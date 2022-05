Masonski Tinder: Pristup dating aplikaciji Raya čeka sto tisuća korisnika

Dating aplikacija za probranu svjetsku elitu broji svega deset tisuća članova, a Odbor za članstvo pristup odobrava korisnicima koji su atraktivni, bogati i uspješni u svom području

Poduzetnica i zvijezda Netflixovog reality showa Selling Sunset, Emma Hernan nedavno je digla mnogo prašine izjavom da joj se putem dating aplikacije Raya obratio glumac Ben Affleck. Nakon što su korisnici društvenih mreža tražili objašnjenje, Hernan se pravdala da su njene riječi izvučene iz konteksta te da se virtualni susret s glumcem dogodio davnih dana, kad njegove bivše i sadašnje ljubavi, Jennifer Lopez nije bilo ni na vidiku.

Osim što je reality zvijezdi anegdota zadala glavobolje, jer se morala baviti s fanovima para Bennifer, napravila je sjajnu uslugu ekskluzivnoj dating aplikaciji Raya koja je dobila nenadani, besplatni PR. Raya, digitalna 'spajalica' za samce, tehnički funkcionira kao Tinder, ali tu svaka sličnost s tom aplikacijom prestaje.

Točnije, Tinder je definitivno najpoplarnija dating aplikacija na planetu, ali je, bez svake sumnje, Raya najekskluzivnija. U ovom trenutku čak sto tisuća ljudi čeka da im Raya odobri učlanjenje tako da i oni mogu odabrati partnera (neobaveznog ili životnog, svejedno) među svjetskom elitom, influencerima, selebritijima i kreativcima.

Odbor za članstvo

Rayu je 2015. osnovao mladi poduzetnik i digitalni meštar, Izrealec Daniel Gendelman koji je svojedobno za The New York Times izjavio da je želio stvoriti aplikaciju za ljude iz svih krajeva svijeta koji imaju što podijeliti s drugima i to žele učiniti s poštovanjem. Iako ta misija zvuči jako plemenito i lijepo, činjenica je da se njegova Raya na kraju pretvorila u oazu bogatih i slavnih koji žele 'minglati' i upoznavati potencijalne partnere, ali to činiti u zaštićenoj, privatnoj digitalnoj zoni.

Nakon što su se u aplikaciju učlanili slavni poput modela Care Delevigne, dive Sharon Stone i glumaca poput Matther Perryija, Channinga Tatuma i, spomenutog, Afflecka, aplikacija je doživjela strelovit uspjeh i postala – place to be. Jer, ako si na njoj, mora da nešto značiš. No, za razliku od Tindera koji je svima dostupan i masovan, Raya broji svega desetak tisuća probranih korisnika. Onih sto tisuća na listu čekanja, nada se da će im Odbor za članstvo odobriti pristup, a šanse za to su jedva osam posto.

Stroga pravila

Za početak, zainteresirani korisnik ne može sam ukucati u Google aplikaciju i zatražiti članstvo već ga mora preporučiti postojeći korisnik. Nakon što dobije preporuku, Odbor sastavljen od stotinjak članova odlučuje je li osoba, kako je otkrio Business Insider, dovoljno 'zanimljiva, utjecajna i strastvena', a poželjno je da se ističe po svojoj kreativnosti, osobnosti, da ima neke veze s Raya zajednicom, velik broj pratitelja na društvenim platforma i slično.

Ukratko, ako ste uspješni, bogati, atraktivni i dobro umreženi, imate velike šanse da postanete korisnik Raye. Zbog te ekskluzivnosti i profila korisnika koji se služe tom aplikacijom, publika joj tepa da je masonski Tinder. Ostanak u Raya zajednici nije ništa manje rigorozan od ulaska.

Da bi uživali u svim ljepotama druženja sa svjetskom elitom, korisnici moraju slijediti stroga pravila – screenshotovi su strogo zabranjeni, ali i pričanje o Rayi. Tajni Odbor prati svoje članove na društvenim platformama tako da svako kršenje pravila (a posebno dijeljenje informacija i iskustava s aplikacije) kažnjava se doživotnom zabranom pristupa. Ova privatna aplikacija trenutno je najtraženiji digitalni proizvod na svijetu, a svog je osnivača pretvorila u milijunaša.