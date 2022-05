Muškarci na Met Gali svoj status demonstrirali izborom luksuznih satova

Corey Gamble dočepao se Tiffany Blue Nautilusa kojeg je Tiffany&Co izradio u suradnji s Patek Philippeom, dok je najskuplji sat od 520 tisuća dolara krasio zapešće producenta Swizz Beatza

Kao da pravo sudjelovanja na Met Gali nije dovoljna potvrda da su, prema kriterijima urednice Voguea, Anne Wintour netko i nešto u industriji mode i zabave, uzvanici svoj prestižan status demonstriraju izborom odjeće i modnih dodataka.

I dok se žene bore za najbolje draguljare i dizajnere (Kim Kardashian je u natjecanju za najveći publicitet pobijedila pojavivši se, na užas stručnjaka, u haljini jedinstvene Marylin Monroe), muškarci se međusobno nadmeću izborom satova.

Ovogodišnji Met čija je tema bila 'In America: An Anthology of Fashion' (i podtema 'gilded glamour') tako je postao parada najboljeg iz svijeta urarstva, a uzvanici su nosi skupocjene primjerke renomiranih proizvođača, ali i modnih kuća.

Ekskluzivni primjerci

Kako prenosi Hype Beast, jedan od zapaženijih primjeraka bio je Tiffany Blue Nautilus 5711/1A-018 kojeg je nosio Corey Gamble, partner najpoznatije mamadžerice, Kris Jenner. Taj jedinstveni primjerak, Tiffany&Co proizveo je u suradnji s Patek Philippeom i to u ograničenoj seriji od svega 170 primjeraka koje su mogli kupiti samo njihovi ekskluzivni kupci.

Najskuplji sat na crvenom tepihu nosio je glazbeni producent Swizz Beatz. On je sa švicarskom kućom De Bethune dizajnirao Dream Watch 5 Tourbillon 'Season 1' koji je proizveden u samo deset primjeraka i košta 520 tisuća dolara.

Glazbenik Jack Harlow ostao je vjeran Rolex Sky Dwelleru, dok je glumac i poduzetnik Ryan Reynolds svoj baršunasti, bordo sako upario sa zlatnim Moonshine Omega Speedmasterom sa zelenim brojčanikom.

Komičar i partner Kim Kardashian, Pete Davidson, dobio je pohvale jer je odabrao Rolex i to Datejust primjerak ukrašen dijamantima.

Američki Olimpijac Nyjah Huston nosio je Roger Dubuis Excalibur Cobalt Blue sat, a Youtuber i bivši inženjer u NASA-i, Mark Rober odabrao sat Astronomia Jacob&Co-a.

Chanel satove izabrali su glazbenik Giveon koji je nosio Chanel Monsieur Diamond Edition i glumac David Harbour koji je prošetao sa Chanelovim J12 GMT Matte. Glumci Adrien Brody i Oscar Isaac su se pak odlučili za Cartier.

Ako je suditi prema izboru sudionika Met Gale, modne su kuće postali prilično opasni konkurenti uvaženim proizvođačima satova.