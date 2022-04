Luksuzna platforma Farfetch ulaže 200 milijuna dolara u Neiman Marcus Group

Bergdorf Goodman‘s i Neiman Marcus svoju će web stranicu i aplikaciju preseliti na europsku platformu te proizvode u ponudi prodavati na ‘marketplaceu‘ Farfetcha

Da je u tijeku konsolidacija luksuznog tržišta potvrđuje novi poslovni potez jedne od najvećih digitalnih platformi za prodaju luksuzne mode, kompanije Farfetch. Kako su jučer objavili medijima, Farfetch kani uložiti 200 milijuna dolara u Neiman Marcus Grupu (NMG) koja pod svojom kapom drži luksuzne robne kuće Bergdorf Goodman's i Neiman Marcus. Novim partnerstvom britansko-portuglaska platforma kani proširiti svoje djelovanje na američkom tržištu, a kako je dogovoreno – Bergdorf Goodman's i Neiman Marcus svoju će web stranicu i aplikaciju preseliti na europsku platformu te proizvode u ponudi prodavati na 'marketplaceu' Farfetcha.

Ozbiljne ambicije

Kako prenosi portal Business of Fashion, Farfetch je već sklopio suradnju s londonskim Harrod'som, a premda je riječ o sličnom partnerstvu, ovo posljednje s NMG je najveće budući da je grupa u pred-pandemiji ostvarivala prihode u visini četiri milijarde dolara. Ovo je za njih izvrsna prilika da se izvuku iz pandemijskog duga (čak su prijavili i bankrot) i digitaliziraju svoje poslovanje budući da sve veći broj kupaca od luksuznih brendova očekuju da im ponude offline i online opciju kupovine. Koliko je Farfetch ozbiljan igrač na tržištu luksuza, dokazao je prije dvije godine kad su za 675 milijuna dolara preuzeli milansku platformu The New Guards Group (NGG) koja je lansirala popularne brendove poput Heron Preston, Palm Angels, a svojedobno u portfelju 'držali' popularni Off-White Virgila Abloha. Trenutna tržišna kapitalizacija tog online diva procjenjuje se na 6,28 milijardi dolara.