Influencerstvo: Vrti se ozbiljna lova, pogotovo na TikToku

Influenceri uništavaju dodjele nagrada.‘, ‘Što, pobogu, tiktokeri rade na dodjeli Grammyja?!‘ i ‘Što on/ona tu radi?‘ samo su neki od komentara na TikToku i Redditu koji su popratili ovogodišnju dodjelu nagrade za iznimne doprinose u glazbenoj umjetnosti i diskografiji koju dodjeljuje američka Akademija za diskografsku umjetnost i znanost. I dok su mnogi ljubitelji glazbe, uglavnom s druge strane Bare, pratili dodjelu gledajući cijelu ceremoniju, Hrvati i oni koji su u to vrijeme bili u dubokom snom sve su zanimljivosti doznali sutradan na TikToku i drugim društvenim mrežama jer su Grammy u detalje analizirali upravo tiktokeri, odnosno utjecajnici (engl. influencers), od kojih su oni najpraćeniji bili i pozvani na dodjelu. Sve to osvijestilo je mlade da se dodjela Grammyja uopće održava, jer ako nije na TikToku, kao da se nije ni dogodilo. Drugim riječima, da nije tiktokera koji su, navodno, zaljubljeni u Grammyje, Oscare i slične dodjele, pitanje je koliko bi se u medijima uopće spominjale te manifestacije, odnosno u kojem opsegu.

Uistinu, mnogi su prepoznali važnost TikToka i tiktokera u promidžbi nekih događaja, proizvoda i usluga, zato ne začuđuje što je tiktokanje iliti kreiranje sadržaja na TikToku unosan biznis koji se, ako imate karizmu, itekako isplati. Barem kad govorimo o američkim tiktokerima, jer oni prihode mogu ostvariti izravno od te društvene mreže. Tako na globalnoj razini najpopularniji od njih mogu zarađivati velike iznose. Naprimjer, Khaby Lame, najpraćeniji tiktoker na svijetu, zarađuje nekoliko desetaka tisuća eura po objavi. Kako i koliko zarađuju hrvatski tiktokeri, upitali smo stručnjaka za digitalni marketing Marijana Palića, inače predavača na Liderovoj radionici o oglašavanju na TikToku.

– Iako tiktokeri ​u Hrvatskoj ne mogu izravno zarađivati kao njihovi kolege u SAD-u, postoje razni načini na koje mogu ostvarivati prihode od kreiranja sadržaja. To su, primjerice, suradnja s brendovima i sponzoriranje objava, reklamiranje vlastitih proizvoda i usluga, affiliate-marketing, usmjeravanje pratitelja i fanova prema drugim platformama itd. Neki od naših kreatora surađuju s brendovima i tako da im osmišljavaju sadržaj, pišu scenarije, snimaju i vode račune – govori Palić.

Sve ovisi

Cijena sponzoriranih objava u Hrvatskoj varira ovisno o broju pratitelja i angažmanu, pa tako mikroinfluenceri, koji imaju do sto tisuća pratitelja, mogu zaraditi od pedeset do petsto eura po angažmanu, odnosno objavi. Oni veliki, makroinfluenceri, koji imaju iznad sto tisuća pratitelja, po objavi mogu zaraditi od petsto do više od tisuću eura.

– Naravno, sve varira od osobe do osobe, to je okvir koji nije nužno pravilo. U te cijene najčešće su uključeni i nekakav brief, scenarij, snimanje, montaža te praćenje društvenih mreža. Neki regionalni influenceri za suradnje znaju dobivati i tisuću eura po objavi – kaže Palić.

Dakle, ozbiljna se lova vrti u influencerskom biznisu, pogotovo na TikToku, društvenoj mreži koja najbrže raste. A tko će platiti tisuću eura za objavu na društvenoj mreži? Prema Palićevu mišljenju, najviše su tome sklone zdravstvena, kozmetička i modna industrija, zatim sektor zabave, hrane i pića te na kraju turistički sektor.

Važna je niša

Naravno, i telekomunikacijski sektor jedan je od onih koji se učestalo koristi utjecajnicima, odnosno tiktokerima, koji više vole termin ‘kreatori sadržaja‘. I dok smo u pripremi za ovaj članak razgovarali s nekoliko tiktokera, na pitanje koliko zarađuju po angažmanu nisu nam željeli dati podatke, no tvrde da se može živjeti od TikToka, pogotovo ako imate svoju nišu. A da je niša, odnosno specifična publika, dobra za tiktokere, potvrđuje i Palić.

– TikTokov algoritam ​​​kreiran je kao interest graph. To znači da vam pokazuje sadržaj prema interesu, a ne prema tome koliko imate pratitelja. Isto tako, digitalni marketing danas je više usmjeren prema preciznom oglašavanju određenim ciljnim skupinama, a što preciznije gađate svoju nišu, to bolji rezultat možete postići. Niša vas bolje povezuje s publikom, privlači brendove iz tih nišnih industrija, a sadržaj je autentičniji i vjerodostojniji. Dakle, svakako je bolje biti u niši, i to radi boljeg dosega algoritma, ali i potencijalnih oglašivača koji će radije ciljati pojedinu manju skupinu nego širu u kojoj možda i nema njihovih ciljnih skupina – objašnjava Palić.

Zato, recimo, gejmeri više zarađuju od ‘šaljivih tiktokera‘ koji nemaju specifičnu publiku, zbog čega će sponzori za nogometna prvenstva prije angažirati, primjerice, Malajskog Tapira, poznatoga domaćeg influencera, nego bilo koga drugoga, upravo zato što je na sceni prepoznat kao ‘sportski influencer‘.

Na koje sve načine tiktokeri mogu zaraditi u Hrvatskoj, ali i na globalnoj sceni, za Lider je objasnio i Dario Marčac, osnivač zajednice influencera Crew.

– Jedan su od najpopularnijih načina zarade na TikToku​ sponzorstva i partnerstva s brendovima. Kreatori s velikim brojem pratitelja i angažmanom često privlače pozornost brendova koji žele reklamirati svoje proizvode ili usluge. Ti dogovori mogu uključivati plaćene objave, recenzije proizvoda ili dugoročne suradnje. Prema dostupnim podacima, neki od najpoznatijih tiktokera na svijetu mogu zaraditi i do sto tisuća eura po objavi – govori Marčac.

Nekoliko prosječnih plaća

TikTok uspostavio je i takozvani Creator Fund kako bi nagradio kreatore za njihov sadržaj na temelju broja pregleda i angažmana.

– Iako iznosi mogu varirati, to pruža stabilan izvor prihoda mnogim kreatorima Važno je napomenuti da su kriteriji za sudjelovanje u tom fondu različiti ovisno o regiji, a dostupnost i uvjeti mogu se mijenjati – napominje Marčac, dodajući da kreatori mogu i emitirati uživo na TikToku te od gledatelja primati virtualne darove koji se poslije mogu pretvoriti u pravi novac.

– Ta je metoda posebno popularna u našoj regiji u kojoj se mnogi kreatori redovito koriste TikTok Liveom za interakciju s publikom i ostvarivanje prihoda – tvrdi Marčac.

Naravno, mnogi se bave i svoji merchom, odnosno upotrebljavaju svoju popularnost za reklamiranje i prodaju vlastitih proizvoda ili usluga. Dodavanjem poveznice do internetske trgovine u biografiju profila olakšavaju publici pristup svojim proizvodima. Taj pristup omogućuje izravnu monetizaciju i jačanje osobnog brenda, napominje Marčac.

Nadalje, tu je i takozvani affiliate-marketing s pomoću kojega kreatori mogu reklamirati proizvode ili usluge drugih kompanija i pritom dobivati proviziju za svaku prodaju ostvarenu zahvaljujući njihovim preporukama. Riječ je o modelu koji zahtijeva strateški pristup i odabir proizvoda relevantnih za publiku kreatora. Zato ne začuđuje što u Hrvatskoj, iako je tržište manje, postoje kreatori koji zarađuju iznadprosječne plaće.

– U Crewu se brinemo za takve stvari kako bi kreatori sadržaja, čije profile gledamo kao digitalni oglašivački prostor, mogli živjeti od posla koji vole raditi, pa neki hrvatski kreatori na TikToku​ u Crewu na mjesec mogu zaraditi i nekoliko prosječnih hrvatskih plaća. Ključ uspjeha leži u razumijevanju publike, dosljednosti u objavljivanju i prilagodbi trendovima na platformi – kaže Marčac.

Zabrana u SAD-u?

TikTok, kao i sve platforme, nastojat će planirati kako se dodatno monetizirati u budućnosti. Prema Palićevu mišljenju, upravo zato možemo očekivati sve više različitih formata oglasa i načina privlačenja prihoda, što nosi i pad dosega, koji je zasad odličan.

– Vjerojatno će se fokus usmjeriti na suradnju s kreatorima koji imaju specifične niše, naglasak će biti na autentičnom sadržaju, a pretpostavlja se da će se stvoriti i funkcionalnost za e-trgovinu u aplikaciji – tvrdi Palić.

Dakle, tko se nije specijalizirao, pravo je vrijeme za to iako egzistencija tiktokera ostaje upitna zbog povratka Donalda Trumpa na čelo Sjedinjenih Američkih Država.

– Svakako su se svi tiktokeri našli u zeznutoj situaciji nakon što je SAD blokirao platformu. Tek se tada vidjelo koliko pojedinci zarađuju od TikToka, iznosi nisu mali. Ta prevelika izloženost TikToka sigurno će utjecati i na njihove glavne konkurente, primjerice Instagram, koji se priprema kako bi maksimalno iskoristio tu situaciju. Mnogi će s TikToka otići upravo na Instagram, ako ne zbog drugoga, a onda zato da se podijeli rizik i da ne budu previše izloženi samo jednoj društvenoj mreži. To će, vjerojatno, slijediti i oglašivači pa preusmjeravati svoje proračune na druge platforme. Sâm TikTok vjerojatno će se preusmjeriti na druga tržišta kako bi smanjio rizik ako ga Trump na kraju odluči zabraniti u Sjedinjenim Državama – zaključuje Palić.