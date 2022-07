Mučan slučaj Wren Eleanor: Majke masovno povlače videa svoje djece s TikToka

Bez obzira na namjere roditelja, djeci nije mjesto na društvenim mrežama i to posebno na ‘otvorenim‘ profilima gdje roditelji nemaju nikakvu kontrolu nad time tko ima pristup sadržaju

Preslatka, plavokosa trogodišnjakinja Wren Eleanor jedna je od najpopularnijih 'kidfluencerica' s preko 17 milijuna pratitelja na TikToku. Njena majka i vlasnica računa Jacquelyn gotovo svakodnevno objavljuje (naizgled) potpuno nevini sadržaj, video-isječke iz života s malom toddlericom i, dakako, zarađuje pristojan honorar od sponzorskih ugovora. Iako je koncept 'kidfluencerstva' i zarađivanja na račun svoje djece po mnogočemu sporan, profil Wren Eleanor skriva i mnogo mučniju priču.

Naime, posljednjih mjeseci digitalni korisnici, posebno majke, upozoravaju na činjenicu da profil malene Wren privlači predatore koji pohranjuju videa i ostavljaju komentare od kojih se svakoj iole normalnoj osobi diže želudac. U početku, o tom se slučaju, a i, generalno, opasnostima objavljivanja fotografija i videa djece na društvenim mrežama, govorilo na Redditu (r/WrenEleanor), a sada se priča pretvorila u pravi pokret.

Korisnici prozivaju majku zbog iskorištavanja djeteta, upozoravaju na pedofiliju, pasivnost društvenih mreža i nadležnih tijela, ali i masovno brišu sadržaj s djecom na vlastitim profilima.

Iskorištavanje djece

Te se priče dotaknuo i magazin Rolling Stone koji je naveo da ne postoje konkretni dokazi da Jacquelyn iskorištava vlastito dijete, ali je činjenica da ne razmišlja puno o sadržaju koji objavljuje niti je sporni komentari sprječavaju da nastavi zarađivati od malene Wren.

Tako je, primjerice, majka objavila video u kojem se djevojčica igra s tamponom (u međuvremenu je izbrisan) koji je privukao odurne komentare i bio pospremljen tri puta više nego ostali. Slično se dogodilo s videom u kojem se djevojčica kupa u kadi, pa iako je odjevena u kupaći kostim, veći broj korisnika ga je pohranilo i komentiralo. Također, korisnici na Redditu upozoravaju da postoji jako puno 'fan' profila malene Wren na kojima se sadržaj potpisuje s opisima poput 'Wren jede hrenovku' ili 'Wren u skandaloznoj odjeći' što samo dokazuje da je dio korisnika seksualizira.

– Upravo sam nabasala na priču o Wren i u životu me ništa nije toliko užasnulo. Rastužuje me činjenica da osoba koja bi trebala zaštititi to dijete, njezina majka, uopće ne mari za njenu sigurnost i dobrobit već je iskorištava za zaradu – kazala je jedna komentatorica na Redditu.

Iako ovaj slučaj trenutno privlači najveću pozornost, on, nažalost, nije jedini te ne samo da otvara problem nedovoljne sigurnosti na društvenim mrežama i, dakako, pedofilije već i činjenice da ova vrsta dječjeg rada nije zakonski regulirana. U svakom slučaju, bez obzira na namjere roditelja, djeci nije mjesto na društvenim mrežama i to posebno na 'otvorenim' profilima gdje roditelji nemaju nikakvu kontrolu nad time tko ima pristup objavljenom sadržaju.