitanika šminka svaki dan, dok ih je lani bilo manje, 33 posto. Virtualna realnost ih (još) ne zanima, jer je svega 14 posto izjavilo da posjeduje VR headsetove (17 posto lani). No, unatoč razlikama među generacijama, neke se tinejdžerske značajke ne mijenjaju već godinama.

Tako, primjerice, roditelji i dalje pokrivaju dvije trećine njihovih troškova, većina ispitanica najviše troši na odjeću (rast od deset posto u odnosu na lani) i obuću (rast od sedam posto). Kad je o poslovima riječ, čak 43 posto (studija Center for Generational Kineticks) planira promijeniti karijeru zbog spoznaja do kojih su došli tijekom pandemije.

To je istraživanje demantiralo predrasudu o tome da mlađe generacije ne vole raditi i pokazalo da prilično ozbiljno doživljavaju posao i to posebno nakon što su vidjeli kako su se njihovi roditelji mučili tijekom posljednje recesije, ali nakon što su svjedočili posljedicama pandemije.

Štednja im je izuzetno važna, cijene poslove koje nude ekstra benefite, a najveći strah imaju od javnog govora. Budući da se uglavnom socijaliziraju preko ekrana pametnog telefona, veliku pažnju ne posvećuju ‘živoj‘ komunikaciji pa im jedan obični razgovor s poslodavcem može izazvati osjećaj tjeskobe.

Na koncu, istraživanje je pokazalo da najveće nade polažu u tehnologiju, jer upravo tamo, kako oni misle, leže najveće mogućnosti kad je riječ o zaradi i razvoju njihove karijere.