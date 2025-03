Najbolji chefovi i restorani nagrađeni na Noći kulinarskih Oscara

Gala večerom u hotelu Esplanade proslavljena je izvrsnost hrvatske gastronomije uz prestižne nagrade

Rudi Štefan je Chef godine 2025 prema izboru prestižnog gastronomskog vodiča Gault&Millau Croatia. Slavni chef kuhinje i vlasnik restorana Pelegrini u Šibeniku osvojio je najviši godišnji GM trofej na svečanoj dodjeli koja se održala sinoć u Smaragdnoj dvorani Hotela Esplanade, u Zagrebu. Trofej mu je uručila Ana Lakić, direktorica marketinga i razvoja Grupe pića u Jamnici, premium partneru vodiča Gault&Millau Croatia 2025, i tržišnom lideru među prirodnim gaziranim mineralnim vodama u Hrvatskoj.

- Velika mi je čast primiti ovu nagradu i želim se zahvaliti svima koji su dio ove organizacije, fantastična je u svom radu i doprinosu promociji gastronomije. Ovo priznanje nije samo moje, već pripada svima koji me okružuju i koji svakodnevno daju sve od sebe da zajedno gradimo ovu vrhunsku priču - izjavio je Štefan.

Noć kulinarskih Oscara, neslužbeni naziv godišnje Gault&Millau gala večere povodom izlaska vodiča, okupila je 101 chefa iz cijele Hrvatske. Među uzvanicima bio je i Tonči Glavina, ministar turizma i sporta RH koji je uručio Gault&Millau plakete najboljim hrvatskim restoranima. A to su: 360 iz Dubrovnika, jedini s ocjenom 18/20, Monte iz Rovinja, NAV iz Zagreba, Pelegrini iz Šibenika, Alfred Keller iz Malog Lošinja, Boškinac iz Novalje, Cap Aureo Signature iz Rovinja, Nebo restaurant & Lounge bar by Deni Srdoč iz Rijeke, ManO2 iz Zagreba, Noel iz Zagreba, Tač iz Zagreba, Zinfandel‘s iz Zagreba i Zrno Soli iz Splita. Svi ovi restorani imaju 4 toke Gault&Millau, kuharske kapice koje označavaju njihovu prvorazrednu kvalitetu.

Uručivši nagrade, ministar Tonči Glavina zahvalio je nagrađenima na doprinosu hrvatskoj gastronomiji: - Vaš trud i rad omogućili su da Hrvatska postane prepoznata u svijetu kao destinacija vrhunske gastronomije, destinacija koja ima jedinstvenu priču. Naša gastronomska ponuda iznimno je raznolika - od tradicionalnih jela koja čuvaju našu baštinu do najfinijih restorana koji predstavljaju suvremenu hrvatsku kuhinju, a sve to zajedno čini našu gastronomiju posebnom i omogućuje joj da iz godine u godinu raste. Posebno me veseli ovdje vidjeti mlada lica jer pokazuju kako imamo novu generaciju talentiranih ljudi koji donose svježinu i inovacije u našu industriju. Mnogi od njih stječu znanja i iskustva u inozemstvu te ih uspješno primjenjuju kod nas, podižući razinu kvalitete naše ponude. -

Trofej za najboljeg šefa sale i servis za 2025 dobio je zagrebački restoran Baltazar, kojega vodi legendarni Milan Martinko, poznatiji kao Micek. Nagradu mu je u ime HTZ-a, dugogodišnjeg partnera vodiča, uručila Slavija Jačan Obratov, direktorica razvoja brenda i turističkih proizvoda.

Ovogodišnja gala večera bila je u znaku hrvatske izvrsnosti chefova i brendova. Gosti su za aperitiv pili vrhunske pjenušce s Plešivice, Jagunić, Šember i Tomac te maštovite koktele koje je pripremila Destilerija Poetica iz Vrgorca. Njihov bazni London Dry Gin Poetica Ginuine lani je osvojio respektabilnih 96 bodova i zlatnu medalju na IWSC-u u Londonu. Gala večeru od 6 sljedova zajedno su pripremali chefica Hotela Esplanade Ana Grgić-Tomić, koju je Gault&Millau proglasio Chefom godine 2022 i chef Marko Đurašević iz splitskog restorana Zrno Soli, koji je isti trofej osvojio 2024. Njihova jela pratila su vrhunska vina vinarija Josić, Markus i Rizman, a na početku večere posluženi su Festigia Blanc de moi i Festigia Malvazija iz Vina Laguna iz Poreča. Iz Istre su došli i prvorazredni tartufi tvrtke Pietro&Pietro Edija Borovića. Kulinarske kreacije virtuoza iz kuhinje dodatno su oplemenili predivni tanjuri Duke Group u kojima su bila servirana sva jela.

- Gault&Millau Croatia 2025 nudi vjerodostojan presjek stanja domaće gastronomske scene. Vodeći restorani potvrdili su svoju dugogodišnju kvalitetu. Veliki korak naprijed napravili su restorani iz nepravedno zapostavljenih kontinentalnih regija, dok su u priobalnim krajevima mnogi stagnirali, pa čak i nazadovali, ali su istodobno neopravdano digli cijene, što će im se vrlo brzo obiti o glavu - rekla je direktorica Gault&Millau Croatia, Ingrid Badurina Danielsson.

Uzvanicima se obratio Juan Carlos Torres, potpredsjednik Gault&Millau International koji je specijalno za ovu priliku došao u Zagreb: - Veliko mi je zadovoljstvo da je Hrvatska je već osam godina dio ove prestižne priče, čime potvrđuje svoj status vrhunske gastro destinacije koja uspješno spaja tradiciju i suvremenu kreativnost. Gastronomija je najbolji alat za promociju Hrvatske u svijetu jer kroz okuse i autentične priče predstavlja bogatu kulturu i identitet ove zemlje. Čestitam svima koji svojim radom i strašću doprinose razvoju hrvatske gastronomije i njezinom pozicioniranju na globalnoj sceni. -

Među gostima bila je i direktorica Gault&Millau Slovenija, Mira Šemić. Slovenija je jedna od 18 zemalja na svijetu u kojima izlazi Gault&Millau, jedan od najutjecajnijih svjetskih gastronomskih vodiča.

Trofej velikog chefa budućnosti za 2025. dobio je chef Karlo Kaleb, iz malog splitskog restorana Krug, koji svojom kreativnošću i kulinarskom tehnikom oduševljava poklonike neformalnog fine dininga. Nagradu, veliki kolut ekskluzivnog sira, primio je od Ive Kuhtić, direktorice marketinga Dukata. A gosti su na kraju večere mogli uživati u kolekciji vrhunskih Président sireva koji su specijalno stigli iz Francuske za Gault&Millau gala večeru. GM Trofej za Mladog talenta godine pripao je 23 godišnjem Amosu Novaku, iz restorana Terbotz, iz Železne gore, koji je svojim uspjesima na međunarodnim natjecanjima proslavio svoje rodno Međimurje. Nagradu mu je uručila Ana Zelenika, Key Account Manager međunarodne kompanije La Lorraine s više od četiri tisuće različitih proizvoda iz segmenta pekarstva i slastičarstva. Njihova slasna mala peciva poslužena su za vrijeme večere.

Dva važna trofeja, onaj Chefa tradicijske kuhinje i onaj Chefa moderne tradicijske kuhinje otišla su u ruke chefa Marinka Rotima, iz restorana Crna Svinja iz Čepina i chefa Igora Eržena iz restorana Rivica, u Njivicama na otoku Krku, koji je proslavio 90. rođendan. Prvome je nagradu uručila direktorica TZ Kvarner Irena Peršić Živadinov, a drugome Ivana Alilović, direktorica TZ Zagrebačke županije. Obje županijske turističke zajednice surađuju s vodičem Gault&Millau Croatia, baš kao i TZ Zadarske Županije i TZ Splitsko-dalmatinske županije koje su prepoznale vrijednost promocije koju GM vodič osigurava hrvatskoj gastronomiji na međunarodnoj sceni. Direktor TZ Zadarske županije Hrvoje Anić uručio je nagradu najboljem POPu godine. To je posebna GM kategorija popularnih mjesta s dobrim omjerom cijene i kvalitete.

Ovogodišnji dobitnik je veganski bistro BioMania, koji je nakon višegodišnjeg uspjeha u Bolu na Braču, prije nekoliko mjeseci otvorio još jedan restoran u središtu Zagreba. Maša Salopek, pastry chef u prestižnom restoranu Cap Aureo Signature iz Rovinja proglašena je najboljom slastičarkom godine. Maša je 2021. osvojila titulu najbolje slastičarke svijeta, a zanimljiva je i po tome što ne jede slatko. Još jedno veliko slavlje obilježilo je sinoćnju dodjelu nagrada, a to je 100. rođendan Hotela Zagreb Esplanade. Kultni zagrebački hotel domaćin je od samog početka Gault&Millau Croatia gala večerama. Direktoru hotela, Ivici Maxu Krizmaniću, čestitale su Ingrid Badurina Danielsson i izvršna direktorica Gault&Millau Croatia, Dubravka Tomeković Aralica te mu uručile prigodnu plaketu. Bila je to još jedna Noć kulinarskih Oscara za pamćenje.

Svi uzvanici sa sobom su ponijeli novo hrvatsko izdanje dvojezičnog vodiča Gault&Millau u koji je uvršteno 430 restorana te 150 kušaonica vina iz svih naših regija.