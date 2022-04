Gladan pažnje, Musk tvitao da bi kupio Coca-Colu i u nju vratio kokain

Pišu: Ksenija Puškarić i Sandra Babić

Coca-Cola se smatra najvrjednijim pićem na svijetu, a tvrtka je 2021. godine procijenjena na čak 87,6 milijardi dolar, ali sve je izglednije da je čak i najbogatiji čovjek na svijetu presiromašan za tu akviziciju

Elon Musk ne prestaje monopolizirati svjetske naslovnice. Nakon što je prije tri dana objavljeno da je kupio svoju najdražu društvenu mrežu, Twitter, u srijedu je upravo na toj platformi tvitao da bi htio kupiti i Coca-Colu i to kako bi 'vratio kokain u to piće'.

Premda je podigao obrve brojnih korisnika te mreže, svjetski mediji dosta su ozbiljno shvatili ovu neozbiljnu objavu, koju je napisao sat vremena nakon što je na Twitteru napisao da tu mrežu treba 'učiniti maksimalno zabavnom'. Iako mnogi korisnici strahuju da će Twitter postati leglo govora mržnje i toksičnog diskursa, a ne zabave, ovaj je 'tvit' postao viralan i podsjetio publiku na tu 'mračnu' stranu brenda.

Redakcije diljem svijeta tako zovu analitičare, financijske stručnjake koji procjenjuju težinu Muskova bogatstva kako bi se uvjerili ima li Musk 'snage' i za takvu akviziciju, no najveći dio svjetskih medija ipak se najviše fokusirao na povijesnu istinu – da, to je piće nekada doista uključivalo ekstrakt opijata kokaina.

Prema američkom Nacionalnom institutu za zlouporabu droga, kokain je bio legalan 1885. godine kada je John Pemberton, farmaceut iz Atlante, prvi 'skuhao' prvu Colu. U to je vrijeme Pembertonov recept uključivao ekstrakt kokaina dobiven iz listova koke. Tvorac Cole tada je svoj napitak opisao riječima 'stvorio sam patentirani lijek' i ni manje ni više 'tonik za mozak i intelektualni napitak'. No, takva receptura nije dugo trajala, kokain je iz pića eliminiran do 1900-ih.

Viralni tvitovi

Dosada se nitko iz The Coca Cola Companyja nije službeno osvrnuo na Muskov tvit, a sve oči uprte su u početak trgovanja na američkim burzama koje bi trebale pokazati misle li ulagači je li šala bila uspješna ili nije. Inače, dionice te tvrtke u četvrtak ujutro stajale su 65,56 dolara, što je znatno više od cijena dionica Twittera koje je Musk kupio za 54,20 dolara po dionici.

Inače, Coca-Cola se smatra najvrjednijim pićem na svijetu, a tvrtka je 2021. godine procijenjena na čak 87,6 milijardi dolara, prema posljednjim podacima Statiste.

Zanimljivo je spomenuti i to da je popularni financijski račun Fintwit na Twitteru odgovorio je na Muskovu najavu o Coca-Coli podijelivši snimku zaslona današnje vrijednosti dionica Coca-Cole, poentiravši 'Elon, previše si siromašan da kupiš Coca-Colu'.

Osim što su korisnici reagirali na Muskov 'tvit' o povratku kokaina, savjetuju milijarderu koje još kompanije da preuzme. Tako mu, primjerice, sugeriraju da kupi Fox ne bi li se snimila nova sezona serije Firefly ili pak History Channel te vrati povijesne teme na kanal.

Musk u tom publicitetu uživa, revno odgovara na 'tvitove' i zaboli ga 'uvo' za prijetnje lijevo-orijentiranih korisnika da će napustiti platformu ako se ne pobrine za mir i lijepo ponašanje.