Ikein web shop cijene u kunama prebacio u eure i nasmijao društvene mreže

Madrac Vannareid koji je do jučer stajao oko 1000 kuna, danas se prodavao po cijeni od 10.000 kuna ili 1.327 eura. Krevet Fyresdal, koji se do jučer mogao nabaviti po cijeni manjoj od minimalne plaće, danas je stajao 21.499 kuna odnosno 2853 eura. Krevet Brimnes, jedan od najprodavanijih artikala u Ikeinom web shopu, koji je unatoč poskupljenjima do jučer stajao oko 3000 kuna, na službenom webshopu danas košta 21.999 kuna. Društvene mreže užarile su se od samog jutra, skrinšotovi preskupih artikala izazivali su raznolike komentare. I dok jedini razumiju da je došlo do pogreške u unosu cijena zbog konverzije kune u euro, drugi ne pokazuju toliko razumjevanja i smatraju da si jedna međunarodna tvrtka takav kaos s cijenama ne bi smjela dopustiti.

- Očito ni oni ne mogu naći dobre IT-jevce. Ako ništa, bar je dostava ostala besplatna - šale se dežurni komentatori kojima se na prvu, kako kažu, učinilo da su ušli u mađarski web shop i da su cijene izražene u forintama pa zato tolike tisuće za jeftine proizvode.

A u Ikei poručuju da je došlo do pogreške, nenamjerne naravno i da se na korekciji upravo radi.

- Na internom sustavu koji izražava dualne cijene, u kunama i eurima, pri unosu cijena kod dijela novih proizvoda u Ikea ponudi došlo je do greške u programu. Dio cijena je u međuvremenu korigiran, a ostale proizvode i dalje provjeravamo te im nastojimo u najkraćem roku atribuirati točne iznose. Ispričavamo se našim kupcima zbog mogućih poteškoća koje je ova situacija uzrokovala - poručili su iz Ikee.