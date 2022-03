Mirela Forić Srna (Pangaia): Nema niti jednog ozbiljnijeg modnog brenda koji se ne okreće održivosti

Razgovarala: Renata Debeljak

Mirela Forić Srna na mjestu je special projects i content menadžerice održivog modnog brenda Pangaia, a ujedno je i jedna od investitorica

Pangaia je održivi modni brend kojega je prije dvije godine osnovala Miroslava Duma

Forić Srna kaže da su trenutačno samo zaokupljeni pomoći svim znanima i neznanima u Ukrajini

Da je sustav modne industrije postao potpuno neodrživ, štetan za planet i hiperproduktivan, nije nikakva novost. Održivost postaje sastavni dio mnogih segmenata, korelacija i novih trendova modne sadašnjosti i budućnosti, pa gotovo da više i nema ozbiljnijeg modnog brenda kojemu 'sustainability' već nije utkan ili ozbiljno postaje dio DNK poslovanja i brenda. Inovacije u modnoj industriji, kao i sinergija prirode, tehnologije i znanosti su neophodne, a neki brendovi i tvrtke otišli su korak dalje i odlučili značajno promijeniti način na koji se proizvode i plasiraju proizvodi u modnoj industriji.

Jedan od tih inovativnih brendova koji pomiče granice mode, proizvodnje sirovina i održivosti je i Pangaia, ime koje sve glasnije odjekuje globalnom modnom scenom. Ono što je nekada bila samo vizija, sada je stvarnost, pa na tržištu nude jakne punjene suhim cvijećem umjesto životinjskim perjem, tenisice napravljene od materijala koji je produkt smjese grožđa nakon obrade za proizvodnju vina, reciklirani kašmir i pamuk ili mješavinu recikliranog pamuka i morskih algi, a štetni CO2 pretvaraju u tintu koja se koristi za logo na njihovoj odjeći, ali i za sunčane naočale. Lista inovacija s potpisom Pangaia već je sada poprilično duga, a brend je lansiran tek prije dvije godine.

Još veće zanimanje za rad brenda Pangaia pobudilo nam je i to da funkciju special projects i content managera brenda obavlja Mirela Forić Srna, a ujedno je i jedan od investitora. Iza Mirele su brojni uspješni poslovni projekti u Hrvatskoj, no karijeru je nakon preseljenja u London odlučila nastaviti graditi u nekom novom smjeru i u globalnoj, nadasve inovativnoj tvrtci. Koji su bili razlozi za to otkrila nam je u intervjuu za Lider.

Svoju poslovnu karijeru nastavili ste graditi u inovativnom modnom brendu Pangaia sa sjedištem u Londonu. Kako je došlo do tog zaokreta u karijeri, preseljenju u London i pridruživanju timu Pangaia?

Spontano, kao i većina mojih bitnih životnih promjena. Splet privatnih okolnosti doveo nas je u London u jesen 2018. godine, a otprilike u isto vrijeme nastajao je projekt Pangaia kao produkt fonda FTL (Future Tech Lab) koji je investirao u nove tehnologije vezano uz samoodržive materijale, u koji sam bila uključena od samog početka, jer je tada bio dio grupacije Buro. FTL je osnovala Miroslava Duma još dok je bila dio projekta Buro, kroz koji je došla u kontakte sa mnogim inovativnim pojedincima i kompanijama koje su razvijale tehnologije proizvodnje kako novih materijala, tako i novih načina proizvodnje starih. Fond je pokrenut na velikom eventu u Googleovom sjedištu u Parizu, sa nešto više od 40 milijuna eura koje su investirane u nove tehnologije, kao što su danas već više manje poznate Diamond Foundry, Spider silk, Mushroom Leather...

Pangaia nije tek samo jedan u nizu već viđenih modnih brendova, već je naglasak na inovacijama, ulaganju u nove materijale i tehnologije, podizanju svijesti o ekološkoj održivosti, promišljena i odgovorna moda... Što je zapravo Pangaia i koji su do sada najznačajniji projekti, inovacije i patenti branda?

Cilj Pangaie je ponuditi nova rješenja za probleme s kojima se suočavamo svakodnevno u proizvodnji različitih materijala, kako za naše kupce, tako i za naše B2B (business-to-business) partnere i industriju generalno. Predstaviti svijetu inovacije na području tehnoloških dostignuća i rješenja kako na što bezbolniji način i sa što manje štete doći do materijala ili pak procesa proizvodnje. Neke od najznačajnih inovacija su tehnologija FLWRDWN (Flowerdown) koji je patent u našem vlasništvu, kombinacija posebnog divljeg sušenog cvijeća, biopolimera i aerogela, koja služi za punjenje jakni umjesto od životinjskog perja. Nakon deset godina razvijanja FLWRDWN, predstavili smo ga svijetu prije dvije godine i danas ga osim nas koriste i mnogi drugi brendovi poput H&M.

C-FIBRE je materijal napravljen od eukaliptusa i praha morske alge,100 posto je biorazgradiv i prilikom njegove proizvodnje ne koristi se voda kao primjerice kod proizvodnje pamuka. AIR INK je tinta koja nastaje apsorpcijom CO2 iz atmosfere i mi ga koristimo za printanje našeg loga na odjeći. Također smo nedavno predstavili jeans kolekciju koja je napravljena od himalajske koprive, organskog pamuka i tretirana je, kao i ostali naši proizvodi, uljem od peperminta koje štiti od nepoželjnih mirisa pa se zbog toga odjevni predmeti ne trebaju toliko često prati, čime se naravno dodatno pridonosi smanjenju onečišćenja okoliša. To su samo neki od najznačanijih proizvoda koje nadograđujemo. Naravno, pripremamo i mnoge druge.

Globalno ste orijentirani brend koji je već u jako kratkom vremenu ostvario znatan uspjeh. Koliko ljudi čini Pangaia tim?

U roku od dvije godine tim je narastao sa 10 do 150 ljudi koji su trenutno u našem timu. Imamo preko 30 inovatora s kojima usko surađujemo, neki već imaju gotovu tehnologiju koju koristimo, a neki su tek u razvojnoj fazi. Središnji ured nam je u Londonu, a imamo urede u New Yorku i Moskvi za sada. Ideja je krenula od Miroslave Dume, a nastala je iz fonda koji je ulagao u obnovljive materijale. Shvatili smo da bi najbolji način da te inovacije zažive bio da ih se prezentira svijetu kroz 'svakodnevu uniformu' sačinjenu od osnovnih odjevnih predmeta koje svi nose i koriste na dnevnoj bazi kao što su t-shirt, trenirke, jakne, tenisice, sunčane naočale, kape… Sve ono što je danas u širokoj primjeni i dio šire potrošnje. Pangaia 1 posto svoje ukupne prodaje donira za nekoliko projekata koje aktivno podupiremo, kao što su pošumljavanje u Amazoni, ili projekt 'Save the Bees', jer znamo koliko su pčele ugrožene i da bez njih neće biti života na zemlji.

Godinama ste živjeli u Ukrajini gdje je vaš suprug Darijo Srna nastavio i nakon vašeg preseljenja graditi nogometnu, a potom i karijeru trenera te sportskog direktora kluba Šahtar iz Donjecka, a jedva je uspio napustiti ratom zahvaćenu Ukrajinu. Koliko Vas trenutni ratni sukob u Ukrajini osobno pogađa i kakve su vaše uspomene vezane uz tu zemlju?

Jako nas pogađa sve ovo što se nažalost događa, kao uostalom i svakog normalnog čovjeka, ali isto tako znamo koliko su ljudi oko nas još više pogođeni i ugroženi tako da smo trenutno samo zaokupljeni pomoći svim znanima i neznanima. Ukrajina je predivna zemlja, koju nastanjuju dobroćudni, miroljubivi i vrlo radišni ljudi. Dariju je Ukrajina bila 18 godina drugi dom, a meni i djeci deset godina. Ovo je već treći put u našem životu da nam rat prekraja sudbinu. Nadam se da će se ipak pronaći neko mirno rješenje što prije i da će se ova patnja završiti uskoro.

Jeste li uključeni u neke segmente pomoći za Ukrajinu?

Jesmo, u puno njih i na različite načine. Mislim da svi trenutno rade što god mogu i pomažu na sve moguće načine. Jako sam ugodno iznenađena sa svim što ljudi trenutno svugdje u svijetu rade da bi pomogli. Na primjer, samo jedan kozmetički salon pored naše kuće u Londonu je organizirao i sakupio pet tona pomoći u samo dva dana koja je krenula za Ukrajinu. Svaki grad u Europi ima punkt za sakupljanje pomoći, Ukrajincima to sada jako puno znači. Ponosna sam na Hrvatsku zbog cijelog angažmana, suosjećanja i pomoći ukrajinskom narodu.

Budući da je Miroslava Duma, osnivačica i suvlasnica Pangaie, vezana uz Moskvu, kako to sada funkcionira s obzirom na sankcije i zamrzavanje imovine Rusima? Jesu li te sankcije i na koji način pogodile i Pangaiu?

To apsolutno ne utječe niti može utjecati na naše poslovanje iz nekoliko bitnih razloga. Prvi je što je Miroslava Duma po nacionalnosti i s majčine i s očeve strane Ukrajinka. Njezina obitelj je vrlo direktno pogođena ratom u Ukrajini gdje većina njene obitelji i danas živi i odmah se ogradila od ruske agresije i osudila ju. Kao drugo, ne postoji ni jedan opravdani razlog zbog kojeg bi se Miroslava Duma našla na listi sankcioniranih ruskih državljana. Treći razlog je što je Miroslava osnivač, ali i samo jedan od suvlasnika Pangaie, tvrtka je osnovana u Ujedinjenom Kraljevstvu, financirana isključivo internacionalnim sredstvima raznih ulagača i možda svega 5 posto dosadašnjih investicija u Pangaiu je vezano za Rusiju. Nemamo nikakvih problema u poslovanju vezano uz ovu svima osobno tešku situaciju niti smatramo da ćemo ih imati u budućnosti.

Koliko su održivost, nove inovacije i tehnologije bitne da bi se uopće opstalo u industriji i na modnom tržištu budućnosti?

Mislim da više nema niti jednog ozbiljnijeg modnog brenda koji ne pokušava koliko god je moguće održivost ukomponirati u svoje poslovanje. Kupci su sve svjesniji i sve educiraniji što je svakako pohvalno i to treba dodatno poticati. Osnovno pravilo je da se smanji potrošnja i kupovanje bilo kakvih proizvoda, jer svaki nosi u sebi neku vrstu 'foot printa', a ono što je ipak neophodno je da bude što je više moguće proizvedeno na najbezbolniji način. Nitko još nije u tome došao do savršenstva, ali bitno je osvještavanje problema i pravac kojim se krećemo.

A koliko je održivost sastavni dio vašeg života općenito te naravno, i vaše garderobe?

Trudim se svakim danom da smo moja obitelj i ja što osvješteniji i da su svi aktivni u tome. Kupujemo ako je neophodno, što manje koristimo papir, vrlo malo konzumiramo meso, hodamo gdje god možemo, recikliramo svakodnevno, kupujemo lokalno i organsko… Naravno, ništa nije idealno, jer previše letimo avionom, ali gdje god možemo pokušavamo minimalizirati štetu. Ne znam je li to zbog Pangaie ili veće osvještenosti generalno, a vjerojatno i zbog zrelosti koja neminovno dođe s godinama, ali sve manje trošim na garderobu. Više me trenutno veseli kada pronađem u ormaru neki čak petnaest godina star odjevni predmet pa se ponovo u njega zaljubim.

Već deset godina uspješno poslovno surađujete sa ruskom modnom ikonom i investitoricom u međunarodnu modu, Miroslavom Duma, najprije na projektu Buro 24/7, a sada i u brendu Pangaia. U čemu je tajna vašeg uspješnog poslovnog partnerstva?

Mislim da nema tajni. Jednostavno s nekim ljudima ste na istoj valnoj dužini, razumijete se, poštujete, podržavate, imate iste ciljeve u životu i spremni ste se za njih žrtvovati i raditi. S obzirom da smo deset godina zajedno razvijali brend Buro i puno toga prošli, imamo neki međusobni modus operandi koji funkcionira, brzo se sve dogovorimo i lako se oko svega uskladimo. Bitno je da su ciljevi i razmišljanja slični i da svi znaju svoja, a i tuđa očekivanja u zajedničkom poslu.

Osnivačica ste hrvatske licence lifestyle portala Buro 24/7 koji je dolaskom na hrvatsko tržište 2012. godine donio visoke standarde, kvalitetu sadržaja i dotad neviđeni estetski koncept na portalima. No, ipak ste prije dvije godine odlučili prodati hrvatsku licencu Buro 24/7 i napustiti cijeli projekt. Kako je došlo do te odluke?

Splet okolnosti je doveo do odluke za koju i danas smatram da je bila vrlo ispravna. Teško je uspješno voditi projekt i tim iz daleka, a nakon što smo obiteljski donijeli odluku da do daljnjeg ostajemo živjeti u inozemstvu, shvatila sam da projekt zbog toga ne bi trebao patiti. Unutar samog globalnog tima je također došlo do velikih promjena kao što su bili izlazak Mire iz projekta, otvaranje podružnice u Londonu koja, nažalost, nije zaživjela i ostvarila ciljeve daljnjeg razvoja koje su utjecale i na moju odluku. Jako sam ponosna na sve što smo napravili na lokalnom tržištu u tih deset godina i na sve ljude koji su bili dio tog projekta. Drago mi je da je projekt Buro 24/7 i danas aktualan i da ga vodi isti tim.

Kojim ste projektima unutar brenda Pangaia trenutno najviše zaokupljeni? Koji su projekti za brend najznačajniji u ovoj godini?

Osim predstavljanja novih proizvoda i inovacija, trenutno smo fokusirani na maloprodaju kroz pop-up dućane i trenutno smo dostupni u Lafayettu u Parizu, Rinacente u Milanu, Nordstromu u New Yorku, Lane Crawfordu u Hong Kongu... Planiramo uskoro i otvaranje našeg prvog samostalnog prodajnog prostora, u Londonu, još nemamo definiran točan datum i mjesec, trenutno smo u pregovorima oko adekvatnog prostora. Iako je okosnica businessa DTC poslovanje, fizički kontakt i komunikacija su svakako još uvijek vrlo važni. Ja osobno trenutno radim na izdavanju knjige o brendu Pangaia koja će prvenstveno biti namijenjena našim B2B partnerima, a onda i široj publici, jer je cilj da postane svojevrstan manifesto održive mode. U planu je da knjiga bude objavljena na jesen ove godine.

Što vam se najviše sviđa od vašeg novog života u Londonu?

Većina mog životnog fokusa je usmjerena na moju djecu, njihovo obrazovanje i posao tako da, nažalost, nemam previše vremena za sve što ovaj grad nudi, ali svaki slobodan trenutak koristimo za obilazak muzeja, galerija i kazališnih predstava koje moja djeca obožavaju. Imamo u Londonu širok krug prijatelja i poznanika tako da se od prvog dana ovdje osjećamo kao doma.

Kolika vam je obitelj podrška u vašoj karijeri? Kako uspijevate koordinirati sve segmente poslovnog i privatnog života, posebno otkako živite u Londonu?

Mislim da bez podrške nema ništa. Kao što ja podržavam svog supruga tijekom cijele njegove karijere tako i on podržava mene, i to je vrlo bitno za naš odnos. Uvijek se sjetim riječi Sheryl Sandberg da je najvažnija poslovna odluka ona o izboru životnog partnera. Ne bih sve mogla uskladiti da nemam pomoć u kući, a i moja mama nam je od neizmjerne pomoći kad god treba. Dobra organizacija i volja, i sve se može uskladiti.

Što smatrate najvećim izazovom u svojoj karijeri?

Prilagođavanje različitim situacijama i promjenama, kako privatnim tako i poslovnim. Naučiti se fleksibilnosti, mijenjati i prilagođavati se u skladu sa tim promjenama nije uvijek lako. Ali, baš nas to tjera da se usavršavamo i dodatno razvijamo.

Koja je vaša definicija poslovnog uspjeha?

Ona se definitvno, barem u mom slučaju mijenja s godinama. Mislim da to ovisi i o karakteru osobe, što koga zadovoljava i ispunjava, što svakoga od nas čini sretnim. Ja sam najsretnija kada kao tim ostvarimo neki cilj za šire dobro, kada moj uspjeh ili uspjeh projekta ima neki viši smisao, donosi korist zajednici i ljudima oko mene. Uspjeh je kada uspijem uskladiti svoje osobne ciljeve, želje i potrebe, a da pritom zbog toga ne pati niti jedan član moje obitelji. To, naravno, nije uvijek jednostavno.

Kako trenutno izgleda vaš prosječni radni dan?

Moj radni dan počinje u 8 sati kada ostavim djecu u školi i traje do pola 5, ako ne putujem. Dosta toga još uvijek radim od doma, ali sve više idem u naš novi ured u 180 The Strand, jer osobno sam uvijek u uredu produktivnija, a i volim biti okružena ljudima iz tima.

Uživam ručati s timom i obično se tada razvijaju nove ideje i korisne razmjene kreative i informacija. Kada je Mira u Londonu, a što je sve češće, onda nam radni dan traje i po 12 sati, ali je uvijek toliko dinamično i zanimljivo da nam vrijeme brzo proleti.