Mia Biberović (HUDI, Netokracija) predlaže knjigu ‘Rework‘ Davida Heinemeiera Hanssona i Jasona Frieda

Usporite, ne morate biti radoholičar, sastanci rade više štete nego koristi, planiranje je zapravo pogađanje, ne trebaju vam vanjski investitori, neki su od savjeta iz knjige koja je prije desetak godina postala hit, a danas se potvrđuju u praksi

Knjiga 'Rework' Davida Heinemeiera Hanssona i Jasona Frieda prije desetak je godina bila pravi hit u poduzetničko-tehnološkom svijetu koji kao urednica, novinarka i poduzetnica stalno prati Mia Biberović, izvršna direktorica Hrvatske udruge digitalnih izdavača i urednica Netokracije. Heinemeier Hansson i Fried, podsjetila je Biberović, osnovali su tvrtku 37signals koja stoji iza softverskog alata Basecamp prema kojem je kasnije tvrtka preimenovana, a poznati su i po frameworku Ruby on Rails i projektu Hey, email klijent koji posljednjih nekoliko godina razvijaju.

Iako je kasnije zbog svojih određenih poteza i glasnih mišljenja ovaj dvojac postao i donekle kontroverzan, rekla je, knjiga je postala hit jer je govorila suprotno od tadašnjih knjiga, članaka i drugih izvora.

Strah od planiranja

Usporite, ne morate biti radoholičar, sastanci rade više štete nego koristi, ASAP kultura (eng. as soon as possible – što je prije moguće) je štetna, planiranje je zapravo pogađanje, ne trebaju vam vanjski investitori, Biberović navodi neke od njihovih savjeta. Naravno, dio toga nije primjenjiv na sve vrste poslovanja, smatra, ali bilo je pravo i nužno potrebno osvježenje.

- Pomoglo je svima koji grade posao da se usredotoče na njegovu srž, ne na distrakcije. Ono čega se najviše plašim u poslovanju je planiranje. Nikad nisam u potpunosti ovladala tim dijelom i divim se svima koji znaju složiti precizan poslovni plan i držati ga se. Zato mi je posebno zapelo za oko poglavlje u kojemu se tvrdi da smo svi loši u procjenama. A što je vrijeme za koje obavljamo procjenu duže, to su procjene sličnije fantastici nego stvarnosti.

Kao rješenje, autori predlažu da se planiranje i procjenjivanje rascjepka na manje dijelove. Čini mi se da smo tek posljednjih godina postali svjesni koliko ne možemo planirati daleko unaprijed. Baš zbog toga na tržištu opstaju oni koji se lako mogu prilagoditi novim okolnostima i zaboraviti višegodišnji plan. Svakako je u vrijeme koronakrize mnogima dobro došla i druga knjiga istih autora 'Remote' – istaknula je Biberović.

(Pre)odgajanje sebe

Svidjele su joj se i upute kreatorima proizvoda da se, prilikom promocije, usmjere radije na nišne medije, nego na masovne. Također i savjet poslodavcima da zapošljavaju ljude koji znaju dobro pisati, bez obzira na to je li ta osoba marketingaš, prodavač, dizajner ili programer, Biberović doživljava korisnim jer vještina pisanja uvijek će se isplatiti, što i sama oduvijek tvrdi.

- Čitam svašta i doista bih voljela imati više vremena za čitanje.

Zapravo, najmanje volim čitati poslovne knjige jer mi rijetko kad otkriju nešto novo, ali 'Rework' me odavno kupio. Ponekad nadoknađujem propušteno iz klasične književnosti, nekad se na popisu nađe neki novi hit.

Zadnje što sam pročitala, a da me se doista dojmilo, je 'Snijeg' Orhana Pamuka. Čitam dosta i o odgoju djece, primjerice, neizostavnog Jespera Juula, a putem takvih knjiga imam osjećaj da (pre)odgajam i samu sebe. Uz dijete otkrivam ponovno dječju književnost, kao i knjige za mlade, pa se sad upravo prisjećam jesu li svi oni obroci koje su 'Pet prijatelja' pojeli između svojih pustolovina doista tako ukusni kao što ih pamtim. I da, jesu! – kaže Biberović.