Muskova era: Drastično porastao govor mržnje na Twitteru

Elon Musk je rezultate istraživanja neprofitne organizacije Center for Countering Digital Hate proglasio potpuno lažnim

Netom prije dramatične akvizicije Twittera, Elon Musk je s fanovima dijelio frustracije u vezi cenzure i moderiranja sadržaja na društvenim platformama. Tada je obećao da će stvoriti okruženje u kojem se smije govoriti što se želi - ‘inkluzivnu arenu slobode govora‘, pazeći, dakako, da se slobodno iznošenje mišljenja ne pretvori u govor mržnje.

No, ako je suditi prema New York Timesu, odnosno istraživanju londonske neprofitne organizacije Center for Countering Digital Hate, govor mržnje, odnosno broj rasnih, homofobnih i antisemitskih uvreda se povećao.

Muskov demantij

Istraživanje u kojem su se služili analitičkim alatom Brandwatch, pokazalo je da se broj rasističkih uvreda (posebno prema afroameričkoj rasi) povećao s prosječnih 1282 tweeta dnevno na oko 3900, dok su objave protiv gay muškaraca (dnevni prosjek je od 2506 do 3946) i transrodnih osoba (3159 do 5117) porasli za više od 60 posto.

The Anti-Defamation League (Liga protiv klevete) koja je objavila posebno izvješće o mržnji na Twitteru, navela je da su se antisemitski tweetovi povećali za 40,6 posto te za to direktno krive Elona Muska i njegovu politiku moderiranja sadržaja. Prozvani Elon Musk je rezultate spomenutih istraživanja demantirao te ih proglasio potpuno lažnim. Podijelio je vlastito istraživanje i napomenuo da će odjel koji se bavi sigurnošću na društvenoj platformi uskoro javnosti predstaviti istinite i relevantne podatke.