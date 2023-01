Na aukciji osobne dragocjenosti nezamjenjivog Andréa Leona Talleya

U prodaji će se naći i kaftani po kojima je Talley bio poznat, a sav prihod od prodaje bit će uplaćen dvjema baptističkim crkvama

Nedavno se obilježila godišnjica od smrti jednog od najistaknutijih modnih urednika i kreativnih direktora, Andréa Leona Talleya kojeg publika, obožavatelji mode i umjetnosti pamte kao čovjeka koji se praktički ni iz čega popeo na sam vrh modne industrije, vrhunskog znalca i erudita upečatljivog stila.

Tijekom života, Talley je bio pasionirani sakupljač umjetnina i vrhunskih modnih komada, a sada njegove dragocjenosti idu na dražbu aukcijske kuće Christie‘s. Predmeti iz Talleyeve osobne kolekcije koji idu na aukciju uključuju haute couture odjeću, torbice, nakit i umjetnine, a publiku, naročito onu dubljeg džepa koja će se putem aukcije uspjeti dokopati njegovih dragocjenosti, posebno veseli izbor njegovih omiljenih kaftana. U kolekciji će se tako moći pronaći iznimni komadi izrađeni od svile, pamučnog batika (tkanina oslikana voskom) i baršuna s elaboriranim detaljima.

Uspon do vrha

Kako je zapisao HypeBeast, impresivna je i kolekcija ručnih torbi i prtljage poput personaliziranih Louis Vuitton kofera i aktovki, kultnih torbi Hermès Birkin, ali i niz umjetnina i osobnih uspomena koje je dobio od imena poput Karla Lagerfelda, Diane Vreeland, Andyja Warhola, Anne Wintour i drugih. Dražba bi trebala početi u srijedu, 15. veljače, a sav prihod će, prema želji Talleya, biti uplaćen baptističkim crkvama u New Yorku i Durhamu.

Inače, Talley je prvi Afroamerikanac koji je zasjeo na poziciju kreativnog direktora američkog Voguea te svoj utjecaj iskoristio kako bi pomogao afroameričkim dizajnerima i modelima da dospiju na modne piste, editorijale i naslovnice. Bio je prepoznatljiv i po svom stilu odijevanja – kaftanima koje je nosio s elegantnim odijelima. Kako se prisjetio u svojim memoarima, Talleyu je vrata mode otvorila njegova baka, Binnie Francis Davis. Binnie je radila kao čistačica, ali je svaki ušteđeni dolar trošila na unuka kojemu je kupila prvo odijelo i cipele, a po šešire odlazila u robnu kuću Saks Fifth Avenue i to unatoč segregacijskim zakonima koji su branili Afroamerikancima da ulaze u takve trgovine. Nakon magisterija na sveučilištu Brown (za to je dobio stipendiju), Talley je stažirao kod Diane Vreeland u Kostimografskom institutu muzeja Metropolitan. Ona ga je uvela u svijet umjetnosti i mode, a Talley se potom svojim šarmom, stilom i znanjem uspeo do vrha američke, ali svjetske modne scene.