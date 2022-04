Muke brendova: Dizajniranje savršena sportskoga grudnjaka postalo je prava znanost

Funkcionalnost, udobnost i slavljenje ženskog tijela tri su čimbenika koja prodaju rastuću kategoriju sportskih grudnjaka. No to nije lako zadovoljiti. Osim što kompanije pokušavaju proizvesti savršene grudnjake prema mjerama svakog kupca, dizajn prilagođavaju pojedinoj namjeni, a moraju biti sigurni i da njihovo nošenje neće izazivati nikakvu fizičku nelagodu

Polazeći od spoznaje da mnoge žene od sportskih aktivnosti odbija to što ne mogu pronaći adekvatan grudnjak, sportski div Adidas lansirao je novu liniju sportskih grudnjaka koju je pratila zanimljiva marketinška kampanja. Naime, u sklopu kampanje objavljene su fotografije ne jednoga para, već 25 pari golih ženskih dojki različitih oblika i veličina. Taj potez brzo je​ privukao pozornost javnosti (a i sablaznio ćudoredne) i upoznao je s tom novom, dosad najvećom Adidasovom linijom grudnjaka: 42 različita dizajna u 72 veličine.

Osim što su kupci pohvalili njezinu raznolikost, ta je kolekcija potvrdila da sportski div još pokušava dokučiti kako skrojiti savršen sportski grudnjak.

– Grudi su toliko različite, toliko jedinstvene. Razvoj naših proizvoda proces je koji ne prestaje, on stalno evoluira – rekla je za portal Business of Fashion direktorica Sektora grudnjaka i tajica u Adidasu Amy Charlton.

No Adidas nije jedini sportski brend koji teško izlazi na kraj s tom kategorijom proizvoda. Kako prenosi spomenuti portal, veliki brendovi iz industrije activeweara ulažu mnogo novca i vremena ne bi li kreirali savršen sportski grudnjak.

Lukrativni biznis

Jesenas je startup ThirdLove kreirao grudnjake s košaricama 'na pola' veličine i inovativnim zatvaračem koji, kako stoji u opisu, 'staje na kraj borbi sa skidanjem znojna grudnjaka nakon treninga'. Brend Under Armour debitirao je s grudnjakom SmartForm Rush koji, kažu u kompaniji, sadržava infracrvenu tehnologiju koja poboljšava performanse grudnjaka i košaricama koje se prilagođavaju obliku grudi, a Gymshark je najavio da će u svoj asortiman uvesti nove veličine i materijale.

Sportski su brendovi, dakle, zasukali rukave i odlučili skrojiti savršen grudnjak. No to, bez obzira na veličinu proračuna, nije nimalo lak zadatak. Od svih komada odjeće sportske je grudnjake najveći izazov dizajnirati jer dolaze u različitim oblicima i veličinama (ženama s istom veličinom košarica ne mora odgovarati isti grudnjak), a materijali, konstrukcija i prianjanje zahtijevaju dodatna istraživanja i razvoj. Ipak, ulaganje se isplati. Samo prošle godine prodaja sportskih grudnjaka povećala se za 54 posto i u Americi, prema NDP-u, premašila tri milijarde dolara. Globalna je vrijednost tržišta 2020. iznosila 43,72 milijarde dolara, a predviđa se da će do 2027. narasti na 93,67 milijardi dolara. Rast industrije sportske odjeće također ne pokazuje znakove usporavanja. Prema McKinseyju, na globalnoj se razini vrijednost tržišta povećala na 325 milijardi dolara i nastavlja rasti stopom od osam do deset posto na godinu.

– Želimo li osvojiti ženske kupce, moramo početi s grudnjacima. Ta je kategorija za njih emocionalno važna. Vide li da smo tim asortimanom zadovoljili njihove potrebe, Adidas će biti njihov izbor i pri kupnji drugih proizvoda iz kategorije odjeće za sportske aktivnosti – navela je Charlton.

Evolucija grudnjaka

Kako nastavlja Business of Fashion, prvi sportski grudnjak nastao je 1977. kad je dvjema ženama dojadio bolan osjećaj tijekom trčanja bez grudnjaka pa su odlučile prekrojiti dva muška suspenzora. Mic po mic, kompanije su doista počele nuditi atletske grudnjake, ali njihov je dizajn bio prilično jednostavan: običan materijal i klasične veličine – small, medium i large. Posljednjih godina dizajniranje grudnjaka postalo je gotovo znanstvena disciplina. Kompanije u laboratorijima testiraju izdržljivost i u razvoj često uključuju biomehaničare. Adidas je, primjerice, tijekom kreiranja nove kolekcije u pomoć pozvao Joanne Wakefiled-Scurr, profesoricu na Sveučilištu Portsmouth u Engleskoj koja se bavi zdravljem ženskih grudi i već je surađivala s konkurentskim Under Armourom.

Osim što kompanije pokušavaju proizvesti savršene grudnjake prema mjerama svakog kupca, dizajn prilagođavaju namjeni: grudnjaci za trčanje, jogu, intenzivne treninge... Paze na njihovu funkciju i trajnost, a moraju biti sigurni i da njihovo nošenje neće izazivati nikakvu fizičku nelagodu.

Osvajaju i svakodnevicu

– Pri dizajniranju mora se paziti na kosti, mišiće, masnoće, kožu i tkivo. Grudi imaju specifičnu 'topologiju' na malom prostoru – rekla je za Business of Fashion znanstvenica LaJean Lawson, koja se kategorijom sportskih grudnjaka bavi od 1984.

Veliki brendovi s velikim proračunima poput Nikea, Adidasa, Lululemona i Under Armoura vode transformaciju sportskih grudnjaka od obična komada tkanine do supersofisticirana odjevnog predmeta. Počeli su se pojavljivati i manji igrači, izazivači čija je prednost što se mogu brže prilagoditi potrošačkim trendovima. Girlfriend Collective, Alo Yoga, Gymshark samo su neki od manjih brendova koji su uspjeli osvojiti potrošače nudeći vrlo pristojne, ugodne grudnjake. Kako su izjavili iz istraživačke kompanije Euromonitor, sve više kupaca počelo je odbacivati klasične grudnjake i nositi sportske ispod 'normalne', svakodnevne odjeće. I dok su veliki brendovi poput Nike i Adidasa vrijeme i novac trošili na razvoj (ključnih) funkcionalnih obilježja, mali su ih pretekli i osvojili kupce udobnim grudnjacima koje se ne moraju nositi tijekom sportskih aktivnosti. Igrači na sve konkurentnijem tržištu u utrci su s vremenom: tko će što prije razviti što savršeniji grudnjak. Na njihovu sreću, u tome im mogu pomoći i sami kupci jer je zahvaljujući društvenim platformama komunikacija direktnija i mnogo konstruktivnija nego ikad prije.

Pametni brendovi mogu s pomoću društvenih mreža doći do povratne informacije kupaca koja im može pomoći u krojenju savršena proizvoda. Tako je, primjerice, brend Brooks Running poslušao kupce i lansirao liniju sportskih grudnjaka sa strateški postavljenim rupicama koje pomažu pri znojenju. Gymshark je poboljšao ponudu veličina upravo zahvaljujući komentarima kupaca te se više posvetio ciljnoj skupini koja se kategorizira kao – plus size. Za razliku od drugih odjevnih predmeta u kojima je estetika često važnija od funkcionalnosti, u ovoj je stvar obrnuta. Zapravo, funkcionalnost, udobnost i – slavljenje ženskog tijela tri su čimbenika koja prodaju rastuću kategoriju sportskih grudnjaka.