Gledanost Oscara porasla za 50 posto na 15,4 milijuna gledatelja

Iako su ovogodišnji rezultati veći od jedva 10 milijuna gledatelja koji su pratili lanjsku dodjelu, još uvijek nisu ni blizu onima iz 2017. kad je Oscare pratilo 32 milijuna gledatelja

Dramatična, 94. dodjela nagrade Oscar tijekom koje su dobitnici nagrada za najbolja glumačka i filmska ostvarenja pala u sjenu toksičnog ispada oskarovca Will Smitha, ostvarila je 50 posto veću gledanost nego lani. Točnije, prijenos dodjele na ABC-u pratilo je 15,4 milijuna gledatelja. Iako je ta brojka veća od jedva 10 milijuna gledatelja koji su pratili lanjsku dodjelu, još uvijek nije ni blizu rezultatima koji su ostvareni 2020. (23,6 milijuna) ili prethodnih godina.

No, kako prenosi magazin Vulture, i ovaj rezultat bit će dovoljan da umiri ekipu iz Akademije i televizijske kuće ABC posebno nakon što ih je dio publike kritizirao jer su, kako bi ceremonija bila kraća, osam producentskih kategorija odlučili nagraditi prije početka ceremonije, a onda naknadno pustiti snimku.

Tračak nade

No, iako se noćna mora o još nižim ili istim rezultatima nije ostvarila, i dalje ostaje pitanje jesu li se Oscari zaista izvukli, hoće li uspjeti, u skoroj budućnosti, zainteresirati mlađu publiku te u kojoj im je mjeri naštetila pljuska Will Smitha komičaru Chris Rocku. Naime, osim što je publika komentirala sam čin, stajući na stranu Smitha ili Rocka, incident je doveo u pitanje čitav program, jer mnogi smatraju da neukusnim šalama jednostavno nije mjesto na prestižnim dodjelama. Jesu li gledatelji tu zbog filma (prestiža, crvenog tepiha) ili zato da slušaju voditelje kako se rugaju publici u Dolby Theatreu?

Nadalje, Vulture navodi da je broj gledatelja Oscara i dalje bio niži od, primjerice, čuvenog intervjua Oprah Winfrey s princom Harryijem i Meghan Markle koji je pogledalo preko 17 milijuna gledatelja. Do prije pet godina, Akademija se hvalila sa stabilnih 30-tak milijuna gledatelja svake godine, a bez obzira na to što je ove godine ostvaren rast od 50 posto, brojke iz 2017. izgledaju nedostižno. Mali tračak nade organizatorima i vlasnicima TV prava ulijeva podatak da je zabilježen porast gledanosti među publikom mlađom od 50 godina i to za 68 posto u odnosu na lani.

Je li to uspjeh novog izvršnog producenta Will Packera koji je uveo nekoliko inovacija u ceremoniju ili je mlađa publika željela vidjeti izvedbu omiljene im pjevačice Beyoncé, saznat će se sljedeće godine. Dotad, ekipa iz Oscara može biti sretna što je spasila dodjelu od potpunog potopa.