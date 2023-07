Najskuplji izgubili najviše: Monetarna politika ostavila traga i na tržištu luksuznih satova

Luksuzni brendovi u proteklih su se godinu dana pokazali otpornim na krize, no čini se da je stroga monetarna politika središnjih banaka ostavila traga na tržištu luksuznih satova. To pokazuje i činjenica da je indeks WatchCharts, koji prati cijene 60 luksuznih marki satova, uključujući Rolex, Patek Philippe i Audemars Piguet, pao 32 posto u odnosu na njegov vrhunac u ožujku prošle godine. U sličnom je razdoblju za 27 posto pao i poseban indeks samo za Rolexove modele.

Monetarno pooštravanje američke središnje banke u posljednjih pet kvartala smatra se, naravno, ključnim razlogom za pad cijena satova, a više su kamatne stope potaknule strah od gospodarskog pada što je potaklo ulagače da ‘stegnu remen‘ u potrošnji na luksuz i povećaju štednju, unatoč ranijim tvrdnjama da do toga neće doći. Prema pisanju Bloomberga, potražnji za satovima naštetio je i pad na kripto tržištu.

Najskuplji satovi pretrpjeli su najveće padove. Prema podacima WatchChartsa, satovi u cjenovnom razredu od 50.001 do 100 tisuća dolara pali su preko 15 posto u posljednjih 12 mjeseci dok je skupina od 10.001 do 20 tisuća dolara pala za 10,4 posto. Cjenovni razred u rasponu od 5001 do deset tisuća dolara zabilježio je pad od 6,8 posto.

Najlošiji su to rezultati od ožujka 2022. kada je Fed počeo podizati kamatne stope, a određene su marke monetarno zatezanje osjetile više od drugih. Rolexov tržišni indeks, koji prati 30 najvrjednijih modela, pao je 12,5 posto u odnosu na godinu ranije dok je Patek Philippe indeks pao za 18 posto. Audemars Piguet je zabilježio najveće gubitke, odnosno pad od gotovo 20 posto na godišnjoj razini, prema podacima WatchChartsa.

Dugoročan rast cijena

Zanimljivo je da su upravo ovi brendovi dosegnuli rekordne razine početkom 2022. nakon čega je počeo navedeni pad. Unatoč padu u posljednjih godinu dana, cijene su dugoročno značajno porasle, nadmašivši tržište dionica. Rolexov indeks porastao je za više od 55 posto u odnosu na 2018. godinu što su potvrdili i iz Boston Consulting Grupe (BCG).

‒ Luksuzni satovi imali su dobre rezultate, posebno dugoročno, u usporedbi s tradicionalnim kategorijama ulaganja. Od kolovoza 2018. do siječnja 2023. prosječne cijene na tržištu rabljenih proizvoda za vrhunske modele tri najveća luksuzna brenda, Rolexa, Patek Philippea i Audemars Pigueta, rasla su po godišnjoj stopi od 20 posto unatoč širem padu tržišta tijekom pandemije ‒ navodi se u izvješću BCG-a objavljenom ranije ove godine.

Švicarci rekorderi

Analitičari Morgan Stanleya, pak, smatraju da će cijene polovnih satova navedenih brendova nastaviti padati jer ponuda ostaje visoka, a potražnja opada. Unatoč padu potražnje, cijene su na sekundarnim tržištima i dalje znatno iznad onih maloprodajnih i to zbog duge liste čekanja na prodajnim mjestima. Pitanje je sada hoće li brendovi uspjeti zadržati visoke cijene ako potražnja za luksuzom nastavi padati.

Prošla je godina svakako bila dobra za švicarske proizvođače satova koji su ostvarili izvoz u vrijednosti od 25,7 milijardi dolara što je rast od 11,6 posto u odnosu na 2021. godinu, ali i najviša vrijednost svih vremena. Šampionski brendovi i glavni pokretači rasta izvoza i prošle su godine bile zvijezde poput već spomenutih Rolexa, Audemars Pigueta i Patek Phillippea, ali i Richarda Millea, Tudora, Breitlinga, Omege te Cartiera.