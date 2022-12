Interesa za blagdanska i skijaška putovanja ima unatoč višim cijenama

Predbožićno i općenito zimsko vrijeme mnogima je rezervirano za putovanja. Neki odlaze na božićne sajmove u velike europske gradove, neki na novogodišnja putovanja u raznim aranžmanima, dok ima i onih koji zimu rezerviraju za skijanje i putovanja u zimsku idilu. Što god od toga preferirali, ljudi su prošle dvije godine zimsku i blagdansku uživanciju prilično ostavljali po strani zbog pandemije i restrikcija koje su utjecale na način putovanja.

No, dok je prošle godine i dalje vladala pandemijska groznica, one godine gorak okus ostavljaju visoke cijene i ekonomska neizvjesnost. Putovati je postalo značajno skuplje, no je li to utjecalo na ljude? Štede li ljudi i putuje li se manje ove godine u zimskom periodu?

– Ekonomska neizvjesnost nije utjecala na putovanja, štoviše putnici su bili željni putovanja te kako dvije godine nisu mogli ‘normalnije putovati‘ došlo je vrijeme da mogu. Većina dalekih putovanja i organiziranih putovanja koja mi nudimo za Nogu godinu su rasprodana – kazao je Filip Frigan, voditelj poslovnice putničke agencije Nomago Travel. Dodao je i da cijene ove godine jesu porasle i da je to, naravno, utjecalo negativno, no i dalje se prodavalo. Svatko je mogao izabrati što želi, kazao je.

Prema podacima usTravel.com ove se godina potrošnja na putovanja vratila na razinu iz 2019. godine, odnosno na razinu prije pandemije i restrikcija zbog kojih se putovalo ograničeno. Putnike, navode, nije spriječilo značajno povećanje cijena, a velik broj putnika je istaknulo da putovanja u slobodno vrijeme želi učiniti prioritetom potrošnje.

Frigan također dodaje da su kod njih u agenciji prošle godine u zimskom periodu imali dvostruko manji broj putnika u odnosu na ovu godinu te da je ove godine interes veći u svakom pogledu.

A to su potvrdili i iz agencije Azur tours. Kažu da su i kod njih blagdanska i novogodišnja putovanja ove sezone u porastu u odnosu na isti period iz 2021.

– U 2022. godini jedini je zastoj bio u veljači kada je počeo rat u Ukrajni, no nakon nekog vremena se sve ‘oslobodilo‘ i kako su napokon mjere ukinute to je bio okidač za povratak u normalno stanje prije korona krize. Generalno pojačana su adventska putovanja, putovanja za Novu godinu, a povećan je i interes za skijaške aranžmane – kazali su iz Azur toursa, no dodaju da je bitnije spomenuti da se broj rezervacija približio onima iz 2019. godine.

Kada su u pitanja aranžmani za, iz putničke agencijetakođer navode da se ove godine povećao broj rezervacija za njih. Skijaška sezona je tako skočila u odnosu na prošlu sezonu, a razloga za to je više – skijališta su se otvorila na vrijeme, pao je snijeg početkom prosinca te nema Covid restrikcija.

– Interes u odnosu na prošlu godinu je veći te smo primijetili da se i dalje šalju last minute upiti, a hoteli za doček Nove godine i školske praznike već su se popunili. Sve aranžmane za Novu godinu u europske i daleke destinacija smo rasprodali i brojke su u odnosu na prošlu godinu veće, te je interes za putovanjima u inozemstvu u porastu – navode iz Mondo Travela.