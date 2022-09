Kim Kardashian osnovala private-equity fond SKKY Partners

S partnerom Jay Simmonsom i majkom Kris Jenner, Kim planira ulagati u digitalni i ecommerce sektor, consumer mediju, turizam i, dakako, luksuznu industriju

Osim što je poduzetnica, milijarderka, influencerica i reality zvijezda, Kim Kardashian je od jučer službeno i investitorica. S bivšim izvršnim direktorom Carlyle Groupa Jayom Simmonsom i majkom, najpoznatijom 'mamadžericom', na svijetu, Kris Jenner lansirala je private equity fond SKKY Partners koji planira kupovati vlasničke udjele i ulagati u brzorastuće medijske i potrošačke brendove.

Osim što, kako je jedan korisnik Twittera duhovito komentirao, klinci sad guglaju što znači sintagma 'private equity', odnosno fondovi rizičnog kapitala, dobro je što će biznis s potencijalom kojeg nanjuše Simmons i Kardashian dobiti financijsku injekciju, a investitorica pak priliku da svoje ulaganje oplemeni reklamirajući kompaniju/brend pred svojih 329 milijuna pratitelja na Instagramu.

Uspješni biznisi

Carlyle je pak doktor za investicije, čovjek koji godinama uspješno povezuje selebritije s biznisom. Tako je, primjerice, bogatstvo stekao ulažući u kompaniju Beats by Dre, ali i modni brend Supreme.

Kako prenosi Financial Times, ovim se poslovnim potezom povezao s lukrativnom selebriti obitelji, Kardashianima koje je reality šou Keeping Up with the Kardashians vinuo u zvijezde 2007. te postao odskočna daska za lansiranje privatnih biznisa. Kim Kardashian je tako vlasnica uspješne shapewear kompanije Skims i, odnedavno, beauty brenda SKKN by Kim.

Mlađe sestre Khloe i Kyle vode kompanije Good American (jeans, odjeća) i Kyle Comestics (kozmetika), dok je Kourtney vlasnica lifestyle brenda Poosh, a odnedavno i Lemmea (lansiranje je u teaser fazi, još nepoznato čime se bavi). Fond SKKY još nije krenuo s ubiranjem sredstava za investicije, ali je poznato da planiraju ulagati u digitalni i ecommerce sektor, consumer mediju, turizam i, dakako, luksuznu industriju.