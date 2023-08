Miniverzum: Nostalgija je učinila svoje

Upravo zbog svoje supermoći da torpediraju u neka druga, sigurnija, toplija i ljepša vremena, kućice za lutke su jedan od zadnjih potrošačkih hitova procvjetalih tijekom pandemije, a nastavio se i u svijetu opsjednutom Barbie

U posljednjoj epizodi treće sezone šoua ‘The Kardashians‘ mamadžerica Kris Jenner svojoj je djeci pripremila specijalno božićno iznenađenje. Njezino je šestero popularne djece pod borom dočekalo šest kućica za lutke; svaka personalizirana i uređena tako da odražava njihovu pojedinačnu osobnost. Tako je, primjerice, kućica milijarderke Kim Kardashian uređena više minimalistički u usporedbi s kućicama sestara, a u kućici mlade Kendall Jenner nalazi se i oprema za jahanje jer ta kći, osim što je supermodel s gotovo 300 milijuna pratitelja na Instagramu, obožava konje.

Članovi klana Kardashian/Jenner redom su milijunaši, imaju sve i malo ih što može impresionirati, ali, kako su uhvatile kamere šoua, Kris Jenner je svojim darom uspjela razgaliti svoju nejač. Kako je rekla poznata mater familias, a još poznatija menažderica, darom ih je vratila u djetinjstvo, nevinija vremena sa znatno manje dolara na računu, kad su djeca svakog Božića obiteljsku kućicu za lutke ukrašavala blagdanskim dekorom. Nostalgija je, dakle, učinila svoje i potaknula snažnije emocije nego bi nova Hermesova torbica. Upravo zbog svoje supermoći da torpediraju u neka druga, sigurnija, toplija i ljepša vremena, kućice za lutke su jedan od zadnjih potrošačkih hitova procvjetalih tijekom pandemije, a nastavio se i u svijetu opsjednutom Barbie.

Terapeutski učinak

Prije dvije godina o tom je fenomenu pisao Financial Times, koji je naveo da valja zaboraviti na metaverzum, jer potrošači koji su odrasli tijekom osamdesetih, devedesetih, pa čak i u vrijeme procvata kultne igrice Sims, usvajaju trend minijaturnih života ili miniverzum. Već u prvim tjednima lockdowna proizvođači kućica i oprema za lutke, bilo da je riječ o većim brendovima bilo hobistima na Etsyju, zabilježili su porast potražnje za svojim proizvodima; nevjerojatno detaljnim replikama svega što čini ono što zovemo svakodnevnim životom – od minijaturnog toaletnog papira do ugradbenih ormara ili porcije jaja na oko. Kako je za Financial Times podijelila urednica britanskog magazina Shrunk Kat Picot, posljednjih je dvadeset godina života provela uživajući u svom hobiju minijaturnih kućica i tragala za proizvodima, odnosno opremom koja se može nazvati modernom, pa čak i high-end. Ta je potraga bila prilično izazovna, jer su minijaturne kućice, odnosno njihovo uređenje bili prilično zastarjeli, zapeli u drugim vremenima. Međutim, to se posljednjih godina promijenilo, a zahvaljujući tehnologiji 3D ispisa, alatima za lasersko rezanje i, dakako, Instagramu, milenijci su zasukali rukave i davno zaboravljeni hobi vratili u modu. Zbog rasta interesa za minikućice Picot je potkraj 2020. lansirala kampanju na Kickstarteru i u samo 24 sata prikupila dovoljno novca za lansiranje časopisa specijaliziranog za minijaturne, odnosno kućice za lutke – Shrunk. Novi/stari fanovi koncepta izgradnje savršenog minisvijeta kućice prema principu ‘jedna za dijete, jedna za mamu‘ otvorili su tako vrata potpuno drugačijoj estetici.

Kako nastavlja Financial Times, nije slučajno što su se kolekcionarstvo, izrada i uređivanje kućica dogodili upravo tijekom pandemije. Kako im je rekla klinička psihologinja sa Sveučilišta Columbia Susan Scheftel, djeca se igraju i da bi prevladala osjećaj preopterećenosti, savladala vještinu kontrole nad situacijom, a kućica za lutke je neka vrsta terapije, pozornice na kojoj mogu ‘odigrati‘ različite situacije i uloge. Tijekom pandemije odrasli su izgubili osjećaj kontrole, ona ih je učinila da se osjećaju maleno, nemoćno i, na neki način, poput djece koja ne znaju što slijedi, koja se osjećaju ranjivo, da nemaju kontrolu, a te osjećaje je trebalo nekako procesirati. S minijaturnim modelima domova i, zapravo, svjetova, odrasli se na trenutak osjećaju kao gospodari svemira; ta im igra omogućava da se odvoje od stvarnosti i ponovno uče kako upravljati neizvjesnom situacijom u kojoj su se ne želeći našli.

Moderno uređenje

Iako je pandemijska opasnost, nadamo se, iza nas, trend kućica za lutke i dalje cvjeta, a na društvenim se platformama mogu pronaći fantastični profili hobista, ali i umjetnika koji na životu održavaju minisvjetove. Nedavno je i Guardian pisao o fenomenu kućica za lutke te ga opisao kao neobičnu kombinaciju mašte, koja je po definiciji neograničena, i – kontrole. Ti maleni komadi šperploče omogućavaju nam da, sa znatno manjim proračunom, kreiramo dom iz snova bez obzira je li riječ o našoj verziji ružičastog Barbie doma ili drvene kolibe koja se savršeno uklapa u, na Instagramu popularnu, cottagecore estetiku.

I naravno, na tu potrebu za kreiranjem kućica koje se razlikuju od onih naših baka i koje imaju osobni estetski pečat odgovorili su mali i veliki biznisi koji sa svojom ponudom ciljaju na milenijce i predstavnike generacije Z. Tako se u modernom miniverzumu, piše Guardian, mogu pronaći kućice za lutke različitih arhitektonskih stilova: moderni bungalovi, shabby chic ili steampunk interijeri te eksterijeri seoskih kuća. Bez obzira na stil, kućice su uređene zapanjujuće detaljno, vodi se računa o svakoj pipi i kvaki ili rasporedu jastuka na minigarniturama.

Sve snažnija veza

Da je veza između stvarnih i minidomova sve snažnija, potvrđuje i magazin House Beautiful, koji je 2020. lansirao projekt ‘Dollhouse Beautiful‘. Dizajnere interijera izazvao je na rad s minijaturama te im, za početak, dao zadatak da za 500 dolara urede standardnu viktorijansku minikuću, a zatim i preurede modernu kuću u mid-century stilu. Publiku je projekt oduševio, a posebno pratitelje profila minijaturista na društvenim mrežama. Naime, pod hashtagom #moderndollhouse svakodnevno se objavljuje na tisuće postova koji služe kao inspiracija ljubiteljima trenda. Tako, primjerice, minijaturistica Rosa Morgan na svojim Instagram Reelsima objavljuje svoje predivne kućice za lutke, prekrasno osvijetljene interijere čistih linija.

Njezine kauče prekrivaju Hermèsovi pokrivači, a stol u blagovaonici blista na zlatnom postolju. Liječnica i ljubiteljica kućica za lutke Kwandaa Roberst uređuje minijaturne kućice inspirirane vlastitim domom pa se tako u njezinim minikuhinjama nalaze vrhunski aparati od nehrđajućeg čelika i besprijekorne radne plohe. Michael Yurkovic vlasnik je tvrtke Atomic Miniatures i specijaliziran je za stilski namještaj poput Eamesovih ministolaca ili pak tulip-stolaca (postolje u obliku tulipana) koji su dizajnirani 1950-ih i svaka (mini)verzija stoji 175 dolara. Kako je za Guardian rekla Kate Ünver, svaki je ljubitelj kućica za lutke prije svega kreator – dirigent vlastite simfonije; on oživljava kućicu za lutke.

Za razliku od Kardashianki s početka priče, većina milenijaca ne može si priuštiti ‘stvaran‘ dom po svom ćeifu tako da su kućice za lutke najbliže ostvarenju njihovih snova. I da, možda u njima borave samo nekoliko sati na dan i da, možda služe kao bijeg od stvarnosti, ali imaju i nedvojbenu terapeutsku vrijednost. S obzirom na potonje, ali i činjenicu da svijet ne postaje ništa sigurnije mjesto, trend miniverzuma ima velike šanse za opstanak i u desetljećima koja dolaze.