Modna industrija: Metasvemir je možda mrtav, ali virtualna moda življa je nego ikad

Potkraj travnja tehnološki div Meta odlučio je proslaviti prvih milijardu kreiranih avatara partnerstvom s Pumom koja je specijalno za virtualne blizance korisnike kreirala kolekciju odjeće i ponudila je u digitalnoj trgovini Meta Avatars Store. Osim što je podebljala ponudu odjeće, Zuckerbergova je ekipa odlučila usavršiti avatare da bi što više nalikovali na svoje ‘vlasnike‘. Tako je, primjerice, poboljšala teksturu virtualne kose, crte lica, ali i poslušala povratne informacije te uvela više oblika tijela. Meta je obećala da će nastaviti poboljšavati svoje avatare jer ‘korisnici su to tražili‘, ali i, budimo realni, oni su, posebno u kombinaciji s modnim brendovima, prilično lukrativan biznis.

Na portalu Metaverse Post nedavno je objavljeno da je vrijednost digitalne modne industrije 2021. bila procijenjena na 119 milijuna dolara. No u idućih pet godina povećat će se na nevjerojatnih 67 milijardi dolara, što je godišnji rast (CAGR) od otprilike 187 posto! Iako se koncept metasvemira ne razvija onako kako su predviđali veliki igrači, virtualna moda i dalje je potentno igralište tehnoloških i modnih brendova. Za tu činjenicu trebaju zahvaliti potrošačima koji, uronjeni u digitalni svijet, traže načine da izraze svoju individualnost i stil, a brendovi tu potrebu zadovoljavaju prodajom lijepog dizajna i iskustava. Prema nedavnoj studiji gejming-platforme Roblox, 66 posto predstavnika generacije Z uzbuđeno je jer njihovi avatari mogu nositi brendiranu odjeću, a 48 posto zainteresirano je za eksperimentiranje s modnim stilovima, odnosno odjećom koju sami ne bi nosili u stvarnom životu. Ta spoznaja motivira modne brendove da otpuste svoje kreativne sokove i ponude nešto što bi bilo previše riskantno (i skupo) u realnom svijetu.

Prodor u gejming

Pritom im je najpotentnija niša industrija igara, čija će se vrijednost do kraja ove godine popeti na čak 384 milijarde dolara. S obzirom na to da gejmanje više nije rezervirano za geekove muškog roda, već se pretvorilo u inkluzivno tržište na kojem su dobrodošli svi, bez obzira na dob, spol i društveni status, brendovi su pohrlili ubrati dio kolača, a zanimljivo je što su se trendu priključili brojni luksuzni modni igrači čije su se marketinške aktivnosti definirale kao konzervativne. Tako je, primjerice, Louis Vuitton iznenadio sklopivši partnerstvo s popularnom online igricom ‘League of Legends‘. Francuski je luksuzni brend zajedno s kreatorima igre lansirao ekskluzivnu odjeću za likove u igrici te limitiranu minimalističku (capsule) kolekciju. Kuća Balenciaga je pak udružila snage s ‘Fortniteom‘ i u igrici predstavila virtualne verzije svojih proizvoda. Igrači su tako mogli odijevati svoje likove/avatare u njezinu brendiranu odjeću pa se s njom upoznala i šira gejmerska zajednica. Sportski modni brend The North Face odlučio je surađivati s ‘Pokémonom Go‘, s kojim je uspio povezati ‘stvarno‘ iskustvo s virtualnom igrom. Tandem je osmislio specijalne izazove u igrici koje su zatim povezali s fizičkim trgovinama PokéStops i tako ‘natjerali‘ igrače da se dignu s kauča, posjete fizičku trgovinu i zabave se s brendovima.

Talijanski luksuzni brend Gucci među prvima je prepoznao potencijal virtualnog svijeta pa je lansirao vlastitu igricu ‘Gucci Dive Into Reality‘. Igra je razvijena s pomoću tehnologije proširene stvarnosti. Igrači u njoj istražuju nadnaravni podvodni svijet i traže virtualne Guccijeve komade. Spomenuti primjeri, ističe portal Metaverse Post, pokazuju koji su najčešći oblici suradnje između modnih brendova i platformi, a koji bez greške dosežu prilično široku ciljnu publiku, posebno mlade sa strašću prema modi. Popularna online gejming-platforma Roblox postala je rasadnik upravo takvih entuzijasta koji troše vrlo pristojne iznose na svoje virtualne blizance.

Brendirani avatari

Prema istraživanjima, odijevanje avatara za 47 posto Robloxovih korisnika način je da izraze vlastitu individualnost, jedinstvenu osobnost i preferencije. Dodatno, 43 posto osjeća se jako dobro dok odijeva svoje virtualne blizance i to im pozitivno utječe na opće stanje. Na avatare projektiraju željeni imidž, a to im onda pomaže i ohrabruje ih da tako žive i u stvarnom svijetu. Istraživanje provedeno među tri tisuće korisnika pokazalo je da ih na kupnju motivira upravo potreba da izgrade vlastiti identitet u virtualnom svijetu, a budući da je moda odavno poznat alat iznošenja svoje osobnosti, vrijednosti i stajališta, jasno je zašto ima tako dobar prolaz u svjetovima poput Robloxa.

Osim što je privukao velike modne brendove, ključan je alat za demokratizaciju mode. Samo u Americi dizajnera virtualne odjeće čak je dvjesto puta više nego dizajnera ‘stvarne‘ mode. Digitalne platforme poput spomenutog Robloxa omogućavaju no-name dizajnerima da se natječu s poznatim igračima; njima su konkurencija svi, a ne samo ravnopravni, veliki brendovi iz fizičkog svijeta. O potencijalu digitalne modne industrije, kako nastavlja Metaverse Post, svjedoči i činjenica da sveučilišta nude kolegije digitalne mode, a budućim dizajnerima odijevanje avatara ne pomaže samo u promociji svog rada u virtualnom svijetu već im je i prilika za ozbiljnu zaradu.

Ozbiljna zarada

Zajednica kreatora na Robloxu, konkretno, 2021. uprihodila je 539 milijuna dolara, a samo u prvom kvartalu 2022. godine 147,1 milijun dolara. Prošle je godine na Robloxu prodano čak milijardu modnih komada, a procjenjuje se da će modnim brendovima pet posto prihoda dolaziti upravo od virtualne prodaje takvog tipa. Dakle, digitalnu modu u virtualnim svjetovima valja promatrati odvojeno od koncepta metasvemira. Uzbuđenje zbog ideje o izgradnji virtualnih svjetova u kojima će korisnici praktički živjeti vrhunac je doživjelo prošle godine, no i dalje je teško procijeniti kada će i hoće li ti svjetovi uopće ostvariti puni potencijal. Moda i avatari par su iz snova, bilo da je riječ o avatarima s društvenih platformi bilo iz igrica, a suradnja između modnih i tehnoloških brendova/platformi nastavit će cvjetati i u idućim godinama. Pritom fokus neće biti samo na kreiranju nove linije uzbudljive virtualne odjeće već i davanju mogućnosti korisnicima da eksperimentiraju i kreiraju različite (modne) identitete. Ako je suditi prema predviđanjima ekipe koja stoji iza platforme Trendwatching, u skoroj budućnosti modne će kompanije i dizajneri još više eksperimentirati sa svojim brendovima/kolekcijama u virtualnom svijetu i sve će više biti onih koji će zaigrati na kartu kulturne raznolikosti budući da to nedostaje metamodnom svijetu.

Sjajan je primjer za to projekt ‘Digital Meets Culture‘, predstavljen na ‘Metaverse Fashion Weeku‘ u ožujku ove godine. Na nekoliko virtualnih lokacija predstavljena je kolekcija od deset kombinacija inspiriranih različitim kulturnim nasljeđem i tradicijama koje je kreirala grupa sastavljena od dizajnera, stručnjaka za digitalnu modu, ali i modnu povijest. Projekti te vrste zajedno s, dakako, uključivosti trebali bi dati osjećaj pripadnosti marginaliziranim zajednicama, a korisnicima priliku da izraze svoju autentičnost. Biznis digitalne mode može se svesti upravo na potonje – priliku da se izrazi autentičnost i dobije osjećaj pripadnosti u virtualnom svijetu. A to se uvijek isplati.