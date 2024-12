Ivana Pek Lučić (PPD): Nisam ‘ganjala‘ poziciju i plaću, već ostvarivala ciljeve radi osobnog i kolektivnog zadovoljstva

Od 1. listopada ove godine na poziciji je članice Uprave PPD-a na kojoj je uz dotadašnje upravljanje portfeljom funkcijski preuzela i nabavu plina kao zaduženje. Stoga je prvi put ušla na Liderovu rang-listu deset najmoćnijih žena hrvatskog biznisa, na osmo mjesto

U samo devet godina Ivana Pek Lučić došla je od juniorske pozicije do članice Uprave Prvoga plinarskog društva, zbog čega je prvi put ušla na Liderovu rang-listu deset najmoćnijih žena hrvatskog biznisa, na osmo mjesto. U PPD-u se, naime, zaposlila 2015. kao mlađa stručna suradnica za upravljanje portfeljom, a pet godina poslije, 2020., preuzela je prvu rukovodeću poziciju. Kako i sama objašnjava, sve do danas povećava broj članova tima i u cijelosti razvija sektor upravljanja porfteljom s tri stateška smjera aktivnosti: kratkoročnim trgovanjima, logistikom i razvojem tržišta.

– S timom sam sudjelovala u širenju poslovnih aktivnosti i aktivnom trgovanju na više europskih tržišta plina. Tijekom godina specijalizirala sam se u trgovanju na europskim burzama, bilateralnom trgovanju, istraživanju i ulascima na nova tržišta, sredstvima osiguranja plaćanja, operativnoj logistici te određivanju cijena (engl. pricing). Od 1. listopada 2024. preuzimam poziciju članice Uprave PPD-a na kojoj uz dotadašnje upravljanje portfeljom funkcijski preuzimam i nabavu plina kao zaduženje – dodaje Pek Lučić.

Na predstavljanju novih članova Uprave u listopadu, među kojima je bila i Pek Lučić, PPD-ov osnivač i vlasnik Pavao Vujnovac komentirao je kako je PPD tijekom godina ‘odgojio‘ te educirao najbolje i najsposobnije stručnjake za plinski biznis u regiji, zbog čega je osobito ponosan na to što upravo oni preuzimaju odgovornost za tvrtkin daljnji razvoj.

Neopterećenošću do vrha

Iako energetska industrija nerijetko slovi kao muška, Pek Lučić kaže da do sada nije doživjela zapreke zbog toga što je žena, pogotovo zato što je, napominje, ‘radila u okružju jakih žena na top-pozicijama‘.

– Barijere koje sam eventualno morala prijeći, kad se prisjećam, bile su moje osobne granice – priznaje Pek Lučić, koja za sebe kaže da ne voli biti besposlena i uvijek traži priliku za poboljšanje procesa, a ističe i da je njezin um prirodno inženjerski, orijentiran na rješavanje problema.

– U privatnom životu, pa tako i poslovnome, pokreće me osjećaj zadovoljstva koji proizlazi iz uspješno ostvarenoga zadatka; to mi daje elan i energiju za dalje, korak po korak. U tom smislu davne 2015., kad sam se zapošljavala u PPD-u, sigurno nisam imala viziju sebe da sjedim tu gdje sada sjedim, na mjestu članice Uprave, nego sam uživala u procesu. Nisam ‘ganjala‘ poziciju i plaću, već sam nastojala ostvariti dobre ciljeve radi osobnog zadovoljstva, ali i zadovoljstva kolektiva u kojem radim. Vjerujem da je to bio jedan od važnih faktora u mom napredovanju. Istodobno sam stalno učila nove stvari, razvijala sebe i svoje znanje, što je onda samo po sebi vodilo do uspjeha. Neopterećenost je bila vrlo važan faktor, zapravo, ali opet je jako lijepo što sam završila u sustavu koji je to omogućavao, jer to nije baš svugdje tako – kaže Pek Lučić, ističući da na sličan način razmišlja i u privatnom životu.

Potpora obitelji ključna

Bez potpore partnera i ostatka obitelji smatra da ne bi uspjela, stoga joj je njihova potpora ključna za usklađivanje privatnog i poslovnog života. Sve slobodne trenutke posvećuje upravo njima. Tada je, kaže, najviše ispunjena.

– Broj hobija i aktivnosti smanjio se nakon rođenja prvoga djeteta i sigurno će još nakon dolaska drugoga, no volim putovanja, kuhanje, šivanje i čitanje. Obitelj me ispunjava energijom, ne mogu reći da mi nešto nedostaje, osim malo više vremena za sebe – iskreno će Pek Lučić.