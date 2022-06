Lista bilijunaša: Elon Musk će do 2024. postati prvi bilijunaš u povijesti

Kompanija Approve je temeljem trenutne vrijednosti i stope rasta posljednjih šest godina, Muskovo bogatstvo procijenila na 1,38 bilijuna dolara 2024.

I dok Elon Musk još uvijek puni medijske stupce natezanjima u vezi preuzimanja Twittera, kompanija Approve procijenila je da bi upravo on mogao postati prvi bilijunaš u povijesti čovječanstva. Naime, u svom je nedavnom izvješću, kompanija sastavila listu bogataša koji imaju najveće izglede da svoj status podignu za još jedan nivo te se iz milijardera transformiraju u bilijunaše. Temeljem trenutne vrijednosti i stope rasta bogatstva posljednjih šest godina, Muska su stavili na prvo mjesto liste te procijenili da će već do 2024. njegov imetak vrijediti 1,38 bilijuna dolara. Kako stoji u objašnjenju, Muskovo je bogatstvo od 2017. do danas raslo prosječnom godišnjom stopom od 129 posto, a najveću zaradu ostvaruje od Tesle (vlasnik je 23 posto dionica) i SpaceX-a čija se vrijednost trenutno procjenjuje na 100 milijardi dolara.

Uspješni Azijati

Muska na listi slijedi indijski milijarder Gautam Adani koji će se samo godinu kasnije, 2025., moći pohvaliti sa statusom bilijunaša. Adani i njegova obitelj su vlasnici grupe Adani čija se neto vrijednost procjenjuje na 89 milijardi dolara. Taj indijski milijarder ujedno je najbogatija osoba u Aziji te se bavi različitim lukrativnim biznisima od ugljena, nafte, obnovljivih izvora energije do high-techa. Na trećem i četvrtom mjestu nalaze se Zhang Yiming, osnivač najvrjednijeg start-upa na svijetu ByteDancea (vlasnik TikToka i Toutiaoa) te 64-godišnji Mukesh Ambani koji vodi još jednu indijsku kompaniju i to Reliance Industries Limited (IRL) koja izvrsno posluje u energetskom sektoru, ali i u telekomunikacijama i tekstilnoj industriji. Taj će dvojac, nastavi li poslovati kako su i dosad, postati bilijunaši 2026., odnosno 2029. Među Europljanima, statusom bilijunaša jedini će se moći pohvaliti Bernault Arnault i to 2029. Vlasnik LMVH grupe lani je na par sati bio i najbogatiji čovjek na svijetu, premašivši tadašnjeg 'pobjednika' Jeff Bezosa. On će pak postati bilijunaš 2030., punih šest godina nakon Muska. Inače, svijet je prvog milijardera dobio 1916. i to tajkuna John D. Rockefeller, dok je prva osoba čije je bogatstvo premašilo 100 milijardi bio Bill Gates, 1999.