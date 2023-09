Nakon četvrt stoljeća iz Alexandera McQueena odlazi kreativna direktorica Sarah Burton

Odlazak samozatajne, talentirane dizajnerice mogao bi teško pasti grupi Kering koja je lani ostala i bez kreativnog direktora Guccija, Alessandra Michelea

Nakon punih 26 godina karijere u Alexander McQueenu, kreativna direktorica Sarah Burton odlučila je modnoj kući reći – zbogom. Njena posljednja kolekcija, proljeće/ljeto 2024, bit će prikazana koncem rujna, a kud će kreativka dalje nastaviti karijeru još uvijek nije poznato. Vijest o njenom odlasku iznenadila je javnost i ljubitelje mode i to posebno zato što je Burton toliko dugo radila za brend, isprva kao osobna asistentica talentiranog Alexandera McQueena, a nakon njegove smrti prije 13 godina i kao kreativna direktorica.

U svom radu uspjela je ostati vjerna viziji preminulog genijalca, ali i čitavoj priči dati svoj osobni, ženstveniji dodir. Ta engleska dizajnerica, u McQueenu se zaposlila 1996. dok je studirala na Central Saint Martensu. Nakon što je završene prakse i diplome, u modnu se kuću vratila te počela raditi na ženskim kolekcijama kao desna ruka Alexanderu McQueenu. Nakon njegove smrti 2010., uprava je odlučila da će brend nastaviti poslovati i nije bilo nikakve dvojbe u vezi njegovog nasljednika ili nasljednice. Talentirana Burton bila je ‘prirodan‘ izbor.

Osobni pečat

Kako prenosi magazin W, publika i kritika bili su unisoni u stavu da je Burton u svojim kreacijama slijedila McQueenovu viziju i uspjela brend snažnije gurnuti u 21. stoljeće, ali i čitavoj priči dati osobni pečat. Postala je poznata po vještini krojenja, iznimnim detaljima, ali i pokojim provokativnim, mangupskim kreacijama. Godinu nakon što je preuzela funkciju kreativne direktorice, Burton je dobila nimalo lagan zadatak – dizajnirati vjenčanicu buduće britanske princeze, Kate Middleton. Svijet je dugo pričao o dvije vjenčane haljine koje je dizajnirala za princezu, ali i haljini njene sestre, Pippe Middleton.

Iste je godine proglašena najboljim dizajnerom osvojivši titulu Designer of the Year na British Fashion Awardsima, a 2012. Order of the British Empire (OBE) prepoznao njen doprinos britanskoj modi. Iako je Burton samozatajna dizajnerica koja se rijetko javno eksponira, magazin W navodi da je razvila prisan odnos s nekim od vodećih svjetskih selebritija poput Beyoncé ili Lady Gage, a njene su kreacije obožavali Zendaya, Cate Blanchett i Timothée Chalamet koji slove kao najbolje odjevene slavne osobe u industriji.

Kering u problemima

U priopćenju za medije, Burton je navela da je izuzetno ponosna na sve što su ona i njen tim napravili u Alexanderu McQueenu.

– Oni su moja obitelj, a kompanija je bila moj dom posljednjih 26 godina. Zahvalila bih François-Henriju Pinaultu koji je u mene vjerovao i pružio mi ovu sjajnu mogućnost. I naravno, više od svega, želim reći hvala Leeju Alexanderu McQueenu. On me naučio toliko toga i bit ću mu zauvijek zahvalna – poručila je Burton nadodavši da se veseli budućnosti i njenom sljedećem poglavlju u životu.

Kako nastavlja magazin W, Vogue Business je svojedobno izračunao da je brend tijekom ‘vladavine‘ Sarah Burton ostvario izniman rast. Prodaja se tako s 220 milijuna eura 2014. popela na 830 milijuna eura 2022. Njen odlazak, smatraju upućeni, neće pasti lako Keringu (brend posluje u sklopu grupacije) koji je posljednjih godina primio nekoliko ozbiljnih udaraca poput, primjerice, odlaska kreativnog direktora Guccija, Alessandra Michelea. Njenu zamjenu još uvijek nisu našli već objavili da će u dogledno vrijeme objaviti novu kreativnu strukturu modne kuće McQueen.