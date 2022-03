Modna ikona Iris Apfel svoj stoti rođendan proslavila kolekcijom za H&M

Eklektična, zaigrana kolekcija inspirirana je modnom, ali i životnom mantrom dizajnerice – ‘više je više, a manje je dosadno‘

Dizajnerica, modna muza, ikona stila i jedna od najdugovječnijih influencerica na planetu – Iris Apfel svoj je stoti rođendan proslavila kolaboracijom s fast-fashion lancem H&M. Kolekcija Iris Apfel x H&M kupcima će biti dostupna od 31. ožujka, a sadržavat će flambojantne, eklektične, maksimalističke komade po kakvima je, uostalom, poznata ova žena neponovljivog stila i vlasnica, kako se šale mediji, najvećih naočala na planetu.

Naime, stogodišnja Iris Apfel iza sebe ima vojsku fanova (2,1 milijun, točnije) koje svakodnevno inspirira svojim jedinstvenim stilom, ali životom prema maksimi 'više je više i manje je dosadno' ('more is more and less is a bore'). Svoje je ime izgradila kao vrhunska dizajnerica interijera koja je radila s čak devet američkih prvih dama na preuređenju Bijele kuće, a točka preokreta u njenoj karijeri dogodila se kad je Apfel imala 84 godine, a Metropolitan Museum of Art u New Yorku organizirao izložbu posvećenu njenom neponovljivom stilu.

Napad na osjetila

Otad, Iris Apfel pojavila se u marketinškim kampanjama vodećih globalnih brendova poput Macy'sa, Citroena ili Kate Spade, a za 97. rođendan dobila i službeni ugovor s modnom agencijom IMG. Kako prenosi Daily Mail, kolekcija koju je osmislila zajedno s dizajnerima iz H&M-a namijenjena je kupcima koji 'žele izgledati malo drugačije', a ne žele potrošiti bogatstvo na odjeću. Kolekcija koja sadrži 36 odjevnih komada je, kako opisuju, 'fantastičan napad na osjetila', jer su dizajneri uspjeli kombinirati naizgled nespojive materijale, uzorke i boje. Tako se, primjerice, može kupiti kanarinsko žuta košulja s ljubičastim resicama, smaragdno zeleno jacquard odijelo s uzrokom graška i perlama, voluminozni sako s tilom i volanima, loafer cipele ukrašene kristalnim kukcima… Kako je to predvidjela Apfel, ti živopisni, veseli komade odjeće kombiniraju se s upečatljivim, predimenzioniranim nakitom.

– Iris utjelovljuje nešto što nazivamo osobnim stilom – stil koji je i lijep i dekorativan i eklektičan i uvijek aktualan. Pokazuje što je moda – sredstvo za izražavanje, tko ste ili želite biti i zabaviti se u isto vrijeme. Ona je prava inspiracija – kazala je medijima Anne-Sophie Johansson, kreativna savjetnica za žensku odjeću u H&M-u.