Instagram omogućio kreatorima da naplaćuju svoje postove i Reelse

Popularna platforma Instagram objavila je da proširuje pretplatnički program putem kojeg kreatori mogu naplatiti svoj sadržaj te tako ostvarivati prihode. Od siječnja ove godine, kada je prvi put predstavljen program, kreatori su na Instagramu mogli 'zaključati' sadržaj koji objavljuju u Livesima i Storiesima, a sada mogu naplatiti i Reelse, Postove, Chatove te tako kreirati više sadržaja koji je ekskluzivan pretplatnicima. Također, odredili su da iznos pretplate ne prelazi 100 dolara mjesečno.

Stabilni prihodi

Kako je putem društvenih mreža objasnio izvršni direktor Instagrama Adam Mosseri, uz pomoć pretplata, kreatori mogu ostvariti stabilne prihode, a fanovi dobivati ekskluzivan sadržaj od osoba čiji rad vole i prate. Prema njegovim riječima, desetak tisuća kreatora je već pristupilo programu, a njihovi su pretplatnički postovi označeni ljubičastom oznakom (ekskluzivno za pretplatnike).

Kad je riječ o opciji 'četanja', kreatori mogu kreirati grupu s do 30 pretplatnika koja se automatski briše nakon 24 sata. Također, pretplatnici će moći odvojiti 'feed' s ekskluzivnim sadržajem i sadržajem namijenjenim svim pretplatnicima. Instagram neće uzimati postotak od kreatora i to sigurno do 2023., ali po isteku tog roka i pristupi li dovoljan broj kreatora programu, lako je moguće da će poželjeti zaraditi koji dolar od pretplatničkog sadržaja.