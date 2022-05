Najpoznatija ‘mamadžerica‘ na svijetu, Kris Jenner uložila u biznis sa salatama

Jenner će pomoći globalnom širenju Health Nuta, brenda salata koje su u reality showu, u svakoj prilici jele njezine popularne kćeri

Prošlog je tjedna magazin Time majku i menadžericu obitelji Kardashian, Kris Jenner uvrstio na listu sto najutjecajnijih ljudi na svijetu. Ta marketinška čarobnica, kako joj tepa Time, publiku je iznenadila još jednim poduzetničkim pothvatom – ulaganjem u američki brend zdravih salata Health Nut. Kako su saznali američki mediji, Jenner je postala prva ulagačica u taj brend koji trenutno ima samo tri restorana u južnoj Kaliforniji. No, Health Nut ima i plan širiti se globalno (najvjerojatnije franšizno) i nije bez vraga što je Jenner odlučila uložiti u taj skromni lanac s velikim ambicijama. Naime, više od desetljeća salate tog brenda 'gostovale' su na ekranu, jer su ga jele članice člana Kardashian.

Prehrambeni trend

Iako tada nije bila riječ ni o kakvom product placementu, gledatelje je zainteresiralo što to jedu Kardašianke i otkud te fine, zdrave salate koje jedu u svakoj prilici. Popularnost Health Nuta je porasla upravo zahvaljujući šou, a budući da su njihovi apetiti za širenjem porasli, marketinška stručnjakinja Jenner odlučila je uzeti dio kolača. No, ona nije jedina članica klana koja se zainteresirala za trendovske, prehrambene brendove. Njena proslavljena kćerka, Kim Kardashian odlučila je postati 'taste consultant' (ili, u slobodnom prijevodu, konzultantica za okus) plant-based brenda Beyond Meat. Kako je objavila svojim fanovima na društvenim mrežama (a ima ih preko 200 milijuna), želi što više zdravih, mesnih alternativa uklopiti u svoj obiteljski jelovnik te se veseli što na ovaj način ima priliku promijeniti svoje prehrambene navike, ali i učiniti dobro okolišu.