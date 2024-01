Mark Zuckerberg počeo uzgajati stoku koja jede makadamiju i pije pivo

Izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg počeo se baviti uzgojem stoke.

Milijarder je na Instagramu u utorak otkrio da se usredotočio na razvoj najkvalitetnije govedine na svijetu. Također je napisao da se stoka hrani posebnom hranom koja se sastoji od mljevene makadamije i - piva. Ova će prehrana, kaže, omogućiti kravama da daju zdravo, hranjivo meso.

Zuckerberg je također otkrio da mu njegove dvije kćeri August i Maxima pomažu saditi drveće i tako pridonose uzgoju stoke. Dodao je da je ovo za njega ‘najukusniji projekt do sada‘.

- Počeo sam uzgajati stoku na ranču Ko‘olau na Kauaiju, a moj cilj je stvoriti neku od najkvalitetnijih govedina na svijetu. Goveda su wagyu i angus, i odrastat će jedući brašno od makadamije i pijući pivo koje uzgajamo i proizvodimo ovdje na ranču. Želimo da cijeli proces bude lokalan i vertikalno integriran. Svaka krava pojede pet do deset tisuća funti hrane svake godine, tako da je to puno hektara stabala makadamije. Moje kćeri pomažu saditi to drveće i brinu se o našim različitim životinjama. Još smo na početku putovanja i zabavno je poboljšavati ga svake sezone. Od svih mojih projekata, ovo je najukusniji - napisao je Zuckerberg.

Naravno, njegova je objava prikupila više od 200 tisuća pregleda u nekoliko sati i izazvala razne reakcije. Dok su se neki šalili da bi se stoka na pivskoj dijeti mogla napiti, neki su milijardera poticali da umjesto mesa promovira biljnu prehranu.

- Nastavite uništavati okoliš. Uzgoj stoke jedan je od najvećih uzročnika stakleničkih plinova. Tako odvratna i opravdana stvar - jedan je od brojnih komentara ispod njegove objave na Instagramu.

Inače, Meta je 2023. godine, potaknuta naletom umjetne inteligencije, postala najimpresivniji član grupe ‘Sedam veličanstvenih‘ kojoj još pripadaju Apple, Amazon, Alphabet (Google), Microsoft, Nvidia i Tesla.

Dionice Mete skočile su nevjerojatnih 184 posto na godišnjoj razini, daleko nadmašivši porast S&P-a 500 od 25 posto. Optimizam Wall Streeta prema Meta-i proizlazi iz predanosti tvrtke unaprjeđenju istraživanja umjetne inteligencije i integraciji tehnologije u svoj ekosustav, smatraju stručnjaci.

Također se predviđa da Metu čeka rekordna 2024., s porastom prihoda od 13 posto u odnosu na prethodnu godinu, na 151 milijardu dolara. Zbog toga je izgledno da bi vrijednost njezine dionice do kraja godine mogle doseći čak 473 dolara.