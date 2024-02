Megabrendovi: Žene pokreću svjetsku ekonomiju

Odavno nominacije za prestižnu filmsku nagradu ‘Oscar‘ nisu digle toliko prašine kao ovogodišnja objava da unatoč oborenim rekordima ni jedna od dvije žene ključne za nastanak filma ‘Barbie‘ – redateljica i scenaristica Greta Gerwig te glumica i producentica Margot Robbie – nisu osvojile nominaciju ni u jednoj kategoriji. Osim što je nominirani Ken, odnosno Ryan Gosling, kritizirao odluku članova Akademije, javila se američka demokratkinja i bivša predsjednička kandidatkinja Hilary Clinton koja je na društvenim platformama izrazila potporu talentiranim ženama.

Ta je potpora, doduše, iritirala dio publike u kojem je njezino miješanje u popularnu kulturu izazvalo osjećaj susramlja (cringe), a bilo je i onih koji misle da bi joj bilo pametnije i korisnije govoriti o stvarnim problemima poput, recimo, krvavog rata u Pojasu Gaze. I da, usporedi li se taj ‘Barbiegate‘ sa židovskim ili palestinskim žrtvama, rasprava o kipiću čini se toliko nevažnom i frivolnom da o njoj ne treba trošiti riječi.

Međutim, stvari su ipak malo kompliciranije. Slučaj Gerwig i Robbie nije priča o, kako je neki doživljavaju, talentiranim, ali povlaštenim bjelkinjama koje plaču zbog kipića, već o duboko ukorijenjenom patrijarhatu, činjenici da žene moraju raditi više, bolje, jače da bi njihovi napori uopće bili prepoznati. Ili, kako su se složili mnogi komentatori, to što je istaknut Kenov (Ryan Gosling) doprinos, a Barbie (Margot Robbie) zanemarena, zapravo i jest cijela poenta filma.

Fenomeni industrije zabave

Žene su se možda naviknule na guranje u drugi plan, ali Akademijina odluka ipak žalosti uzme li se u obzir da su Robbie i osobito Gerwig kreirale duhovit feministički manifest i pretvorile ga u najlukrativniji film 2023., ali i u povijesti produkcijske kuće Warner Bros. Valja dodati da se sve to dogodilo u godini u kojoj su žene dokazale koliko je silna njihova ekonomska moć. Naime, američka medijska platforma NPR nedavno je upozorila na to da su 2023. u ekonomskom smislu obilježile žene – njihova rastuća ekonomska moć, ali i ženski ‘megabrendovi‘ te ženska potrošnja koja je pozitivno utjecala na lokalne ekonomije.

Pod potonjim se misli na Beyoncé, Taylor Swift i Madonnu koje su tijekom svojih svjetskih turneja rušile rekorde. U svibnju je tako Beyoncé podigla stopu inflacije u Švedskoj jer su se njezini obožavatelji iz različitih dijelova Europe slili u tu skandinavsku zemlju ne bi li prisustvovali njezinoj turneji ‘Renaissance‘. To je uzrokovalo strelovit rast cijena u ugostiteljskom sektoru, tako da je prvi put u švedskoj povijesti inflacija rasla zbog jednoga jedinog događaja.

Osim što je poboljšala prihode vlasnika biznisa u neposrednoj vezi s turnejom (kafići, restorani, hoteli, apartmani…), uspjela je poboljšati poslovanje i u drugim sektorima. Tako je, primjerice, od obožavatelja tijekom turneje tražila da nose srebrno pa su oni, ne budi im teško, opustošili offline, ali i online trgovine.

Trgovci na Etsyju prijavili su nezapamćen porast prodaje šljokica, srebrnih modnih dodataka i odjeće. Primjera radi, jedna od kompanija koje se bave upravo prodajom šljaštećeg nakita, modnih dodataka i odjeće, Sequin Fans, zabilježila je 200 posto porasta prodaje srebrne odjeće i ukupna prodaja narasla joj je 400 posto. Zanimljiv je podatak iznio i The New York Times, prema kojem je Beyoncé generirala 4,5 milijardi dolara američkoj ekonomiji, što je više od doprinosa Olimpijskih igara u Pekingu.

Svi žele Swift

Turneja ‘Eras‘ Taylor Swift također je usrećila različite biznise, ali i ekonomije. Budući da su fanovi tijekom turneje nosili narukvice prijateljstva izrađene od perli, trgovci koji prodaju repromaterijal za izradu nakita, a posebno oni koji su bili te sreće da Swift pjeva u njihovoj blizini, otvarali su boce šampanjca. Michaels Stores je, recimo, najprije rastao 300 posto, a zatim zabilježio rast prodaje od 500 posto u trgovini u Pennsylvaniji, i to kad je ona nastupala u Philadelphiji i Pittsburghu.

Turneja Taylor Swift nastavit će se i u ovoj godini, a dosad je premašila milijardu dolara prihoda. Osim što je prosječni obožavatelj tijekom turneje potrošio 1,3 tisuće dolara na smještaj, promidžbene proizvode (merchandise) i hranu, otkako je prohodala s igračem NLF lige, počela je rasti i gledanost utakmica američkog nogometa.

Posve neočekivano, nova su publika klinke između 12 i 17 godina. I to nije sve. Svjetski su lideri javno počeli moliti Swift da na popis gradova i država doda i njihove. Tako je, primjerice, član australskog parlamenta Andrew Wallace ‘preklinjao, ako treba na koljenima‘, da glazbena zvijezda dođe u Queensland, čileanski predsjednik Gabriel Boric pisao joj je da nastupi i u toj latinskoameričkoj državi, a kanadski premijer Justin Trudeau objavio je na društvenim mrežama da zna jako dobra mjesta u Kanadi na kojima bi mogla nastupiti.

Buđenje žena

Nezapamćen utjecaj tih ženskih glazbenih zvijezda, ali i filma ‘Barbie‘, zbog kojeg su također cvjetali mnogi biznisi, mnogi stručnjaci, kako prenosi NPR, pripisuju upravo ženama i njihovoj rastućoj kupovnoj moći.

Nakon krize tijekom COVID-19 žene su počele rušiti rekorde na tržištu rada, a kako je nedavno izvijestila američka organizacija Hamilton Project, prošla je godina bila rekordna po udjelu žena na tržištu rada. Pew Research je pak naveo da su u 22 velika američka grada, odnosno metropolske regije (od 250), žene mlađe od trideset godina zaradom premašile muškarce iste dobne skupine. Iako na nacionalnoj razini i dalje zarađuju manje od muškaraca, i taj je broj rekordan.

Vrijedi spomenuti da se više žena upisalo na fakultete, ali i da imaju veće šanse od muškaraca da će ih i završiti. Naravno, i dalje su u brojnim područjima zanemarene, pa tako i dalje teško probijaju stakleni strop, premalo je ženskih lidera u kompanijama, ali i trpe rodnu i spolnu diskriminaciju.

Ipak, uvjerava NPR, stvari se polako mijenjaju i, kad je to moguće, češće biraju potrošiti svoj novac na stvari koje njih zadovoljavaju, često iskustva koja će pamtiti cijeli život poput odlaska na turneju, putovanje ili film. Ili, kako zaključuju, iako i dalje trebaju svladati niz zapreka, žene diljem svijeta valja ohrabriti činjenica da su svojim kupovnim odlukama uspjele prodrmati svjetske ekonomije. To što Akademija još nije spremna ženski uspjeh nagraditi zlatnim kipićem, ne znači da si žene ne mogu nazdraviti same. Zaslužile su.