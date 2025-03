GR8 Coffee Festival, mjesto gdje strast prema kavi postaje stil života

Drugo izdanje donosi sjajna gastro iznenađenja te tri dana uživanja u najboljim okusima i pričama iz svijeta kave

Kava je za Hrvate puno više od toplog napitka. Ona je dio svakodnevnog života, isprika za odlazak iz ureda, ukraden trenutak opuštanja i ritual koji stvara uspomene. GR8 Coffee Festival to je prepoznao te u tri festivalska dana, od 10. do 12. travnja u Laubi, slavi upravo tu povezanost.

Mjesec dana uoči početka drugog izdanja festivala, na konferenciji za medije predstavljeni su svi detalji ovog jedinstvenog događaja, a na njoj su sudjelovali Silvana Fanjek, organizatorica festivala, Ivan Tota prošlogodišnji pobjednik Latte Art Battlea i koordinator ovogodišnjeg natjecanja te Specialty Coffee segmenta festivala, Laith Hardy, ekspert za inovacije u svijetu kave i održivog poslovanja, izvršni direktor i suosnivač WellBean World te Ivan Divjanović, predstavnik craft gastro scene i osnivač brenda Brachatella. koji donosi novu dimenziju ovogodišnjem festivalu.

Posebni gosti i atrakcije tijekom sva tri dana festivala

GR8 Coffee Festival posjetiteljima nudi degustaciju rijetke nepalske kave, mogućnost otkrivanja tradicionalne metode pripreme, poput kuhanja na pijesku ili u japanskom sifonu. Tu su i Latte Art Live Show, brojna predavanja i paneli o majstorstvu pripreme kave, radionice i degustacije (Cupping, Brewing, Coffee Masterclass), natjecanje Barista Challenge, Coffee Cocktail Show te Cooking Show s kavom. Znate li da 98 posto šalice kave čini voda? Kako voda utječe na kvalitetu kave i zašto je potrebno filtrirati je za pripremu vrhunskog napitka? FISTI, ovlašteni BRITA distributer, dat će odgovor na ova pitanja te predstaviti vodenu fontanu.

Organizatorica Silvana Fanjek je naglasila kako se prošlogodišnji GR8 Coffee Festival pokazao kao hit među ljubiteljima kave te da su ove godine u organizaciju uključena mlada lica, nositelji budućnosti. Održivi pristup važan je segment Festivala, što pokazuje i Nestlé, koji kroz svoj brend NESCAFÉ Festivalu donosi vrhunsku espresso kavu u zrnu, istovremeno se obvezujući da do 2025. godine 100 posto kave dolazi iz certificiranih održivih izvora. Dio je to Nescafé Plana koji promiče regenerativnu poljoprivredu i poboljšava životni standard uzgajivača kave.

- Svakako s ovim Festivalom, sadržajno ali i odabirom partnera, idemo u smjeru kvalitete. Upravo zato s nama je Stow - najcjenjenija pržionica speciality kave u Sloveniji. Petar Ševič predstavit će nam osim vrhunske kave i Stow akademiju. Ove godine zemlja partner nam je Država Katar pa će okupljeni imati prilike probati njihovu kavu sa začinima, ali i uživati u ukusnim kolačima. Vjerujemo da će nam se pridružiti i gosti iz Kraljevine Maroka sa svojim specijalitetima, a ono što se prošle godine pokazalo kao pun pogodak je Cooking Show Davida Skoke koji će ponovno, svaki dan, sljubljivati ukusna jela i kavu - poručila je Fanjek dodavši da će Festival ugostiti dvije istaknute profesionalke u svijetu kave, poznate po svojim izvanrednim postignućima u barista natjecanjima, a to su Carmen Clemente iz Italije i Agnieszka Rojewska iz Poljske.

Rojewska se upisala u povijest 2018. godine kao prva žena koja je osvojila Svjetsko prvenstvo barista - World Barista Championship 2018, osim toga svjetska je prvakinja u kategoriji Coffee in Good Spirits 2022., čak 14 puta prvakinja Poljske u 5 različitih kategorija. Agnieszka je prava profesionalna natjecateljica u svijetu kave, što nije bila samo njena pobjeda i osobni trijumf, već je i otvorila vrata većoj vidljivosti žena u industriji kave. Carmen Clemente je poznata po svojoj strasti prema Latte Artu, a s partnericom Manuelom Fensore vodi Barlady Cafè Academy u Milanu, gdje podučavaju umjetnost izrade Latte Arta. Nakon godina predanog rada, Carmen je 2022. i 2024. godine osvojila Svjetsko prvenstvo u Latte Artu, potvrdivši svoju stručnost i kreativnost u Latte Artu (World Latte Art Champion 2022 & World Latte Art Champion Gold Jug Latte Art Grading System 2024).

Ivan Tota, prošlogodišnji pobjednik Latte Art Battlea i koordinator ovogodišnjeg natjecanja te Specialty Coffee segmenta festivala, nadovezao se kazavši kako za jednog latte art umjetnika talent nije presudan, iako je dobro došao. - Važni su ljubav prema kavi i trud. Primjerice, ja nisam nikad znao crtati po papiru, ali uz jako puno potrošene kave i mlijeka dođeš do neke razine da se možeš natjecati, pa čak i pobjeđivati u latte art natjecanju - rekao je, dodavši da je velika čast što će se tamo ove godine naći i Carmen Clemente.

- Carmen sam upoznao prošle godine i oduševila me. Ona se 8 sati dnevno, 6 mjeseci pripremala za natjecanja pa će i ovogodišnjem pobjedniku biti velika prilika učiti od nje. I ne samo pobjedniku, već svakome tko dođe jer će im Carmen, kao što je i meni, u kratko vrijeme pružiti puno konkretnog znanja - rekao je Tota.

Drugo izdanje Festivala donosi brojne poslastice za sve koji vole istraživati svijet kave

Okupljenima je govorio i Laith Hardy, izvršni direktor i suosnivač WellBean World, tvrtke posvećene inovacijama u svijetu kave i održivom poslovanju. Njegova strast prema kavi dovela ga je do toga da postane ovlašteni stručnjak pri Specialty Coffee Association.

- Imamo puno ideja za ovaj Festival, posjetitelji će imati prilike kušati brojne zanimljive i pomalo drugačije koktele obogaćene kavom i upoznati se s Barista akademijom. Ono što je posebno zanimljivo je da ćemo im po prvi puta predstaviti ‘International Barista Certification’, program osmišljen za obuku i certificiranje barista prema međunarodnim standardima. On pruža polaznicima temeljito razumijevanje pripreme kave, tehnika ekstrakcije, umjetnosti mliječne pjene te održavanja opreme. Certifikacija potvrđuje stručnost barista u pripremi visokokvalitetnih napitaka od kave i njihovoj sposobnosti pružanja izvrsne usluge kupcima - poručio je Hardy.

Ivan Divjanović predstavnik je craft gastro scene koji donosi novu dimenziju GR8 Coffee Festivalu. Njegova Brachatella, namaz od svega pet sastojaka; tamne čokolade, lješnjaka, ekstra djevičanskog maslinova ulja s Brača, kakao praha i soli već je oduševila sve koji su je probali. - Kao što postoji specialty kava, tako je ovo specialty namaz. Brachatella je autentična, otočka priča za cijelu obitelj. Za sada je još craft priča, iako idemo prema većim količinama. Veselimo se ovom festivalu i pripremamo slatka iznenađenja koja će sljubiti kavu i Brachatellu - zaključio je Divjanović.

GR8 Coffee Festival okuplja ljude iz cijele Hrvatske

Zanimljivo je da Hrvati, prema nekim pokazateljima, godišnje popiju oko 5 kilograma kave po osobi, što nas svrstava među najveće ljubitelje ovog napitka u Europi. Upravo zato ima važnu ulogu, a to je okupiti profesionalce i entuzijaste kako bi podijelili znanje i iskustvo o kavi. Uz bogat dnevni program, organizatori su najavili i večernje događaje poput Coffee Therapy After Work Partyja, gdje će posjetitelji moći uživati u glazbi koju bira DJ-ica REA uz šalicu (ili čašu) nečeg posebnog. Program dodatno obogaćuje ‘Wine & Bubble Time‘ by Iločki podrumi, koji spaja vrhunske pjenušce i vino s opuštenom atmosferom. Nakon prošlogodišnjih 3000 posjetitelja, ove se godine u Laubi očekuje još veći broj ljudi koji će, vođeni neodoljivom aromom kave, doći iz cijele Hrvatske.