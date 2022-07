Kristina Šušnjara (Vrh komunikacije): Korisnici su s pravom digli bunu protiv promjena na Instagramu

Najveća šteta koju bi promjena donijela ne bi bila da Instagram postaje kopija TikToka, već da u prvom planu nema objava osoba koje pratimo. To je prilično negativno za platformu koja tvrdi da se bavi zajednicom

I dok svijet strepi od inflacije, nestašica, sankcija, novog vala pandemije i rata, korisnici društvene platforme Instagram vode jednu posve drugačiju bitku. Oni su se, naime, digli na noge i zatražili povratak Instagrama kakav je nekad bio, potpisuju peticiju i dijele post sa zahtjevom da Instagram prestane biti TikTok tako da oni opet mogu gledati slatke fotke svojih prijatelja. Do te pobune došlo je nakon što su šefovi Instagrama, odnosno Mete promijenile način na koji serviraju sadržaj tako da se korisnicima u njihovom feedu pojavljuju postovi koje je za njih predložio algoritam te hrpa videa i reelsa profila koje oni uopće ne prate. Zbog straha od daljnje odmazde, šefovi Instagrama su ipak poslušali korisnike te objavili da će neke promjene ublažiti, a neke povući te da je cijela stvar još uvijek u fazi testiranja.

O viralnom pokretu 'Make Instagram Instagram Again' te motivima koji stoje iza recentnih promjena na platformi, razgovarali smo s komunikacijskom stručnjakinjom iz agencije Vrh komunikacije, Kristinom Šušnjara.

Koji su najveći problemi korisnika koji žele da Instagram bude kakav je nekad bio?

- Instagram je počeo kao platforma za dijeljenje fotografija, a danas se fokus s fotografija prebacuje na video, što je i za očekivati. Međutim, više od 200 tisuća nezadovoljnih korisnika potpisalo je online peticiju 'Make Instagram Instagram again' i očito im je uspjelo jer je Instagram odlučio povući dio novog updatea. Glavni razlog promjena koje su htjeli uvesti je Instagramova borba protiv konkurenta TikToka koji je od prošlog rujna premašio milijardu korisnika i rastao duplo više nego Instagram prošle godine. Taj potez zamjeraju korisnici Instagrama jer smatraju da će tako dobiti dvije identične platforme, što je poprilično zamorno i nimalo inovativno. Fotografije naših prijatelja i osoba koje pratimo, prema novom updateu trebale su biti gurnute na dno, tako da se više nikad ne pojave, osim ako ih mi sami ne potražimo. To je prilično negativno za aplikaciju koja tvrdi da se isključivo bavi zajednicom.

Također, jedan od problema sigurno je i potreba za većim trudom prilikom kreiranja sadržaja, kako osobama koje zarađuju preko Instagrama tako i nama 'običnim' korisnicima. Količina vremena koja je potrebna za kreiranje videa, koliko god izgledalo jednostavno, zahtjeva puno više vremena i ideja te uz sve to ide i dizajn, koji će zasigurno i dalje ostati važna stavka na Instagram platformi.

Čelni čovjek Instagrama, Adam Mosseri objasnio je da još uvijek testiraju nove značajke te da ti preporučeni postovi pomažu kreatorima da poboljšaju doseg.

- Adam Mosseri to opisuje kao viđenje više "preporuka" na našem feedu, odnosno "sadržaja za koji mislimo da bi nam se mogao svidjeti, ali za koji možda još nismo čuli". Korisnici bi samo željeli biti u toku sa svojim prijateljima i poznanicima, jer je Instagram u početku upravo to i bio, a sada će nam se servirati većina sadržaja od ljudi koje ni ne pratimo. Sada je očito da su pogriješili. Pa ipak, već smo svjedočili promjenama na društvenim mrežama kojima su se korisnici na kraju priklonili, tako da će svakako biti zanimljivo pratiti koji će na kraju biti ishod. No, smatram da je protivljenje opravdano.

Koliko je u odluci o povlačenju promjena 'igrala' činjenica da su poznati influenceri, poput sestara Kardashian zatražili povratak Instagrama kakav je nekad bio?

- Kylie Jenner sa svojih 360 milijuna pratitelja druga je najpraćenija osoba na Instagramu, a njezino jasno neslaganje s promjenama na Instagramu moglo bi imati određeni učinak. Nakon sličnog nepopularnog ažuriranja Snapchata, 2018. godine, objavila je na Twitteru da više neće koristiti aplikaciju, a kao rezultat te objave Snapchat je u samo tjedan dana izgubio 1,3 milijarde dolara vrijednosti tvrtke. Mnogi poslovi sestara Kardashian-Jenner imaju veliku uspjeh na Instagramu, ali čak i uz ažuriranje algoritma, smatram da će njihovi proizvodi i brendovi preživjeti i ove promjene. Međutim, jasno je da su one glasnice zajednice i da itekako mogu utjecati na promjene.

Što ove promjene znače brendovima?

- Budući da će za sada testiranje ostati u fazi testiranja, ako jednom prijeđe u stalnu fazu, mislim da će se veliki brendovi lako prilagoditi jer sigurno iza sebe imaju timove kreatora sadržaja koji će se vješto prilagoditi novoj situaciji, kao i uvijek. James Charles, beauty YouTuber koji ima 23 milijuna Instagram pratitelja, također se oglasio u komentaru na Instagramu te naveo da video-sadržaj raste jer su ga PRISILJENI objavljivati. To još jednom potvrđuje da je video format u fokusu, ali isto tako stvara pritisak na kreatore sadržaja.

Ono što može biti zabrinjavajuće je kako će se male tvrtke snaći u novom updateu, ako do njega nekad dođe, jer za njih promjena algoritma može biti veliki udarac, posebno s financijske strane ako surađuju s vanjskim agencijama i kreatorima sadržaja. Drugi način je da sami nauče kako kreirati i uređivati video sadržaj, ali je pitanje hoće li za to imati vremena.

Kakva su vaša predviđanja - hoće li i treba li Instagram postati novi TikTok?

- Instagram dosljedno ažurira aplikaciju kako bi ostao u korak s trendovima i osigurao da ih ne prestignu konkurenti. Tako je 2013. godine prvi put predstavio videozapise u aplikaciji dok su se natjecali s Vineom, a 2016. godine pokrenuli su Stories nakon uspjeha Snapchat Storiesa.

Za sada je Instagram u fazi eksperimentiranja s nizom različitih promjena u aplikaciji i nadam se da će poslušati pratitelje jer situacija u kojoj žele prestići konkurenciju lako može prijeći u gubitak korisnika. Najveća šteta koju bi promjena donijela ne bi bila da Instagram postaje kopija TikToka, već da s novim updateom u prvom planu neće biti objave naših prijatelja i osoba koje pratimo. Također, mnogi se već sada žale i na glasnoću video sadržaja.

Instagram Reels trenutno funkcionira sasvim dobro. Algoritam prepoznaje kvalitetan video sadržaj i nagrađuje ga velikim dosegom. Smatram da trenutna kombinacija Reelsa i fotografija na profilu kombinira klasični i novi Instagram te da u tom smjeru trebaju nastaviti.