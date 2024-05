JYSK predstavio prvo DOP izvješće: Do kraja 2024. godine svi drveni i pamučni proizvodi bit će iz održivijih izvora

Na predstavljanju svojeg prvog izvješća o društveno odgovornom poslovanju za Hrvatsku predstavnici JYSKa istaknuli su aktivnosti i postignuća o društvenoj, ekološkoj i gospodarskoj održivosti

JYSK, danski maloprodajni lanac za opremanje doma, predstavio je danas svoje prvo izvješće o održivom razvoju za tržište Hrvatske. Izvješće, koje obuhvaća prethodno razdoblje za 2023. financijsku godinu, ističe aktivnosti na području društvene, ekološke i gospodarske održivosti, s naglaskom na aktivnostima koje su imale pozitivan utjecaj na okoliš i društvo.

Vesna Kukić Lončarić, Country direktorica JYSKa, istaknula je da je JYSK međunarodna, ali i lokalna tvrtka s vrlo raširenom mrežom diljem Hrvatske.

- Zato nam je važno dati pozitivan doprinos, kako lokalnim zajednicama tako i rješavanju globalnih izazova - naglasila je Kukić Lončarić.

Među ključnim postignućima koje je izdvojila investicije su u ljude kroz rast primanja veći od 20 posto, isplatu stimulativnih bonusa, više od 600 odrađenih sati treninga i edukacija. Od ciljeva je istaknula smanjenje emisija ugljika za 50 posto unutar vlastitih operacija do 2030. godine.

JYSKov doprinos održivosti očituje se ponajviše u rezultatima na području očuvanja okoliša. JYSK tom dijelu svojeg utjecaja pridaje posebnu važnost. Naime, poduzeo je niz aktivnosti kako bi asortimanom pozitivno utjecao na prirodu.

- Do kraja ove godine, svi naši proizvodi od drva, papira i kartona nosit će FSC certifikat, što znači da sirovinu nabavljamo isključivo iz certificiranih, ekološki prihvatljivih izvora. Nema ilegalne sječe, štiti se bioraznolikost, osiguravaju se pravedne naknade za rad i moguće je pratiti put stabla od sječe do konačnog proizvoda. Također, svi će pamučni proizvodi do kraja godine nositi OEKO-TEX certifikat, što znači da ne sadrže štetne tvari te su proizvedeni na odgovoran način - rekao je Ivan Protega, JYSKov Head of Retail.

Istaknuti su i proizvodi od recikliranih sirovina, kao i postignuća u smanjenju plastike.

- Zamjenom održivijim rješenjima na pakiranjima posteljina i plahti na godišnjoj razini uklonili smo 27 milijuna plastičnih vrećica, što odgovara količini od 475 tona plastike - naglasio je Protega te najavio i ukidanje plastičnih folija na paletama, što će godišnje rezultirati uštedom od 920 tona plastike.

Kako je jedna od odrednica održivosti briga o zaposlenicima, o tome se na predstavljanju izvješća posebno govorilo. Istaknuta je ravnomjerna zastupljenost muškaraca i žena među zaposlenicima i na upravljačkim pozicijama, pri čemu čak 59 posto voditelja trgovina čine žene, a na menadžerskim pozicijama njihov je udio 43 posto.

Jadranka Čulo Petrovčić, JYSKova HR managerica, predstavila je i brojne programe za razvoj zaposlenika.

- Zaposlenici imaju priliku, nakon uspješnog uvodnog programa, napredovati unutar tvrtke, od pripravnika, preko voditelja trgovine i regionalnog voditelja do direktorske pozicije. Svaki zaposlenik ima priliku preuzeti kontrolu nad svojim osobnim razvojem kako bismo zajedno ostvarili zacrtane ciljeve - istaknula je Čulo Petrovčić.

Uz zaposlenike, za JYSK je jednako važna šira zajednica u kojoj posluje, pa je cijeli niz aktivnosti usmjeren upravo na poticanje pozitivnih promjena na lokalnoj razini. Inicijative kojima JYSK potiče lokalne pozitivne promjene predstavila je Communications managerica Zvjezdana Sirk Novak.

Projektom ‘JYSK za moj zeleni grad‘ djelatnici JYSKa redovito sudjeluju u aktivnostima poput ozelenjivanja, čišćenja i sadnji u gradovima u kojima posluju, a prilikom otvorenja novih trgovina tvrtka organizira natječaj za donacije putem kojeg se mogu prijaviti lokalne udruge čija je djelatnost usko vezana uz obitelj, odgojno-obrazovni sustav, zaštitu okoliša i zdrav život.

Globalno, ali i lokalno JYSK je primjer kompanije kojoj je održivije poslovanje jedan od prioriteta i prožima sve sfere njezina poslovanja, što je vidljivo po ostvarenim rezultatima, o kojima je moguće saznati više u digitalnom obliku DOP izvješća, gdje su također navedeni i planovi koje JYSK ima za budućnost.