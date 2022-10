Mattel lansirao Barbie verziju legendarne Tine Turner

Barbie Tina Turner postala je dio kolekcije Barbie Signature Music. Nosi prepoznatljivu frizuru i odjeću inspiriranu video-spotom za pjesmu „What‘s Love Got To Do With It“

Jedan od vodeći proizvođača igračaka, kompanija Mattel odala je počast legendarnoj američkoj pjevačici, Tini Turner, izradivši lutkicu Barbie po njenom liku. Iako je Tina zadužila svjetsku glazbenu industriju, pa povod za takvu inicijativu zapravo i nije potreban, Mattel je lutkicu odlučio lansirati na 40.-tu godišnjicu njenog hita „What‘s Love Got To Do With It“. Barbie Tine Turner tako je postala dio kolekcije Barbie Signature Music Series, a njena je odjeća inspirirana spotom za spomenutu pjesmu – u crnu mini haljinu u kombinaciji s jaknom od trapera.

Inspirativan put

Američka se glazbenica putem društvenih platformi zahvalila Mattelu te navela da joj je velika čast što se njena Barbie pridružila velikim imenima, ženskim pionirkama koje su dosad predstavljene u kolekciji te da je raduje što će se djeca upoznati s njenim životnim putem. Osmostruka dobitnica Grammyija, kako prenosi Reuters, uživala je golemi uspjeh nastupajući sa svojim (bivšim) suprugom Ike Turnerom, ali i tijekom svoje solo karijere. Posljednju turneju održala je 2009., a u studenom 2019. prisustvovala je premijeri mjuzikla Tina Turner na Broadwayu koji donosi priču o njenom radu i životu.