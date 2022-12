Isprobali smo novi Huawei Mate 50 Pro

Dvije godine je bilo potrebno Huaweiju da nas ponovno oduševi s novom atraktivnim Mate serijom pametnih telefona, a u Lideru smo imali priliku isprobati najatraktivniji Mate 50 Pro s narančastom vegan kožom i prekrasnim dizajnom koji oduševljava na prvi dodir, iako ova verzija nije za sad dostupna u prodaji u Hrvatskoj. Najnoviji flagship Huaweija dolazi opremljen nizom vrhunskih tehnologija, postavljajući nove standarde i proširujući opseg mogućnosti koje korisnici očekuju od vodećeg pametnog telefona.

Novi Huawei Mate 50 Pro prati dizajnerski smjer koji je zaživio sa serijom Mate 30, pa se sa stražnje strane telefona nalazi velika blok kamera u zlatnom prstenu s obrubom kakav viđamo samo na najkvalitetnijim i najskupljim satovima. Upravo takav dizajn zasigurno će privući one koji vole biti uočeni u društvu ili na ulici jer s ovim pametnim telefonom na uhu, svatko tko zna nešto o telefonima mora uočiti zlatni veliki prsten u kojemu se nalaze leće fotoaparata i prepoznati Huawei.

Lakši i otporniji

Huawei Mate 50 Pro je lakši od svog prethodnika (205 grama) a ima i neznatno manji ekran, ali to ne predstavlja nikakav problem. U ruci leži odlično zbog svojih zaobljenih rubova, a i ekran je blago zakrivljen. Ono što veseli je jako kvalitetna razina izrade, što se očituje na svakom djelu telefona, kao i na bočnim tipkama koje na prvi pritisak daju dojam čvrstine, ali i lakoće stiskanja.

I dok sa stražnje strane dominiraju kamere, prednja stana donosi ‘zub‘ na vrhu ekrana u koji je smještena 13 MP selfie kamera i 3D kamera sa senzorom dubine. Iako je mnogima taj ‘zub‘ trn u oku jer za nijansu ulazi u ekran, nakon kraćeg korištenja, taj ‘zub‘ postaje skoro pa nevidljiv i zapravo nimalo ne smeta pri korištenju telefona. To je valjda jedina dizajnerska mana koju izdvajamo, ali ona je toliko mala da je zanemariva. Na dnu telefona nalazi se USB-C kao i glavni mikrofon i zvučnik, ali i utor za nano SIM i proširivu memoriju.

Zaslon je veličine 6,74 inča i prelijeva se preko rubova tako da je Mate 50 Pro ipak nešto manji nego što mu to dijagonala zaslona sugerira. Radi se o OLED-u s rezolucijom od 1212 x 2616 piksela sa 120 Hz osvježenja koji odlično prikazuje sve na ekranu bez obzira na vremenske uvjete. Treba istaknuti da je Huawei ove godine predstavio vlastito Kunlun staklo, koje je dostupno samo na veganskoj narančastoj varijanti i s kojim, kako su pokazali neki recenzenti možete razbijati orahe, ali to ipak nećemo preporučiti. Također, telefon ima IP68 razinu otpornosti na prskanje, vodu i prašinu, što znači da je zaštićen na uranjanje do 2 metra (za srebrnu i crnu verziju) dok će narančasta verzija izdržati i šest metara dubine barem pola sata. Što se ekrana tiče, treba reći da mobilne igre na novom Mate 50 Pro izgledaju odlično.Iako mi je teško priznati dugogodišnji sam igrač Call of Dutyija na već nekoliko pametnih telefona i moram priznati da ni na jednom do sada igrica nije izgledala tako dobro, s tim da COD mobile nije ne zahtjevna igra, dapače.

Sustav povezivanja

Gotovo sve specifikacije Huawei Mate 50 Pro modela su top od onoga što industrija trenutno može ponuditi. Uz 6.74-inčni 10-bitni OLED zaslon, bateriju od 4.700 mAh koja podržava 66W žično i 50W bežično punjenje te procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ovaj pametni telefon zasigurno će biti velika konkurencija glavnim igračima na tržištu. Također, Mate 50 Pro je prvi uređaj koji dolazi s EMUI 13 sustavom koji besprijekorno povezuje digitalni život korisnika i donosi mnoge nove značajke. Recimo, SuperHold značajka inteligentno raspoređuje korištenje memorije za besprijekorno istovremeno obavljanje više zadataka, a tu su i Super Render te Super Storage značajke koje uz Supercharge tehnologiju brzog punjenja omogućuju besprijekorno korisničko iskustvo. Poseban je to sustav povezivanja između Huaweijevih uređaja koji funkcionira odlično. Odličnom se pokazala funkcija Service Widget koja vam omogućuje da nakratko pregledate informacije ili usluge unutar aplikacije a da u pritom ne trebate otvarati. Ova opcija pokazala se odličnom pri slušanju glazbe jer omogućuje lagano pregledavanje i biranje skladbi. Još jedna opcija koja e pokazala veoma korisnom je i Super Device i ona je kao što joj i ime kaže baš super jer omogućuje povezivanje više uređaja laganom drag and drop funkcijom i omogućuje povizivanje do 10 uređaja.

Pro kamera

Ono što Mate 50 Pro izdvaja iz mase ostalih vodećih pametnih telefona je vrhunska 50 MP kamera s prvim u svijetu, fizički prilagodljivim otvorom blende podesivim na 10 razina, što rezultira besprijekornim fotografijama. Kad se pogledaju specifikacije kamera Huawei Mate 50 Pro smartfona već na prvu dvije karakteristike privlače najviše pažnje. Jedna je fizički varijabilni otvor blende, a druga je nova kompanijina tehnologija kamera naziva XMAGE koja je nastala kao rezultat prekida suradnje s Leicom. Upravo varijabilni otvor blende golica maštu, kako laicima, tako i profi fotografima jer varijabilna blenda omogućava profesionalno fotografiranje. Što se samog sustava kamera tiče, imamo glavnu kameru od 50 megapiksela s optičkom stabilizacijom i varijabilnim otvorom blende. Tu je periskopska telefoto kamera od 64 mpx s 3,5x optičkim uvećanjem, dok digitalno uvećanje ide do 100x. Imamo i treću kameru za ultraširoke snimke od 13 mpx dok je sprijeda kamera od 13 megapiksela s dubinskim 3D senzorom.

Što se baterije tiče, ona je kapaciteta 4700 W i podržava brzo punjenje na 66W, ali i bežično punjenje na 50W, dok telefon može puniti i druge uređaje na 5W. To znači da se novi Mate napuni do 50 posto za svega 15 minuta, dok mu je za 100 posto potrebno manje od 40 minuta. Dok smo koristili mobitel, bez problema mu je baterija živjela po cijeli dan, bez obzira na količinu klikanja i korištenja telefona.

Može i Google

Kao i svi Huawei pametni telefoni, Mate 50 Pro dolazi s AppGalleryjem, vlastitom platformom za distribuciju aplikacija, koja trenutno broji više od 580 milijuna mjesečno aktivnih korisnika s više od 216.000 globalnih i lokalnih aplikacija.Iako zbog sankcija Huawei ne dolazi s predinstaliranim Google servisima, Google i PlayStore su ipak dostupni svim korisnicima putem aplikacije Gspace. Ona omogućuje da sve Google aplikacije pokrećete na svom Huaweiju. Aplikacija unutar sebe emulira još jedan Android uređaj koji može pristupiti Googleovim servisima. Na taj način možete koristiti i instalirati praktično sve Google aplikacije, ali i one koje inače nisu dostupne na App Gallery, poput Ubera. Iako možda zvuči komplicirano, postavljanje aplikacije Gspace i ‘skidanje‘ google aplikacija prilično je jednostavno i bezbolno, tako da svi novi korisnici Huaweija neće baš ništa propustiti.. No, bez obzira na to, za manje od minute možete imati sve aplikacije koje ste mislili da nećete moći skinuti. Uz to, neće biti nikakvih uskraćenih mogućnosti kao što su logiranje, povijest korištenja i slično. Novi Mate svakako ima svoje kvalitete a to zasigurno neće promijeniti nemogućnost korištenja jedne ili dvije aplikacije. Ono što novi kupci moraju imati na umu je cijena koja nije mala, ali koja odražava kvalitetu novog Mate 50 Pro telefona. Huawei Mate 50 Pro sve svoje probleme, kojih je jako malo, kompenzira vrhunskim high class dizajnom kao i moćnim hardverskim specifikacijama i nevjerojatnoj kameri koja će zasigurno biti mamac za mnoge nove korisnike.

Sve u svemu, novi Mate donosi poboljšane widgete s više opcija organizacije koji se sada mogu kombinirati i slagati. Tu su i pametne mape koje mogu sadržavati do devet ikona aplikacija. Nova značajka je i SuperStorage kojoj se pristupa putem Settings/Storage/Clean up), koja uklanja duplikate i komprimira datoteke te komprimira rijetko korištene aplikacije što je isto dobra značajka koja može uštedjeti nešto energije i produžiti trajanje baterije. Još jedna korisna značajka je SuperHub, sustav za prijenos datoteka između aplikacija i, potencijalno, između uređaja. S druge strane, tu je poboljšani centar za privatnost koji pokazuje koliko su puta različite aplikacije pristupile podacima kao što su lokacija, kamera i mikrofon te vam omogućuje upravljanje dopuštenjima. Još jedna nova značajka privatnosti, Image Privacy Protection, uklanja metapodatke kao što su lokacije i vremenske oznake sa slika koje učitate u aplikacije društvenih medija.