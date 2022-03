Milijarderka Kim Kardashian ‘richsplainingom‘ uvrijedila milijune žena

‘Richsplaining‘ je termin koji se koristi kad osoba bez iskustva siromaštva, siromašnima dijeli savjete kako se obogatiti

Reality zvijezda, milijarderka i poduzetnica Kim Kardashian jednom je rečenicom uspjela dignuti živac milijunima žena diljem svijeta. U novom intervjuu za magazin Variety izjavila je da savjetuje ženama da 'dignu j****o dupe i rade' te da joj se čini da nitko danas ne želi raditi. Možda bi taj savjet držao vodu da nije riječ o milijarderki koja vjerojatno radi puno, ali je i rođena sa zlatnom žlicom u ustima te milijune grabi preko leđa potplaćenih radnika (devet radnica tužilo je njenu obiteljsko carstvo zbog neplaćenih prekovremenih). Kritičari su to opisali klasičnim primjerom 'richsplaininga' ili 'wealthsplaininga' – termina koji se koriste kad bogata osoba bez iskustva siromaštva, siromašnima dijeli savjete kako se obogatiti praktički ih držeći krivima što nemaju para.

Poznati 'richsplaineri'

Iako se ne zna točno tko je i kada skovao taj termin, on je zaživio na Twitteru, a korisnici se njima služe kako bi kritizirali sve one koji šakom i kapom dijele savjete i mišljenja zaboravljajući na vlastite privilegije. Kako prenosi portal Pop Sugar, 'wealthsplainer' je, primjerice, njujorški demokrat Fernando Cabrera koji je jednom prigodom objasnio publici da je teže biti bogat nego siromašan. Kako je objasnio, bogati imaju veću odgovornost pa tako i više brige, a bogati su jer se bolje nose s pritiskom. Jedna od najbogatijih žena na svijetu s 30 milijardi dolara na računu i nasljednica rudnika Hancock, Gina Rinehart izjavila je da bi siromašni trebali prestati piti, pušiti i biti ljubomorni, jer ih to sprječava da i oni zarade koji dinar, a milijunaš i autor knjige How Rich People Think, Steve Siebold drži da je najveći problem siromašnih što ne znaju razmišljati kao bogati.

Lažan narativ

Njihov 'mindset' se jednostavno razlikuje od onih koji su kadra zgrnuti ozbiljan novac te bi bilo bolje da prestanu kukati i jednostavno od njih uče kako živjeti. Pod potonjim misli na karakteristike koje su, kako je istražio, zajedničke milijunašima – fokusiraju se na budućnost, vjeruju u sebe, cijene osobnu slobodu i dobro se nose s nesigurnostima. Kako je objasnila autorica Anastasia Basil portalu Pop Sugar, 'wealthsplaineri' su žrtve lažnog narativa. Vjeruju da je težak rad put do ostvarenja američkog sna na isti način na koji djeca vjeruju da Djed Mraz spušta poklone niz dimnjak. Naravno, bez rada nema ni zarade, ali 'richsplaineri' zaboravljaju da im startne pozicije nisu iste te da nižoj klasi temeljne pretpostavke za uspinjanje na društvenoj ljestvici nisu jednako dostupne. Oni nisu umreženi kao viša klasa, nemaju jednak pristup tehnologiji, obrazovnom, pa ni zdravstvenom sustavu. Dakle, nije nemoguće iz mračnog siromaštva vinuti se u zvijezde, ali kazati da je za to dovoljan (samo) težak rad je uvredljivo i deplasirano. Kim nema pojma što priča.