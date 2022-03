Koliko zarađuju nano, mikro, makro i mega influenceri

Do prije šest godina od svog utjecaja na društvenim platformama koristi su imali kreatori koji broje milijune fanova, a danas zaraditi mogu i oni s manje od deset tisuća pratitelja

Svim nesigurnostima usprkos, influenceri svijeta mogu mirno spavati, jer njihova je zarada zajamčena. Ulaganja u influencer marketing na globalnoj razini rasla su i 2021. (14 posto na četiri milijarde dolara), a kako navodi istraživanje kompanije Izea Worldwide cijena po postu nano, mikro, mid-tier, makro i mega influencera bila je veći nego ikad.

Kako je Business Insideru kazao izvršni direktor Izea Worldwidea Ted Murphy, do prije šest godina od svog utjecaja na društvenim platformama koristi su imali kreatori koji broje milijune pratitelja, ali je danas situacija znatno drugačija tako da i oni mali ili, kako ih zovu, nano influenceri s tisuću do 10 tisuća pratitelja, mogu zaraditi i do 36 puta više nego su 2015. Točnije, tada su oglašivači po postu plaćali tričavih 25 dolara, dok se sada taj iznos penje i do 901 dolar u prosjeku.

YouTube u vodstvu

Kako je objasnio Murphy, oglašivači su tijekom godina eksperimentiranja s influencer marketingom shvatili da nije stvar samo u kvantiteti već i u kvaliteti. Umjesto da zbrajaju broj pratitelja, počeli su računati interakciju influencera sa svojom publikom. Veća interakcija (stopa engagementa), dakako, znači i bolji povrat na ulaganja.

Kad je o samim platformama riječ, u Izei su zaključili da su najlukrativniji 'dealovi' na YouTubeu gdje oglašivači u prosjeku plate 4,5 tisuća dolara za sponzoriranu objavu. TikTok je na drugom mjestu s prosječnih 3,5 tisuća po postu. Murphy je objasnio da je trošak influencer marketinga na YouTubeu toliko vrijedan jer je objavljeni sadržaj dužeg vijeka, dok, primjerice, jednominutna videa na TikToku ili Instagram Storyiju nestaju nakon 24 sata od objave.

Kako bi povećao životni vijek sadržaja i privukao ekipu koja voli konzumirati videa s YouTubea, u TikToku su najavili da će uvesti opciju objave video-sadržaja u trajanju do deset minuta. Od tog zaoštravanja konkurencije, koristi će imati influenceri i to posebno oni manji (nano, mikro ili mid-tier) za čije će postove, kako vjeruju analitičari, oglašivači plaćati još veće svote.