Kako odgovoriti na pet najčešće postavljanih pitanja na intervjuu za posao

Američka kompanija Zety istražila je koja se pitanja na razgovoru za posao najčešće postavljaju te otkrila na kako je na njih najbolje odgovoriti

Trend Velikih ostavki ili Great Resignation potaknut pandemijom još uvijek je u zamahu, a zaposlenici koji su odlučili dignuti sidro i pronaći sreću na nekom drugom radnom mjestu ili im je pak zbog nepovoljnih okolnosti uručen otkaz, svoje vještine moraju dokazati potencijalnim poslodavcima u svima mrskim intervjuima za posao. Kako bi pomogli milijunima ljudi koji traže nove poslove, američka kompanija specijalizirana za zaposlenja - Zety istražila je koja su najčešća pitanja na intervjuima za posao, a njen direktor Jacques Buffet Business Insideru otkrio kako je na njih najbolje odgovoriti:

1. Recite mi nešto o sebi

Kako je pokazalo istraživanje Zetyija, ovo je najčešće postavljano pitanje na svim intervjuima za posao, neovisno o industriji ili radnom mjestu na koje se kandidat prijavljuje. Buffet savjetuje kandidatima da tada nikako ne nabrajaju stvari koje ih zanimaju u privatnom životu već istaknu svoja dosadašnja (poslovna) postignuća i odgovore na koji se način njihove osobne vrijednosti uklapaju u novi sustav (u tome im može pomoći misija i vizija kompanije). Također, to je prilika da se objasne određene točke u životopisu poput eventualnih zaokreta ili pauza u karijeri, ali ne da se, naravno, iznosi tužna priča već naglasi osobna motivacija ili pak savladane lekcije. Optimalno bi bilo da odgovor na to pitanje traje između 30 sekundi i jedne minute te da u to vrijeme kandidat bude što autentičniji i pokaže svoju osobnost.

2. Koji su bili vaši najveći izazovi/konflikti u karijeri te kako ste ih riješili?

Uz pomoć odgovora na ovo pitanje, osoba koja intervjuira može dobiti uvid u to koliko je kandidat svjestan samog sebe i koliko je sposoban rasti. Taj bi cilj kandidati trebali imati na umu dok odgovaraju na pitanje. Najgore što se tada može reći jest da kandidat nije imao nikakvih izazova ili konflikata, jer to ne govori o ultra-sposobnosti već, upravo suprotno, nesposobnosti da se priznaju i osvijeste vlastite greške. I zato, kako savjetuje Buffet, najbolje bi bilo prije odlaska na intervju razmisliti o izazovima koji su imali sretan kraj, iz kojih je kandidat najviše naučio te znati (ukratko) objasniti što je krenulo po zlu, zašto je krenulo po zlu i kako je situacija riješena.

3. Koje su vaše najveće snage?

Iako je je ovo prilika za samohvalu, kandidati bi trebali dati što jasniji i sažetiji odgovor. Nerijetko u intervjuima (ili u cijelom procesu zapošljavanja) kandidati prolaze različite testove osobnosti i kompetencija tako da potencijalni poslodavac može dobiti uvid u snage, slabosti, kompetencije i generalne crte ličnosti. Stoga, u jedan na jedan razgovoru valjalo bi se usredotočiti na ono što kandidat smatra svojom najjačom snagom i nedvojbenom kvalitetom.

4. Kako ste saznali da tražimo ovu poziciju/kako ste čuli za ovaj posao?

Premda ovo pitanje zvuči jednostavno, odgovor ne bi trebao biti. Čak i ako je istina da vam je, primjerice, tražilica izbacila taj oglas na posao i vi procijenili da bi bilo zgodno prijaviti se, na to pitanje ne bi trebalo (samo) tako odgovoriti već pokazati što mu je privuklo interes za poziciju ili kompaniju. Dakle, odgovor na ovo pitanje nije samo – izbacio mi Google ili stigao oglas na mail već navesti razloge zbog kojih ste, od svih poslova, odabrali javiti se baš na taj.

5. Koje su vaše najveće slabosti?

Ovo je pitanje kojeg se kandidati najviše boje, kazao je Buffet. Koliko god je primamljivo kazati da nemate 'specijalnih slabosti' (ili nikakvih) ili pak da vam je slabost 'perfekcionizam', takve je odgovore najbolje izbjeći. Umjesto toga, valja govoriti o slabostima koje kandidat ima, ali koje ga nužno ne diskvalificiraju za obavljanje određenog posla. Kao primjer takve slabosti ističe problem s javnim govorenjem koji može otežati odražavanje sastanaka, prezentacija ili slično, ali ta slabost nije nesavladiva, odnosno ne znači da će posao biti loše obavljen (osim ako ne aplicirate za javnog govornika).