Majka Elona Muska najstarija je žena na naslovnici Sports Illustrateda

Magazin poznat po naslovnicama sa zanosnim modelima u kupaćim kostimima, angažmanom Maye Musk poručuje čitateljima da je spreman izaći iz svoje zone komfora

Nakon što su posljednjih mjeseci neočekivani poslovni potezi Elona Muska okupirali medijski prostor, red je došao na njegovu majku. Maye Musk, 74-godišnji model, nutricionistica, autorica i majka izuzetno uspješne djece, postala je najstarija žena na naslovnici kultnog američkog Sports Illustrateda.

Magazin koji se bavi sportom i ljepotom, poznat je po svojim naslovnicama s prelijepim modelima u kupaćim kostimima, a za ovogodišnje izdanje SI Swimsuit pripremio je čak četiri naslovnice. Osim što ih krase poduzetnica Kim Kardashian, pjevačica Ciara te glazbenica i poduzetnica Yumi Nu, angažirao je i Maye koja svojom pojavom želi svima poručiti da su žene u svojim sedamdesetima i dalje – prekrasne.

Inspirativne žene

- Da sam ikad pomislila da mogu biti model za kupaći kostim Sports Illustrateda, ljudi bi me vjerojatno zatvorili i proglasili ludom ženom. No, evo me – , kazala je u videu kojim Sports Illustrated predstavlja svoje nove zvijezde.

Njih je odabrao izvršni urednik MJ Day koji je angažmanom Maye Musk svijetu želio poručiti da je magazin spreman izaći iz svoje zone komfora, pokazati publici da se više ne uklapa u kalup su ga 'utrpali'. Uostalom, kako tvrde, to čini i Maye.

Ona svakodnevno inspirira žene diljem svijeta i ruši predrasude koje svijet ima o ženama koje su prešle 70. godinu života. Za ovu iznimnu prigodu, majku Elona Muska snimio je cijenjeni fotograf Yu Tsai u Belizeu, a 74-godišnji model nosi kupaće kostime brendova Maygel Coronel, OYE i Zimmermann.

– Svi moramo imati šansu rasti i razvijati se. I zato želimo da čitatelji naše modele vide onako ih mi vidimo: multitalentirane, svestrane i – seksi. Svijet ih možda doživljava na drugačiji način, ali mi se želimo usredotočiti na ono kako same sebe vide i kako stoje iza onoga što jesu – , zaključili su iz Sports Illustrateda najavljujući izdanje koje će se na kioscima diljem svijeta naći 19. svibnja.