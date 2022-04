Muskov poučak: Kako prekršiti sva pravila i uspjeti

Muskovi su potezi neplanirani, nagli, neočekivani; on nema dlake na jeziku, a uglađenost i strpljivost ne postoje u njegovom rječniku. No, baš zato što krši sva pravila, biznismeni od njega mogu štošta naučiti

Vjerojatno nije prošao tjedan, a da se kontroverzni, super-uspješni milijarder Elon Musk nije našao na naslovnicama svjetskih portala. Nakon što je dao svoj obol ukrajinskoj obrani od ruskih sila, bacio se u svijet društvenih mreža, postao najveći pojedinačni dioničar, ali i potencijalni kupac Twittera. Musk je poduzetnik, milijarder, inovator, genijalac, trol, ego-manijak, najbogatija, ali i trenutno najutjecajnija osoba na planetu koja jednom riječju može izbiti milijarde iz džepova malih i velikih investitora. Njegovi su potezi neplanirani, nagli, neočekivani; on nema dlake na jeziku, a uglađenost i strpljivost, čini se, ne postoje u njegovom rječniku. No, baš zato što Musk krši sva pravila, magazin Entrepreneur smatra da biznismeni od njega mogu štošta naučiti:

Strategija 1: Dolijte ulje na vatru

Tijekom prvog dotcom buma sredinom devedesetih, Musk je osnovao internetsku kompaniju Zip2 koju je prodao 1999. i to za 307 milijuna dolara. U to je vrijeme, publika tek počela otkrivati čari interneta, bila fascinirana inovatorima iz Silicijske doline, a Musk je odlučio zajahati na valu popularnosti te otvorio vrata medijima i pokazao im svoje carstvo tada vrijedno 'tek' nekoliko milijuna. Novinare CNN je pozvao u svoj dom i to točno u trenutku kad mu je dostavljen novi McLaren F1 automobil vrijedan milijun dolara. Mediji su, dakako, željeli saznati sve o poduzetniku iz Doline i zainteresirali se za njegovu priču o uspjehu te ga pretvorili u zvijezdu. Kako savjetuje Entrepeneur, bez obzira u kojoj i koliko kompleksnoj industriji se posluje, isplati se iskoristiti popularnu kulturu (ili postati njen dio) za poslovni uspjeh.

Strategija 2: Učinite biznis osobnim

Unatoč uobičajenoj mudrosti da je biznis samo biznis, a privatno, je li – privatno, Muskovu personu nemoguće je odvojiti od Tesla i Space X. I to nije slučajno. Naime, u početku svoje poslovne karijere, Musk je izgubio kontrolu nad svojim poslovima. U Zip2 angažirali su iskusnijeg poslovnjaka, Richarda Sorkina, a nakon što je njegova kompanija X.com postala PayPal dobio je košaricu s mjesta izvršnog direktora. Sa Space X-om i Teslom nije htio napraviti istu grešku – svoje privatne ciljeve izjednačio je s poslovnima te 'vezao' svoje ime (i javnu personu) za brendove te tako, zapravo, postao nezamjenjiv.

Strategija 3: Postavite nerealne ciljeve

Umjesto da govori o realnim poslovnim ciljevima, Musk u javnost izlazi s potpuno suludim planovima poput želje da za života odvede ljude na Mars. I to je prilično dobar marketinški trik. Ljudi, naime, vole navijati za priče o uspjehu unatoč svim preprekama. Musk je od svojih kompanija učinio 'Davide' i kreirao naizgled nepobjedive 'Golijate' (osvajanje Marsa, npr). Entrepreneur napominje da bi i poduzetnici trebali razmišljati o ciljevima koji nisu samo operativni ili financijski već o onima koji motiviraju zaposlenike, privlače investitore i angažiraju kupce.

Strategija 4: Ignorirajte svoju stazu

Uspješni poduzetnici znaju da moraju držati fokus na svojim ciljevima i misiji, ali, ako su poput Muska, znaju i kada skrenuti sa svoje staze. Iako je prije svega biznismen, Muska se često vidi i drugim ulogama. I to do doslovno. On, naime, igra u Iron Manu, South Parku, Simpsonu i seriji The Big Bang Theory i to sve s ciljem jačanja i oblikovanja svog osobnog brenda. Naravno, to ne znači da bi se poduzetnici trebali prijaviti na casting za novu TV seriju te se tako približiti javnosti, ali bi svakako trebali razmisliti o nešto drugačijim kanalima, medijima ili sadržajima koje mogu poboljšari vidljivost njihovog osobnog ili brenda kompanije.

Strategija 5: Recite što vam je na pameti

Svaki korisnik koji na Twitteru prati Elona Muska zna da za njega ni jedna tema nije 'off the table'; njegov profil je njegovo igralište. On će s jednakim žarom objavljivati memove s Baby Yodom, prepucavati se sa svjetskim liderima ili komentirati tržište kriptovaluta. Iako se Muska često ne može uloviti ni za glavu ni za rep, činjenica je da je sve što on objavljuje refleksija njegovog biznisa ili onoga što on jest. Tako, kako piše Entrepreneur, kad objavljuje memeove on pokazuje da je dio supkulture s kojom se mnogi njegovi kupci identificiraju. Kad piše o svom biznisu, dokazuje da je on glavni. Ono što se mnogima čini kao nasumično objavljivanje sadržaja, zapravo je dio veće medijske strategije.