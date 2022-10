Kristina Ercegović: ​Ostvarivanje mojih snova me nikad ne može umoriti

Razgovarala: Renata Debeljak

Na poduzetničkoj sceni cijele regije ime Zagrepčanke Kristine Ercegović dobro je poznato i pojam je za poslovni uspjeh. Mnogi koji žele zaokret u poslovanju, zasigurno će potražiti savjet od Kristine, spisateljice, serijske poduzetnice, poslovne savjetnice, koju s razlogom zovu i 'dobri duh poduzetništva'.

Pokretačica Business Cafea, autorica brojnih uspješnih članaka, blogova i kolumni kao i autorskih knjiga na temu poduzetništva, od kojih su neke postali regionalni bestselleri, imala je i u vlastitoj karijeri više poslovnih zaokreta, pa ne čudi da je i svoju sadašnju tvrtku nazvala Zaokret. Uspjeh ju je uvijek pratio, a prilikom raznih poslovnih odluka, od otkaza u drugim uspješnim tvrtkama, ali i u vlastitima koje je prodala, pokretač su joj uvijek bili daljnji osobni rast, optimizam, velike ambicije... Kristina je uistinu prava liderica, jedna od onih koji nikada ne posustaju na svom putu unatoč možda ne tako idealnim vremenima i okolnostima u kojima žive i posluju.

U Vašoj dugogodišnjoj uspješnoj poduzetničkoj karijeri često ste radili drastične promjene i zaokrete u poslovanju vodeći se prvenstveno, kako ste isticali, daljnjim osobnim rastom. Nedavno ste ugasili jedan od vaših jako uspješnih projekata, Business Cafe, koji je godinama umrežavao i educirao male poduzetnike. Što vas je potaknulo na taj, još jedan drastičan poslovni potez?

Uglavnom se vodim intuicijom, naravno i brojkama, no prije svega unutarnjim glasom i nekako imam tu sreću da malo vidim unaprijed i širu sliku i mogu povezati stvari prije vremena. Nekad je to teret nekad blagoslov, jer je tajming jako bitan. Business Cafe se nastavlja u okolnim zemljama. Nije skroz ugašen.

Budući da ste Business Cafe prodajom licence proširili u neke zemlje u regiji, koliko se taj pothvat pokazao uspješnim? Hoćete li i na koje načine i dalje biti dio tog projekta?

Pokazao se uspješan kao koncept u svim zemljama, njih 7 i 25 gradova gdje smo probali, no nije svuda bio financijski održiv. Nekidan je bio u Skoplju, nastavlja se tamo, kao i u Sarajevu i Ljubljani. Imam tri potencijalna kupca za Hrvatsku što uopće nisam očekivala. Postoje neke ideje da se nastavi možda u malo drugačijem obliku, no svakako interes postoji, jer kako kažu ljudi: 'Gdje se druže poduzetnici? Pa na Business Cafeu'. Jako je važno družiti se s istomišljenicima, ta potreba postoji, i neće nestati. Mene u tom dijelu posla najviše veseli izbor i razgovor s gostima, taj dio sam otvorena nastaviti. Imam neplanirano par ponuda i prijedloga koje sad razmatram. A kolegice koje vode Business Cafe u drugim zemljama uvijek me željno očekuju kao gosta i komoderatoricu, naravno.

Je li ponekad koristan savjet da 'treba stati kad je najbolje'?

Vjerujem da je. I inače u životu treba znati kad stati. I imati mjeru. I osjećaj za tajming. Stati ne znači odustati niti znači da u nečemu nismo uspjeli. Nekad to znači 'ajmo vidjeti može li to pametnije, može li to netko drugi pametnije'. Ili samo stati. Ili odmoriti. Ili pričekati. Ili pustiti da se stvari same dogode. Za poduzetnika je najvažnije da se sam sebi makne s puta, kao i svojoj firmi. I da nikad nije rob svog posla te da svoj posao prilagodi životu, a ne život poslu.

Jeste li ikada požalili zbog nekog svog poslovnog pothvata i poteza koji su mijenjali smjer Vaše karijere i poslovanja, jesu li se baš svi u konačnici pokazali opravdanima i uspješnima?

Nisam, ali sam imala financijskih pogrešaka i krivo sam birala neke ljude, i privatno i poslovno. Žao mi je što sam prodala dvije od četiri nekretnine koje sam u nekom trenutku posjedovala, odnosno što ih nisam zadržala i kreirala pasivni izvor prihoda i žao mi je što nisam više koristila tuđi novac za rast poslovanja. I imam još jedan nikad ostvaren san, koji sam prerano smislila. Tek mu dolazi vrijeme.

Uvijek ste proaktivni, istovremeno radite na brojnim projektima, gotovo nikada ne mirujete, i to tako traje godinama. Čime ste trenutno najviše zaokupljeni?

Fokus mi je na projektu 'Žene i novac'. Misija nam je promijeniti financijsku budućnost žena na Balkanu. Vizija su nam financijski neovisne žene. Upravo mi u suvlasništvo ulazi još nekoliko poslovnih anđelica i imamo velike ambicije i konkretne planove. U tome dajem 300 posto. Osobno polazim trenutno tečaj za uspješno online poslovanje i uskoro mi kreće edukacija za konstelatora. Naime, svoje savjetovanje malih poduzetnika u kojem uvijek imam holistički pristup – kombinacija osvještenosti, biznisa i psihologije, želim uz NLP Master koji godinama imam, obogatiti i znanjem sistemskih (prije svega poslovnih) konstelacija.

Umorite li se ikada od te uzastopne proaktivnosti i neprestanog multitaskinga?

Ne. Najviše me umaraju gluposti, besmislene aktivnosti i ljudi koji mi crpe energiju zato oduvijek, ali svaki dan još više, pazim s kime sam u kontaktu. Ostvarivanje mojih snova, doprinos društvu, to me nikad ne može umoriti. Ne prakticiram multitasking, fokusirana sam kad radim na jednu po jednu stvar, samo što ja imam puno strasti i interesa pa radim pomalo na svemu tome. I često se odmaram i punim baterije. Uzimam kraće odmore i redovito idem u prirodu. Na jugu ili nekom putovanju sam barem trećinu mjeseca. Volim biti u Dalmaciji, dugo gledati u more i u zalaske sunca, tamo najbrže i najlakše napunim baterije, a od tamo su svi moji preci. Čim prođem Sveti Rok, ja sam druga žena. Partner ima brod, pa me 'navukao' na brod i plovidbu morem, polako sam to zavoljela, od početnog straha pa do istinskog gušta.

Što Vam je najvažniji pokretač i motivator da uvijek idete dalje i ne posustajete, čak možda i kada je teško te poslovna situacija i okolnosti nisu baš idealne?

Misija – zašto sam to sve pokrenula. Moje su strasti poduzetništvo – želim potaknuti ljude da razmišljaju poduzetnički, a to znači da ne kukaju nego da budu proaktivni. Ne moramo svi biti poduzetnici, nije to za svakoga, ali svi možemo prestati kukati, biti zahvalni na onom što imamo i poduzeti ono što možemo. Uvijek od životnih limuna možemo napraviti nekakvu limunadu, zar ne? Moja druga strast je osnaživanje žena. U svemu što radim želim ostaviti trag, odnosno kako mi je netko rekao – ti svakog činiš boljim. Zato smo tu, da volimo jedni druge, budimo si podrška. Učinimo svijet bar malo boljim kad odlazimo nego kad smo došli, a kako, tako što ćemo svoje talente podijeliti s drugima.

Često ističete kako u poduzetništvu nije važno što ste postigli nego kakav čovjek putem (p)ostanete. Na koje ste još vlastite moralne kvalitete najponosniji?

Najdraži mi je kompliment kojeg sam dobila, upravo ovo što sam već spomenula, ti svakog činiš boljim. Ali, i od jedne klijentice: 'Postoji poslovni život prije i poslije susreta s Kristinom'. Mislim da je to najbolji odgovor. Važna mi je sloboda, poštenje, lojalnost, zajedništvo, odnosi, velikodušnost, istina, i najvažnije ljubav i činiti dobro.

Napisali ste puno knjiga na temu poduzetništva. Jedan od regionalnih bestsellera je i Vaša peta knjiga 'Najjači si kad si svoj' iz 2018. u kojoj, među ostalim, dajete savjete kako ne biti rob svog posla. Za one koji još nisu pročitali tu knjigu, kako uistinu ne postati rob svog posla?

Dvije su stavke najvažnije. SISTEM (postaviti pismeno jasna pravila do najsitnijeg detalja kako se kod nas radi, jer se ništa baš ništa ne podrazumijeva) i LJUDI – zapošljavanje pa zatim vođenje pravih ljudi.

Radite li možda trenutno na nekoj novoj knjizi?

Da, nekoliko njih su mi u glavi, no mislim da će na papir prvo '(Ne) radi se o novcu, radi se o nama – vodič za upravljanje novcem'.

Imate iskustvo u pokretanju i poslovanju tri tvrtke kao i niza projekata, te prodaje dvije vlastite tvrtke kao i udjela u trećoj. Ne samo da ste dali otkaz u drugim uspješnim tvrtkama već i u svojoj. Kakva ste korisna iskustva izvukli iz toga?

Najvažnije je da sam upoznala sebe, između ostalog shvatila sam da sam ja odlična za pokretanje nečeg iz ničeg. Baš sam čisti poduzetnik.

Od 2010. vodite vlastitu tvrtku Zaokret u sklopu koje posluje i portal 'Žene i novac'. Već godinama održavate online tečajeve i savjetovanja, dajete savjete raznim poduzetnicima, pišete blogove, kao i kolumne u brojnim časopisima i na portalima…Zapravo ste poslovni mentor i vaši glavni proizvodi i usluge su savjeti i educiranje poduzetnika. Kolika je prednost 'prodavati' znanje i vještine koje ste stekli naspram onoga kada morate prodavati neke konkretne proizvode i usluge?

U mom slučaju taj je dio nastao sam od sebe spontano dok sam gradila i gradim druge biznise. Drugi su u meni vidjeli i prepoznali učiteljicu poduzetništva dok sam ja sebe vidjela samo kao poduzetnicu. Svi mi kažu da sam ja najveći brend od svih svojih poslova i projekata. Valjda je to tako, ne znam. Ja samo radim ono što volim. Jako volim učiti i uz to još me više veseli podijeliti naučeno s drugima. Da pomognem drugima da se manje muče, da možda manje udare glavom o zid od mene, i da umjesto 10 naprave 3 pogreške (smijeh). Sve ostalo je samo posljedica te moje iskrene namjere i ljudi to prepoznaju. Nema kod mene teoretiziranja, prodavanja magle i bullshita, jer uz teorijsko i formalno obrazovanje (završen Ekonomski fakultet i međunarodno priznati EMBA) završila sam niz neformalnih edukacija plus imam 5 godina iskustva u korporaciji (1 godinu u inozemstvu) i 20 u malom poduzetništvu. I proputovala sam 70-ak zemalja.

Ako govorimo u brojkama, koliko vas korisnika prati na Vašem portalu, koliko ih traži Vaše savjete putem blogova, raznih vidova savjetovanja, koliko ih je registrirano na Vašim radionicama i newsletterima…?

Kako ponekad radim i kao poslovni influencer u nekom trenutku smo računali da je moj doseg 70.000 malih poduzetnika. Već 15 godina pišem blog, napisala sam 500 + kolumni, uz pet knjiga. Svo znanje sam zapravo podijelila besplatno, a ono što prodajem je vrijeme i posvećenost ako netko želi raditi sa mnom da mu pomognem podići posao na višu razinu. Za to imam već 7 godina svoj autorski program za poduzetnike Bildanje biznisa. I naravno, imam i program Sam svoj gazda za početnike, a radim i individualna savjetovanja 1 na 1.

Često kažete kako je u poslovanju iznimno važan networking. Koje su sve prednosti networkinga?

U poslu je važno i KOGA znamo, ne samo što znamo. Ne mislim na članske iskaznice i sklapanje poslova preko veze na janjetini. Networking je najviše zanemarena poslovna vještina i u suštini radi se o dugoročnoj izgradnji odnosa. Ljudi rade posao s ljudima radi ljudi. Odnosi nas uz smisleni rad najviše ispunjavaju. Ima smisla sa svih strana gledano sustavno ulagati u izgradnju mreže i odnosa. Kontakt nije broj nego odnos. A to se gradi, na duge staze. Naprimjer, odlika uspješnih ljudi je kad postave cilj da hoće doći od točke A do točke B i prvo se pitaju TKO mi može pomoći da to BRŽE napravim, a ne što je moj idući korak. Tek nakon tko, ide pitanje idućeg koraka.

Koje su najčešće greške koje rade mali poduzetnici, pogotovo oni koji još nisu svladali sve vještine rada i opstanka na tržištu?

Svrha biznisa je rješiti problem i dodati vrijednost kupcu. Ako nismo zaista orijentirani kupcima nego sebi, propast nam je sigurna. To uključuje i lošu uslugu. I loš neadekvatan i nedovoljan marketing. Moramo paziti i na cash flow, znati čitati financijske izvještaje, i prodavati. Često imamo puno propuštene prodaje, premale su nam marže, preniske cijene i imamo problema s naplatom potraživanja. A tu smo i MI SAMI – naš način razmišljanja, osjećaj vrijednosti, samopouzdanje, pozitivan stav, otpornost, snalažljivost...To je ono što na kraju dana čini presudnu razliku.

Što biste savjetovali malim poduzetnicima koji su zbog ne baš idealnih okolnosti na tržištu možda privremeno zaustavili svoje poslovanje i tvrtku, ali u njima ipak živi i dalje poduzetnički duh i opet bi željeli jednom oformiti vlastiti biznis?

Oprostiti sebi i ovaj puta pametnije. Više raditi NA, ne U biznisu. Krenuti od toga u čemu smo najbolji, u čemu smo majstori, izabrati nišu, jer ne možemo svima biti sve, osvijestiti što prodajemo, a što kupac zaista kupuje, i po čemu smo jedinstveni, postaviti pismeno jasan sistem pravila i procedura, pametnije privući talente, zaposliti i voditi ljude. Ne možemo i ne moramo sve sami, koristiti polugu, vidjeti kako možemo pametnije, kako kreirati što više izvora pasivnijih prihoda, možemo li kreirati digitalni proizvod, poslovati online, napraviti svoju franšizu...Kad dobro napravimo tih 5 koraka, 6-ti, sinergija i rezultati nas sigurno čekaju s druge strane. Uvijek sam govorila da nam treba dobar knjigovođa, odvjetnik, a bome svima nam treba i dobar coach&terapeut/psiholog, jer rad na biznisu je zapravo velika prilika za osobni rast i razvoj. Naš posao raste do razine do koje mi rastemo. Ukoliko nešto želimo promijeniti moramo mijenjati sebe.

Kako usklađujete majčinstvo sa brojnim poslovnim obavezama?

Ne usklađujem. Bilo je nekad jako, jako teško. I unutarnjih borbi i osjećaja krivnje i razapetosti na 100 strana...No, realno uvijek sam istovremeno i žena i majka i poduzetnica i prijateljica i ljubavnica/partnerica. Moj sin Luka sada ima 14 godina, sad nam je u svemu lakše, jer je vrlo samostalan i nas dvoje smo odličan tim. Volim ga najviše na svijetu, no i da nije moj sin zaista bi se voljela družiti s njim. Totalno je cool i zanimljiv lik. Sigurna sam da ćemo svi čuti za njega s vremenom i nekako mi se čini da bi moj najveći brend kroz par godina mogao biti to da sam Lukina mama. U svakom slučaju presretna sam, zahvalna i privilegirana što sam uz njega svaki dan.