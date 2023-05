Montana je prva američka država koja je i službeno zabranila TikTok

Guverner savezne američke države Montana, Greg Gianforte potpisao je zakon prema kojem trgovine s aplikacijama ne smiju korisnicima nuditi TikTok

Guverner savezne američke države Montana, Greg Gianforte, svoje je sljedbenike na Twitteru obavijestio da je potpisao zakon o zabrani platforme TikTok. Zakon je inače donesen prošlog mjeseca s 54 glasa ‘za‘ i 43 ‘protiv‘, a za njegovu realizaciju nedostajao je samo guvernerov potpis.

– Kako bih zaštitio privatne i osobne podatke građana od kineske komunističke partije, zabranio sam TikTok u Montani – poručio je guverner na Twitteru složivši se tako s američkim političarima koji su uvjereni da društvena platforma u vlasništvu ByteDancea zapravo omogućuje Pekingu da špijunira i manipulira 150 milijuna američkih korisnika.

Pitanje ustavnosti

Diskusija o potrebi za potpunom zabranom kineskog digitalnog brenda započele su u ožujku i to nakon što je Commitee on Foregn Investment in the US (CFIUS) naredio ByteDanceu da proda dionice TikToka ili će ga naprosto zabraniti na američkom tržištu.

Istog je mjeseca izvršni direktor, Shou Zi Chew, svjedočio pred kongresom i odgovorio na sva pitanja u vezi verificiranja korisnika i pohrane njihovih podataka.

Ipak, pitanje je hoće li zabrana u Montani doista zaživjeti budući da vlasnici TikToka ustavnost zabrane propitati na sudu. Zakonom trgovci aplikacija ne smiju nuditi TikTok, ali nitko ne može braniti postojećim korisnicima da se njome služe.

Kazna koju će pravne osobe plaćati ako ogriješe o zakon su do 10 tisuća dolara, a Gianforte je već ranije zabranio platformu na uređajima državnih službenika.