Kako zaraditi na sezonalnom povrću i zašto američke biznis škole podučavaju ekonomiju bundeva?

Rezbarenje i ukrašavanje bundeva, natjecanja u izboru najljepše bundeve, raznorazne pite od bundeva, juhe od bundeva, snack od koštica od bundeva, kave sa okusom bundeva, sladoled od bundeva, pivo s začinom od bundeve, konzerve s „mesom“ bundeva, svijeće s mirisom bundeva, postoji čak i hrana za pse s okusom bundeve i proizvodi za održavanje kućanstva s mirisima bundeve… Tolika popularnost jedne obične bundeve toliko je iznenadila ekonomiste da se sad već u američkim biznis školama proučava ekonomija bundeva.

Cijeli je trend, očekivano, pokrenut u SAD-u. U toj se zemlji, prema pisanju njihovih medija, svake godine uzgoji gotovo milijardu bundeva, a cijelo je tržište u SAD-u vrijedno pola milijarde dolara i raste iz godine u godinu nevjerojatnom brzinom. Što je itekako čudno obzirom da sezona bundeva traje od sredine rujna do sredine studenog, a inače je jako teško sezonalni posao učiniti profitabilnim cijele godine.

Pomogao je malo Halloween i emocije za starim vremenima kad su američke bakice svojim unucima pekle pite od bundeva, a svoje prste je u svemu imao i Starbucks koji je na tržište inagurirao začin od bundeve i osigurao američkim farmerima još jedan dodatni način monetizacije tog ploda.

Pomama za začinima od bundeve počela je rasti kada je Starbucks debitirao sa svojom kavom Pumpkin Spice Latte sada već davne 2003. godine. Od tada je začin od bundeve prešao u druge kategorije hrane, uključujući pivo, sladoled i peciva, pa čak i u neprehrambene proizvode kao što su proizvodi za čišćenje. Dovoljno je samo baciti oko na ponudu, kava s okusom tog začina može se sada u SAD-u popiti već krajem ljeta, a posljednjih godina nudi se čak i u centru Zagreba.

- Sve je to vrlo bazična ekonomija. Ne bismo ni bundeve ni kave s okusima bundeve toliko pili da su dostupne tijekom cijele godine. Kompanije nam uzimaju te stvari i vraćaju nam ih, zato ih toliko želimo - rekao je Jadrian Wooten, profesor ekonomije na Virginia Techu za CNBC i dodao da nedostupnost stvara želju, a okus potiče emocije. A emocije su najvažnije u sezonalnoj potrošnji jer služe kao glavni motivator kupnje.

A što to sve znači za proizvođače? Pa prinos i to kakav. Ako je suditi po cijenama, najisplativije im je prodati bundevu izravno kupcu. No, ako se malo potrude i razviju dodatne proizvode od bundeve, itekako mogu zaraditi. Samo jedna sjemenka divovske bundeve na američkom tržištu može donijeti prihod od tri do pet dolara, pa neki farmeri samo na jednoj bundevi uprihode i do nevjerojatnih 20.000 dolara. Naravno, to treba podijeliti s cijenom rada, gnojiva, osiguranja i marketinga, no ekonomija ne bi postojala da računica nije isplativa na kraju.

Naravno, tome svemu treba pridodati i činjenicu da Amerikanci vole obilježavati Haloween i da su na taj praznik spremni potrošiti itekako puno novca, a samo ove godine, unatoč inflaciji, na dekoracije će potrošiti nevjerojatnih 10 milijardi dolara. A ako su spremni toliko dati za dekoracije, na okusima i mirisima djetinjstva definitivno neće štediti.