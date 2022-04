Modni mogul François Pinault preuzima streaming platformu Dezzer

Ova akvizicija proširit će uspješni portfelj Keringa koji trenutno drži neke od najpoznatijih modnih brendova poput Guccija, Balenciage, Bottega Venete i Saint Laurenta

Francuska streaming platforma Deezer uskoro bi mogla dobiti novog vlasnika. Naime, milijarder i vlasnik modne grupe Kering, François Pinault i osnivači investicijske tvrtke I2PO planiraju preuzeti Deezer za procijenjenih - milijardu dolara. Kako prenosi portal Business of Fashion, novi vlasnici, nakon obavljene kupovine, planiraju IPO tog medijskog brenda te postati još ozbiljnija konkurencija globalnim igračima poput Spotifyja i Apple Musica.

Širenje portfelja

Trenutno najviše korisnika Deezera dolazi iz Francuske, Brazila i Njemačke, a Pinault i ekipa žele osvojiti tržište Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a. Do konca 2025., cilj im je ostvariti prihod od milijardu eura, a u tome će im pomoći dosadašnji izvršni direktor Jeronimo Folgueira kojeg planiraju zadržati na poziciji i nakon akvizicije. Deezer je već planirao izaći na burzu 2015., ali je, kako prenosi Business of Fashion, to odgođeno zbog 'tržišnih uvjeta'. Ova akvizicija proširit će golemi portfelj Keringa koji trenutno drži neke od najpoznatijih modnih brendova poput Guccija, Balenciage, Bottega Venete i Saint Laurenta. Ta francuska korporacija prošle je godine ostvarila sjajne rezultate: prihodi su im narasli za 35, odnosno 13 posto u odnosu na 2020. i 2019. te iznosili 20,01 milijardu dolara. Pinault je, bez sumnje, jedan od najuspješnijih lidera u modnom biznisu i bit će uistinu zanimljivo vidjeti kako pliva u online svijetu glazbenog streaminga.